Vì sao Nga bỏ quy luật đánh số series chiến đấu cơ thời Liên Xô?

Dưới thời Liên Xô, việc đặt tên số thiết bị được Bộ Quốc phòng thực hiện thống nhất, nhằm để các thiết bị không bị lộn xộn. Với dòng chiến đấu cơ Su-27 nổi tiếng, chỉ có hai số series được chấp thuận là Su-27 và Su-30. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-27 - Nguồn: Wikipedia Số series ban đầu của tiêm kích hạm hoạt động trên tàu sân bay Su-33 hiện nay là Su-27K; số series của phiên bản tiến công mặt đất Su-34 hiện nay, ban đầu được đặt tên là Su-27IB; trong khi phiên bản Su-35 cải tiến quy mô lớn ban đầu được dự kiến là Su-27M. Ảnh: Tiêm kích hạm Su-27K, sau khi Liên Xô tan rã được đổi tên thành Su-33 - Nguồn: Wikipedia Phiên bản Su-30 của Liên Xô không được trang bị cho lực lượng không quân, mà là cho lực lượng phòng không - không quân của Liên Xô. Chiếc Su-30 này không phải là phiên bản Su-30 hiện nay, mà là phiên bản đánh chặn tầm xa hai chỗ ngồi dựa trên Su-27P. Ảnh: Phiên bản huấn luyện Su-27UB - Nguồn: WikipediaChiến đấu cơ Su-27P sử dụng thân của Su-27UB hai chỗ ngồi (phiên bản huấn luyện). Để tránh nhầm lẫn, số Su-30 sử dụng khung thân hai chỗ ngồi, nên nó được lên kế hoạch phân bổ cho nhà máy Irkutsk lúc đó được phân sản xuất Su-27UB. Ảnh: Su-27UB do nhà máy Irkutsk sản xuất - Nguồn: Wikipedia Dưới thời Liên Xô, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp được tách ra. Vào thời điểm đó, có ba nhà máy sản xuất máy bay Su-27 là Komsomolsk trên sông Amur, Irkutsk và Novosibirsk. Ảnh: Dây chuyền chế tạo máy bay Su-30MKI tại nhà máy Irkutsk - Nguồn: Avia-pro. Sau khi Liên Xô tan rã, kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng, nhất là ngành công nghiệp quốc phòng. Vào thời điểm này, Nhà máy Komsomolsk trên sông Amur có nguồn tài chính mạnh nhất vì sản xuất Su-27 xuất khẩu cho Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-27 mà Nga bán cho Trung Quốc - Nguồn: DefenceTalk. Tuy nhiên nhà máy Irkutsk sản xuất Su-30 thì khác, do dòng máy bay đánh chặn này không thể tìm được khách hàng (kể cả Không quân Nga). Vào thời điểm này, quân đội Mỹ vừa kết thúc chiến tranh ở Iraq, mẫu máy bay chiến đấu F-15E là mẫu máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi, tiến công mặt đất được đánh giá cao. Ảnh: Su-30SM, một phiên bản nâng cấp từ Su-30MKI xuất khẩu cho Ấn Độ - Nguồn: Avia-pro. Từ ý tưởng của máy bay chiến đấu F-15E, do đó phiên bản Su-27IB dưới thời Liên Xô đã được sửa đổi thành phiên bản Su-34 và việc này cũng phá vỡ quy luật đánh số series từ thời Liên Xô. Ảnh: Phiên bản tiến công mặt đất Su-34 (tên dưới thời Liên Xô là Su-27IB) - Nguồn: Avia-pro. Việc thay đổi quy luật đánh số để khiến người khác nghĩ rằng đây là phiên bản được sửa đổi hoàn toàn mới, chứ không phải là một nâng cấp đơn giản thông thường; ví dụ phiên bản Su-30MKI mà Nga phát triển riêng cho Không quân Ấn Độ là một thành công rất lớn và chính Su-30MKI đã giải cứu nhà máy Irkutsk. Ảnh: Su-30MKI mà Nga phát triển riêng cho Ấn Độ - Nguồn: Avia-pro Nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, việc đánh số máy bay chiến đấu đã có hàng loạt thay đổi, Su-27K trở thành Su-33, Su-27IB trở thành Su-34 và Su-27M trở thành Su-35. Hơn nữa, từ phiên bản Su-34, đã tạo ra phiên bản tuần tra/ chống ngầm là Su-32FN; còn Su-35 với động cơ vector được gọi là Su-37. Ảnh: Phiên bản Su-35 (dưới thời Liên Xô được chỉ định tên là Su-27M) - Nguồn” Avia-pro Và không chỉ có Sukhoi, để tồn tại, Công ty chế tạo máy bay MiG nổi danh dưới thời Liên Xô đã trực tiếp đổi MiG-29M thành MiG-33, nhưng vẫn không ai mua và sau đó đổi nó thành MiG-35. Tạo cho cảm giác MiG vẫn đang trên đà phát triển, mặc dù nó gần như bị tê liệt. Ảnh: Chiến đấu cơ MiG-35 thực chất vẫn là MiG-29 - Nguồn: Avia-pro Dưới thời của Tổng thống Putin, tình hình kinh tế của Nga bắt đầu được cải thiện. Việc đánh số series máy bay cũng không “lạm phát” như trước, và Nga muốn xây dựng thương hiệu như của phương Tây; những series mà không ai quan tâm như Su-32 và Su-37 bị hủy bí mật; những phiên bản mới và cải tiến vẫn được gọi là Su-35. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Wikipedia Ngành hàng không Nga dưới thời ông Putin bắt đầu trải qua quá trình hội nhập lớn, và ba nhà máy lớn của Komsomolsk, Irkutsk và Novosibirsk đã được hợp nhất và sáp nhập vào Tập đoàn Sukhoi; việc “lạm phát” đánh số cuối cùng đã chấm dứt. Ảnh: Su-30SM của Không quân Nga, phiên bản được phát triển từ Su-30MKI xuất khẩu cho Ấn Độ - Nguồn: Avia-pro Có thể nói rằng, lịch sử đen tối của ngành công nghiệp quân sự Nga sau khi Liên Xô tan rã đã bị đẩy lùi và đồng nghĩa là việc đánh số series máy bay cũng đi vào trật tự. Tuy nhiên, chỉ với một phiên bản Su-27, hiện nay đã có hàng loạt phiên bản như Su-30/33/34/35; nhưng trên thực chất, chỉ là phiên bản Su-27 nâng cấp mà thôi. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-27 của Liên Xô - Nguồn: Wikipedia Video Máy bay chiến đấu Nga đánh chặn B-1B của Mỹ - Nguồn: Sputnik Việt Nam

