Vệ tinh Mỹ soi rõ tàu tên lửa tàng hình của Trung Quốc!

Dù được quảng cáo là tàng hình, các tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc lại có thể bị thấy rõ từ vệ tinh. Có thể thấy, vị trí (C) và vỏ tàu catamaran ở đuôi tàu (D). Các thiết kế tàu chiến ngày càng tính đến việc xuất hiện trên radar của chúng. Một ví dụ điển hình là lớp tàu tên lửa Type-022 của Hải quân Trung Quốc (PLAN). Các đường của nó được thiết kế góc cạnh và dốc để làm chệch hướng sóng radar tới, giống như một máy bay chiến đấu tàng hình. Mọi thứ đều được làm góc cạnh cẩn thận và ngay cả các khung cửa sổ cũng có các cạnh răng cưa, theo các bức ảnh được công bố về lớp học. Tuy nhiên, khi quan sát từ không gian bằng vệ tinh được trang bị radar, chúng hiển thị rất tốt. Bố cục độc đáo của tàu tên lửa Type-022 thậm chí còn tạo ra một đặc điểm đặc biệt có thể dễ dàng nhận ra. Capella Space, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh-radar , phát hiện ra rằng cái gọi là tàu tên lửa tàng hình xuất hiện khi chúng thả neo trong căn cứ của mình. Tàu tên lửa lớp Houbei Type-022 đã được đưa vào biên chế PLAN vào khoảng năm 2004. Kể từ đó, một số lượng rất lớn đã được chế tạo, ước tính khoảng 40 đến 80 thân tàu. Không giống như hầu hết các tàu chiến lớn hơn của Hải quân Trung Quốc, nó được vận hành trong các phi đội riêng biệt, thường bao gồm 8 tàu. Chúng hoạt động theo bầy đàn, cung cấp hỏa lực tổng hợp của 64 tên lửa chống hạm YJ-83. Tên lửa chống hạm YJ-83 có khả năng tương đương với tên lửa Harpoon của Hải quân Mỹ và có tầm bắn hiệu quả khoảng 100 hải lý. Ngoài ra Type-022 còn được trang bị 8 tên lửa C-801/802/803, 8 tên lửa Hongniao, hệ thống phóng tên lửa đối không FLS-1 với 12 quả tên lửa QW lớp MANPAD và 1 khẩu pháo hải quân 6 nòng KBP AO-18 30mm (phiên bản được cấp phép của AK-630). Trong một kịch bản xung đột tổng hợp ở vùng biển ven bờ, các tàu sẽ dựa vào khả năng tàng hình của tàu giúp tồn tại đủ lâu để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa áp đảo và sống sót. Thiết kế sử dụng thân tàu catamaran rộng (hai thân xuyên sóng). Điều này cho phép các cạnh dốc vào trong có thể kéo dài đến tận mực nước, giống như chiếc tàu chiến tàng hình Sea Shadow nổi tiếng của Lockheed. Hình thức của nó ít khắc nghiệt hơn so với Sea Shadow, với sự nhượng bộ về các yếu tố vận hành. Răng của nó, tên lửa chống hạm, được mang trong hai nhà chứa máy bay có mái che để che giấu chúng khỏi radar. Nhìn chung, tàu chiến Type-022 có thể được mô tả là có khả năng quan sát thấp, có nghĩa là phản xạ radar của nó phải nhỏ hơn đáng kể so với mong đợi đối với một con tàu thông thường cỡ này. Trong trường hợp này, liệu khả năng tàng hình của Type-022 có thể được đặt ra hay không - ít nhất là từ các góc độ và tần số radar được vệ tinh sử dụng đã nhìn thấy nó. Hình ảnh thực tế tàu tên lửa Type-022. Nguồn: JDUS2020. MP4 File 9.42 MB

