Vì sao duyệt binh trên không ở Nga bị chê "nhàm", "bình mới rượu cũ"?

Ngày 24/6, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến hai (1945 - 2020) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Lực lượng không quân tham gia màn "diễu binh" bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, máy bay chiến đấu hạng nặng đa năng Su-35S, máy bay ném bom chiến lược… Từ góc độ quy mô và loại hình của cuộc duyệt binh trên không, cho thấy tình trạng của Không quân Nga và ngành hàng không Nga trong những năm qua. Quan sát cho thấy, hầu hết các máy bay tham gia diễu binh đều là máy bay được phát triển từ thời Liên Xô, và có rất ít mẫu máy bay được phát triển mới dưới thời nước Nga. Dẫn đầu cuộc diễu binh là tốp trực thăng của Không quân Nga, gồm 1 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T và 4 máy bay trực thăng đa năng Mi-8AMTSh, được tạo thành một đội hình mũi tên, bay lên hàng đầu trong toàn bộ đội hình diễu hành trên không. Ba nhóm hình thành bay sau đây cũng là các đội hình mũi tên. Mỗi nhóm gồm 5 loại trực thăng tấn công là Mi-35M, Ka-52 và Mi-28. Tốp thứ hai bao gồm các máy bay quân sự lớn, được chia thành 4 nhóm. Trong số đó, nhóm đầu tiên là máy bay chỉ huy cảnh báo sớm A-50U mới được cải tiến. Nhóm thứ hai sau đó là 3 máy bay vận tải chiến lược Il-76MD. Nhóm thứ ba là ba máy bay ném bom chiến lược cánh quạt Tu-95MS. Nhóm thứ tư bao gồm lực lượng tấn công chiến lược mạnh nhất của Không quân Nga là 1 chiếc Tu-160M và 4 máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M3. Nhóm cuối cùng là đội hình tiếp nhiên liệu trên không, bao gồm một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78M và máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M bay song song. Tốp thứ ba là tất cả các loại máy bay chiến đấu của Nga hiện nay, nhóm đầu tiên bao gồm 3 máy bay chiến đấu đa năng một chỗ ngồi MiG-29SMT và 1 máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi MiG-29UBT. Nhóm thứ hai là 4 cường kích bom Su-24M2 và nhóm thứ ba là 4 máy bay chiến đấu hạng nặng đa năng tốc độ cao MiG-31M. Nhóm thứ tư là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được mong đợi nhất của Không quân Nga Su-57. Tốp máy bay thứ tư là nhóm máy bay chiến đấu đa năng gồm 9 chiếc, trong đó có 4 máy bay ném bom chiến thuật tiền tuyến Su-34, 4 máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi Su-30SM và 1 máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng một chỗ ngồi Su-35S. Tốp máy bay bay biểu diễn, niềm tự hào của Không quân Nga - một đội hình hỗn hợp hình kim cương bao gồm 5 máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi Su-30SM và 4 đôi MiG-29UB huấn luyện 2 chỗ ngồi. Tốp bay cuối cúng là sáu cường kích Su-25SM, thả khói với ba màu trắng, xanh và đỏ tượng trưng cho lá cờ Nga được kéo ra trên bầu trời. Trên thực tế, ngành hàng không Nga có thể cung cấp tất cả các thiết bị hàng không và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho quốc gia của mình và các quốc gia khác, và hoàn toàn không phụ thuộc vào nhập khẩu. Hiện tại, chỉ có Mỹ và Nga có thể đạt được điều này. Cũng chính vì nền tảng vững chắc "lớn và hoàn chỉnh" này, mà ngành hàng không Nga đã có thể cho ra mắt một loạt các mẫu máy bay mới với trình độ tiên tiến trên thế giới, như máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm tham gia diễu binh vừa qua. Nhưng qua quan sát, những loại máy bay tham gia diễu hành, toàn bộ số trực thăng và đa phần số máy bay chiến đấu do Nga sản xuất; số máy bay ném bom phần lớn được sản xuất từ thời Liên Xô. Các loại máy bay được nghiên cứu và phát triển hoàn toàn mới rất ít; phần lớn là khai thác tiềm năng nâng cấp các mô hình ban đầu. Điều này được lý giải là do Nga thiếu kinh phí mua sắm, việc nghiên cứu, phát triển một loại máy bay chiến đấu mới là rất tốn kém. Giá mua máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến như Su-57 thực sự rất cao. Nếu được trang bị ở quy mô lớn, nền kinh tế Nga không thể gánh được. Do vậy với số kinh phí hạn hẹp, nhưng với khả năng của ngành hàng không Nga, họ tập trung nâng cấp máy bay hiện có, đó là một phương pháp linh hoạt vừa tiết kiệm kinh phí, mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Ví dụ, như có thể thấy từ cuộc diễu hành trên không này, cho dù đó là máy bay trực thăng đa năng Mi-8AMTSh, Mi-35M hay máy bay chỉ huy cảnh báo sớm A-50U, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M, Tu-22M3 đều là những mẫu máy bay được phát triển dưới thời Liên Xô và đã được nâng cấp. Những máy bay nâng cấp trên đã đạt được những bước nhảy vọt trong hiệu suất chiến đấu, thông qua việc nâng cấp, từ hệ thống điện tử hàng không, điều khiển bay, điều khiển hỏa lực và các hệ thống phụ khác. Trên thực tế, ngành hàng không Nga hiện nay, vẫn đang hưởng những thành quả từ thời Liên Xô. Video Nga diễu binh không quân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng - Nguồn: VTV

