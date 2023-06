Ukraine trang bị xe chiến đấu bộ binh CV90 với hỏa lực rất mạnh

Theo Trang tin quân sự c.m.163 của Trung Quốc, mặt trận phía nam của Ukraine đã nhận được xe chiến đấu bộ binh CV90 (còn gọi là CV90MkIII) do Thụy Điển cung cấp. Đây là sự khích lệ đáng kể với Quân đội Ukraine, bởi sự tăng cường loại vũ khí đột kích có hỏa lực mạnh (Nguồn ảnh NetEase Military). Những chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển, dự kiến sẽ thay thế những chiếc M2A2 Bradley mà Mỹ viện trợ, đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia trong những ngày trước đây (Nguồn ảnh 163). Được biết, vào tháng 2/2023, Chính phủ Thụy Điển đã phân bổ một trong những gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, bao gồm hơn 50 xe chiến đấu bộ binh CV90. Sau đó, quân đội Ukraine và các kỹ thuật viên đã đến Thụy Điển để tham gia khóa đào tạo, vận hành và sửa chữa phương tiện (Nguồn ảnh NetEase Military). CV9035 là xe chiến đấu bộ binh do Công ty Heggron của Thụy Điển (nay đã được Công ty BAE Systems của Anh mua lại) phát triển theo yêu cầu của Quân đội Hà Lan và dựa trên cơ sở cải tiến dòng xe chiến đấu bộ binh CV90 (Nguồn ảnh NetEase Military). CV9035 có khả năng bảo vệ kíp chiến đấu bên trong xe, chống được các loại đạn súng bộ binh và mìn chống bộ binh; tổng trọng lượng xe 32 tấn, trang bị động cơ diesel 750 mã lực, tốc độ tối đa 70 km/h (đường nhựa) (Nguồn ảnh Pinterest). Về trang bị vũ khí, CV9035 được trang bị một khẩu pháo tự động Bofors cỡ nòng 40 mm hoặc pháo Bushmaster cỡ nòng 30 mm hay 35 mm (cũng có thể được thay thế bằng pháo cỡ nòng 50 mm). Đây đều là những loại pháo bắn nhanh, tiếp đạn bằng dây (Nguồn ảnh NetEase Military). Điểm đặc biệt đối với pháo chính của chiếc CV90 là phương pháp tiếp đạn hai chiều; nên tùy theo yêu cầu tác chiến, loại đạn có thể được thay đổi nhanh chóng. Tốc độ bắn của pháo là 200 phát/phút (Nguồn ảnh NetEase Military). Pháo của CV90 có thể sử dụng các loại đạn nổ phá hoặc xuyên giáp; một điều đặc biệt nữa là CV90 có thể sử dụng đạn nổ lập trình, cho hiệu quả sát thương với các mục tiêu bộ binh lộ cao hơn (Nguồn ảnh Gifhy). Với cỡ nòng 35/40/50 mm, pháo của xe chiến đấu bộ binh có thể bắn các loại đạn xuyên giáp, hiệu quả hơn nhiều so với xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ (Nguồn ảnh NetEase Military). Đạn xuyên giáp của CV90 có thể tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu khác nhau như xe bọc thép hạng nhẹ, xe quân sự và công sự dã chiến bằng gỗ đất ở cự ly tối đa đến 1.000 mét và tiêu diệt các máy bay là máy bay bay thấp ở độ cao 1.500 mét (Nguồn ảnh Military). Về vũ khí phụ, CV90 được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector, có thể được lắp đặt trên đỉnh tháp pháo, tổ lái có thể trực tiếp điều khiển súng máy hạng nặng 12,7mm trên xe để chiến đấu, nếu cần có thể tấn công cùng mục tiêu (hoặc khác mục tiêu) với pháo chính (Nguồn ảnh Pinterest). Ngoài pháo bắn nhanh vào súng máy hạng nặng 12,7mm, mới đây xe chiến đấu bộ binh CV9035 của Quân đội Thụy Điển đã lần đầu tiên bắn thử tên lửa chống tăng "Spike LR" của Israel tại trường bắn ở phía bắc Thụy Điển (Nguồn ảnh Gifhy). Điều đáng chú ý là vụ phóng thử nghiệm tên lửa chống tăng Spike LR từ xe chiến đấu bộ binh CV90 trong điều kiện thời tiết bão tuyết; tuy nhiên kíp chiến đấu vẫn tiêu diệt thành công mục tiêu xe tăng cách đó 2 km (Nguồn ảnh NetEase Military). CV90 được vận hành bởi kíp lái 3 người, gồm lái xe, chỉ huy và pháo thủ. Phần phía sau của thân xe có thể chở theo tối đa 8 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ (Nguồn ảnh NetEase Military).

