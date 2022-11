Ukraine tuyên bố vượt sông Dnepr, NATO thận trọng khi Nga rời Kherson

Tuyên bố lấy sông Dnepr là "đường hào phòng thủ tự nhiên" của quân đội Nga có khả năng bị phá vỡ. Theo truyền thông Ukraine công bố, thị trưởng Kherson mới được phía Ukraine bổ nhiệm vào ngày 15/11 xác nhận, lực lượng xung kích của Ukraine đã vượt sông Dnepr thành công. Truyền thông Ukraine sau đó cũng cho rằng, Quân đội Ukraine đã vượt sông Dnepr sang bờ phải thành công ở khu vực đối diện Kherson. Tuy nhiên Quân đội Nga hôm qua vừa thông báo rằng, họ đã phá vỡ một chiến dịch đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm hải quân Ukraine, sang tả ngạn sông Dnepr. Theo đó, đơn vị Đặc nhiệm hải quân số 2 và Đặc nhiệm tàu ngầm số 3 của Hải quân Ukraine, định chiếm mũi đất Kinburn Spit, thuộc cửa sông Dnepr đổ ra Biển Đen. Tuy nhiên lực lượng 30 người này, đã bị hỏa lực quân Nga bao trùm và không có cơ hội thiết lập đầu cầu đổ bộ. Ngoài ra, khi thị sát chiến trường, quân đội Nga phát hiện đơn vị tác chiến đổ bộ Ukraine đang mang theo một lượng lớn thuốc nổ, với mục đích tiến hành hoạt động phá hoại quy mô lớn ở khu vực tả ngạn. Ngoài ra, lực lượng đặc biệt Ukraine cũng muốn rà phá các bãi mìn trên bãi biển, thiết lập các điểm đổ bộ an toàn và chuẩn bị cho sự xuất hiện của các lực lượng đổ bộ quy mô lớn tiếp theo. Trên thực tế, ngay cả khi chiến dịch đổ bộ của Ukraine thành công, thì họ cũng không thể tiến sâu từ Mũi đất hẹp Kinburn Spit đến tả ngạn Kherson, bởi vì quân Ukraine chỉ được trang bị vũ khí nhẹ, sử dụng xuồng cao tốc để đổ bộ, nên không thể chọc thủng tuyến phòng ngự vững chắc của quân Nga. Quan trọng hơn, cuộc tấn công của quân đội Ukraine từ các nút ở hạ lưu sông Dnepr, bao gồm mũi đất Kinburn Spit, cũng sẽ bị tấn công bởi các tàu mặt nước và lực lượng không quân của Hạm đội Biển Đen Nga. Do đó, quân đội Ukraine muốn vượt sông Dnepr với chiều rộng con sông đến 1.000 mét, sẽ gặp khó khăn và thiệt hại lớn hơn, so với việc buộc phải vượt sông Dnepr từ đập thủy điện Novikakhovka và những nơi khác. Trước khi triệt thoái từ hữu ngạn sông Dnepr, quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn boongke bê tông dọc theo bờ sông ở phía tả ngạn. Tuy nhiên, những hầm trú ẩn bằng bê tông này sẽ không quá vững chắc dưới làn đạn pháo hạng nặng và tên lửa chống tăng của Ukraine. Quân đội Nga cũng đồng thời cho nổ tung 3 cây cầu chiến lược sau khi hoàn thành nhiệm vụ triệt thoái, với ý định sử dụng sông Dnepr thành "hào tự nhiên", để xây dựng một mặt trận phòng thủ mới. Quân đội Ukraine cho biết, họ đã huy động một lượng lớn pháo hạng nặng (bao gồm lựu pháo M777 và pháo tự hành) tới hữu ngạn sông Dnepr, cũng như tới 9 tổ hợp tên lửa M-142 HIMARS để tấn công các mục tiêu bên bờ phải của quân Nga. Việc triển khai bệ phóng tên lửa HIMARS ở hữu ngạn Kherson gần bờ sông, không chỉ có thể hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động vượt sông Dnepr của bộ binh Ukraine, mà còn giáng một đòn mạnh vào các mục tiêu chiến lược trong phạm vi 70 km nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga ở khu vực bờ trái. Quân đội Ukraine “không hài lòng” với việc khôi phục quyền kiểm soát chỉ với thành phố Kherson, nằm ở hữu ngạn sông Dnepr; mặc dù nơi đây rất thuận lợi cho cuộc tấn công đang diễn ra của quân Ukraine nhằm vào Novokakhovka và Oeshka. Hiện có thông tin cho rằng, quân Ukraine đã tái tràn ngập những nơi này. Để đảm bảo an toàn cho công trình và đập thủy điện Novokakhovka, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển hết lực lượng từ hữu ngạn, quân đội Nga chỉ cho nổ một đoạn ngắn cầu đường phía trên đập của nhà máy thủy điện; nên ít ảnh hưởng đến công trình và toàn bộ đường đập. Vì vậy, đây nhiều khả năng sẽ trở thành hướng đột phá trọng điểm của quân đội Ukraine. Các nhà quản lý chính trị và quân sự Kherson phía Nga thông báo rằng, họ đang tổ chức sơ tán cư dân của New Kakhovka và sẽ tiếp tục triệt thoái tuyến phòng thủ về phía đông 15 km. Đồng thời, để tránh bị trúng đạn dẫn đường Excalibur bắn từ lựu pháo M777 và tên lửa HIMARS của Ukraine, quân đội Nga đã rời Sở chỉ huy tiền phương Cụm quân phía Nam xuống khoảng 100 km và đặt nó ở phía bắc bán đảo Crimea. Sự thận trọng của quân đội Nga không phải là không có lý do, vào ngày 12/11 vừa qua, quân đội Ukraine đã tấn công sân bay Chaplinka ở tả ngạn sông Dnepr bằng tên lửa HIMARS, khoảng cách theo đường thẳng từ sân bay đến bờ sông Dnepr là khoảng 60 km. Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, họ đã liệt kê những mục tiêu chính là các sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho đạn, vũ khí và đầu mối đường sắt của quân Nga và chiến thuật đấu pháo mùa đông chắc chắn sẽ được cả hai bên sử dụng. Có vẻ như quân đội Ukraine và NATO đã chuẩn bị từ lâu cho việc này. Tuy nhiên lãnh đạo NATO thận trọng trước tình hình Kherson mà quân đội Ukraine đang có lợi thế; Tổng thư ký NATO cho rằng, không nên mắc sai lầm khi đánh giá thấp Nga, Quân đội Nga sở hữu năng lực mạnh và quân số lượng đông đảo, vài tháng tới sẽ rất khó khăn cho Ukraine. Clip hỗn hợp Sư đoàn đột kích đường không cận vệ 76 Nga tiêu diệt quân Ukraine ở hữu ngạn Kherson.

