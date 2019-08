Vì sao tuyển tăng Myanmar thi tốt vẫn thua Việt Nam, còn suýt bị loại?

15h chiều hôm qua 11/8 (giờ Hà Nội), đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận bán kết 2 gặp Myanmar, Uganda và Tajikistan. Trong bảng này, Myanmar được đánh giá là đối thủ đáng gờm khi đã có vài năm kinh nghiệm thi đấu, khả năng bắn và đua xe ở vòng loại của họ tương đối tốt, ít nhất một trận họ hạ 5/5 mục tiêu, trong khi Việt Nam trận tốt nhất hạ 3/5 mục tiêu. Nguồn ảnh: Tzvezda Và thực tế, kết thúc lượt đấu bán kết 2, đội tuyển đua xe tăng Myanmar về đích với thành tích 2 giờ 21 phút – tốt hơn hẳn so với Việt Nam. Nguồn ảnh: Tzvezda Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến nhiều người ngỡ ngàng, đội tuyển xe tăng Myanmar bất ngờ bị tước kết quả, đội tuyển xe tăng Việt Nam vươn lên đứng thứ nhất bảng đấu. Nguồn ảnh: Tzvezda Tuy nhiên, tới sáng nay, trên trang chủ Hội thao Army Games 2019 đã công nhận kết quả đội Myanmar. Theo một số nguồn tin, Ban tổ chức sau khi họp đã chấp nhận kết quả của Myanmar nhưng bị cộng thêm tới 1 tiếng, từ 2 giờ 21 phút tăng lên 3 giờ 23 phút, như vậy họ vẫn đứng sau Việt Nam. Rốt cuộc vì sao Myanmar lãnh án phạt nặng tới vậy? Theo các bình luận viên Nga trên kênh trực tiếp giải Army Games 2019 Tzvezda, đội tuyển xe tăng Myanmar dường như liên tiếp phạm sai lầm không đáng có trên đường đua và các bài bắn mục tiêu dẫn tới bị hủy kết quả thi. Nguồn ảnh: Tzvezda Cụ thể, trong các vòng đua, đội Myanmar được xác định là đã chạy lấn làn đội Uganda gây ra một vụ va chạm nhỏ. Nguồn ảnh: Tzvezda Khoảnh khắc xe Myanmar chạy lấn làn rồi húc vào hông xe tăng của Uganda. Nguồn ảnh: Tzvezda Vụ va chạm dường như đã khiến giáp váy hông hai xe bị cong vênh, nhưng không khiến hai đội tạm dừng cuộc chơi như Tajikistan. Nguồn ảnh: Tzvezda Trước đó, trong 4 vòng thi đầu tiên, đội Tajikistan phạm sai lầm khi vào làn đua không quan sát, húc mạnh vào bên sườn đội Uganda dẫn tới cả hai đội cùng bị cong vênh giáp hông, hỏng xe. Đội Uganda sau đó phải thay xe còn Tajikistan bị tước quyền thi đấu ngay tức khắc. Nguồn ảnh: Tzvezda Ngoài lỗi đâm húc mất an toàn, Myanmar còn bị xác định là cẩu thả vứt băng đạn chưa bắn hết trong bài bắn mục tiêu 900m bằng súng máy NSV 12,7mm. Nguồn ảnh: Tzvezda Đây quả là hành động dại dột, thông thường để tiết kiệm thời gian một số đội chọn giải pháp kéo cò xả hết băng và chấp nhận chạy phạt vì không bắn trúng mục tiêu. Nhưng việc vứt băng đạn còn nguyên để tiếp tục đua là không thể chấp nhận vì gây mất an toàn trên đường đua khi để dây đạn còn nguyên. Nguồn ảnh: Tzvezda Tổng hợp hai lỗi gây mất an toàn, đội Myanmar suýt nữa bị phạt tước kết quả thi đấu, nhưng rất may tới phút chót vẫn được giữ lại nhưng phạt thời gian thi đấu khiến họ vẫn đứng chót bảng đấu sau Việt Nam, Uganda. Nguồn ảnh: Tzvezda Dẫu vậy, hành vi sai phạm trong thể thao bất cứ dân sự hay quân sự cần phải được xử lý nghiêm khắc nhất, đề cao tính fair play, chuẩn chỉ và nhất là công bằng cho các đội chơi tốt. Nguồn ảnh: Tzvezda Video xe tăng Việt Nam đua tài Army games. Nguồn: Sputnik

