Vì sao súng trường SCAR xứng đáng là "bảo bối" của quân đội Mỹ?

Sẽ không là quá bất ngờ nếu như không phải AK-12, M4A1 hay HK-416 mà FN SCAR được chỉ mặt là khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới. Thiết kế hiện đại, tính năng hiệu quả, có thể thay thế nòng nhanh chóng để sử dụng các loại đạn khác nhau ngay cả đạn của kẻ thù trên chiến trường khiến SCAR chính là vũ khí ưa thích của các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới. Hiện súng trường tấn công SCAR được xem là bảo bối trong lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ. Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (US SOCOM) đã yêu cầu một loại súng trường tiến công mới phục vụ cho các hoạt động đặc biệt của Mỹ trên khắp thế giới. và khẩu SCAR - viết tắt của cụm từ: Special Operations Forces (SOF) Combat Assault Rifle (súng trường tiến công cho lực lượng đặc biệt) ra đời. Hãng FN Herstal của Bỉ đã thiết kế thành công súng trường tấn công FN SCAR. FN SCAR hứa hẹn sẽ thay thế cho toàn bộ súng trường tiến công M-4, M-14, M-16 trong biên chế của lực lượng đặc biệt Mỹ. Súng được sản xuất tại chi nhánh của FN tại Mỹ.FN SCAR là súng trường tấn công được thiết kế dạng module tích hợp, nó là một thiết kế hoàn toàn mới và không dựa vào bất kỳ mẫu súng trường nào trước đó. Súng có hai phiên bản gồm: FN SCAR-L sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn NATO 5,56x45mm và SCAR-H sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm. Đặc biệt, SCAR-H có khả năng sử dụng đạn tiêu chuẩn của Nga 7,62x39mm thường dùng cho AK-47. Nhờ vậy, lính đặc nhiệm Mỹ có thể sử dụng đạn của đối phương. Mỗi biến thể có 3 loại nòng súng khác nhau có thể nhanh chóng hoán đổi. Súng trường tấn công FN SCAR có chốt an toàn kiêm lựa chọn chế độ bắn có thể được điều chỉnh từ cả 2 bên. Cần lên đạn có thể gắn từ cả hai bên thân súng. Khóa nòng và các bộ phận quan trọng được làm bằng thép đặc biệt, phần thân trên của súng được làm bằng nhôm ép, phần dưới làm bằng vật liệu polyme. Phiên bản FN SCAR-L, dài 850mm, 620mm với báng gập, nòng súng dài 355mm tiêu chuẩn S, 254mm cho biến thể CQC, 457mm biến thể LB. Trọng lượng từ 3,0kg đến 3,29kg, tầm bắn từ 400m-600m. Biến thể này sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn NATO 5.56x45mm 30 viên, sơ tốc đầu nòng 870 mét/giây, tốc độ bắn 600 phát/phút. FN SCAR-H, dài 997mm, 770mm với báng gấp, chiều dài nòng súng 406mm tiêu chuẩn S, 330mm biến thể CQC, 508mm biến thể LB. Trọng lượng tương ứng là 3,58kg, 3,49 và 3,72kg, tầm bắn hiệu quả với các biến thể là 600, 300 và 800 mét, hộp tiếp đạn 7.62x51mm của NATO hoặc 30 viên 7.62x39mm của Nga. Biến thể này có thể trang bị thêm tay cầm phụ hoặc chân chống gắn vào các mấu dưới súng. Súng phóng lựu tiêu chuẩn dành cho SCAR là khẩu FN40GL. Đây được coi là khẩu súng phóng lựu kẹp nòng tốt nhất hiện nay. Nó có thể bắn được tất cả các loại lựu đạn cỡ 40mm của NATO. Việc lắp ráp FN40GL trên các khẩu SCAR cũng rất dễ dàng nhờ một bộ chuyển đổi cò và kẹp ngàm. Nó sẽ được lắp trên súng chính vào hướng 6 giờ, không cần thiết bị phụ trợ mà chỉ cần đưa vào vị trí và gạt hai đòn bẩy khóa lên phía trên. FN40GL được thiết kế thuận cả hai tay, sử dụng vỏ bọc polymer cao phân tử kết hợp với một ống phóng bằng nhôm bên trong. Khác với nhiều súng phóng lựu thế hệ ba khác, nòng dài 243 mm của FN40GL gạt được sang trái hay sang phải để nạp đạn, một tính năng rất cần thiết trên chiến trường. Khi hoạt động độc lập, súng sẽ được gắn vào bộ khung với ray Picatinny ở 4 phía, giúp trang bị thêm đèn pin chiến thuật, đèn laser hay các hệ thống ngắm khác bên cạnh thước ngắm gập quen thuộc. Mặc dù độ chính khi sử dụng thước ngắm gập là khá cao, tuy nhiên xạ thủ vẫn có thể cải thiện bằng cách lắp thêm các loại kính ngắm quang học chuyên dụng như trên M32. Cò súng được thiết kế lớn và thấp xuống so với thân, khi kẹp nòng vị trí này rất thuận tiện để xạ thủ giữ được tay, để tay còn lại khai hỏa súng trường. Cò của FN40GL tương đối nặng và có hành trình dài nhằm tránh tình trạng cướp cò, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Hiện tại SCAR-FN40GL chỉ được sử dụng trong các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cũng như cáclực lượng đặc biệt của một số quốc gia khác. Vì thiết kế cho lực lượng đặc nhiệm nên súng không được thiết kế gắn lưỡi lê cận chiến. Tuy nhiên xét trên tổng thể nó vẫn là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay. Video Súng trường tấn công FN SCAR của Mỹ - Nguồn: QPVN

