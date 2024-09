Ukraine tiếp tục đổ thêm quân vào "cối xay thịt" Kursk

Tại vùng Kursk, lãnh thổ vùng chiếm đóng của Ukraine tiếp tục bị thu hẹp. Ngày 22/9, Kênh “Deep State" do Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine kiểm soát cho thấy, diện tích vùng do Ukraine chiếm đóng nay chỉ còn 786 km2. Bốn ngày trước, diện tích khu vực do Ukraine chiếm đóng vẫn là 800 km2. Để chống lại đòn phản công của Nga ở Kursk, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky một lần nữa tăng quân. Sau khi tung Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine sang chiến đấu trên lãnh thổ Nga, Tướng Syrsky cũng triển khai Lữ đoàn 110 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 116 làm lực lượng dự bị chiến dịch ở khu vực biên giới tỉnh Sumy. Tại khu vực Kursk và khu vực biên giới Sumy, số lượng đơn vị lữ đoàn cấp một của Ukraine đã lên tới 29. Trận chiến Kursk ngày càng giống phiên bản 2.0 của trận chiến "cối xay thịt" Bakhmut, Quân đội Ukraine đang đưa ngày càng nhiều lực lượng không phải là chủ lực vào tiền tuyến, và trên thực tế, họ đã trở thành bia đỡ đạn. Tiêu biểu nhất trong số này là Lữ đoàn Phòng thủ nội địa số 116, được thành lập vào đầu năm 2023. Tuy nhiên đơn vị chỉ là bộ binh nhẹ, không được trang bị vũ khí hạng nặng, không có bác sĩ quân y và chỉ được biên chế 40% quân số. Tướng Sersky, lúc đó là Tư lệnh Lục quân, kiêm chỉ huy mặt trận phía đông Ukraine, đã ra lệnh triển khai Lữ đoàn 116 tới chiến trường Bakhmut. Kết quả là bị binh sĩ của Lữ đoàn chống lệnh công khai, gây ra một vụ bê bối lớn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mặc dù thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt ở Bakhmut, nhưng Lữ đoàn 116 đã không thoát khỏi cuộc phản công của Quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2023. Cuối cùng họ đã bị đánh bại, khi quân Ukraine tấn công tuyến phòng thủ Sulovkin vào cuối tháng 7 ở mặt trận Zaporozhye, làm gần 70% quân số của Lữ đoàn bị loại khỏi vòng chiến đấu. Sau khi tổ chức lại, Lữ đoàn 116 được chuyển đến mặt trận Kupyansk nằm giữa Kharkov và Lugansk, và bây giờ Lữ đoàn được chuyển đến khu vực Kursk. Tướng Selsky cho rằng, đơn vị này đã chiến đấu hơn một năm và được đánh giá là có kinh nghiệm chiến đấu, nên có thể đương đầu với quân dù và lực lượng đặc biệt của Cục Tình báo Quân đội Nga. Thật không may, mặc dù Lữ đoàn Phòng thủ Nội địa 116 có một số cựu binh có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nhưng việc thiếu vũ khí hạng nặng luôn là điểm yếu của đơn vị. Đối mặt với chiến thuật bao vây tường sắt và đảo ngược của Quân đội Nga, hẳn họ khó tránh khỏi số phận bị đánh bại. Có một điểm chung giữa Bakhmut và Kursk là quân Ukraine đều gặp bất lợi về mặt địa lý. Nếu ở Bakhmut, thành phố nằm ở thung lũng, sau khi quân Nga chiếm đóng các điểm cao xung quanh thành phố, quân Ukraine phòng thủ Bakhmut đã bị hỏa lực của quân Nga bao phủ hoàn toàn và chỉ có thể chống cự lại bằng cách liên tục tăng viện, để bảo vệ thành phố chết chóc này. Tương tự, khu vực Kursk thuộc vùng bình nguyên Đông Âu, tuy có nhiều sông, nhưng khó có thể hình thành một hàng rào tự nhiên hiệu quả. Thay vào đó, nó hạn chế khả năng cơ động linh hoạt của Quân đội Ukraine trên diện rộng. Kết quả là hàng chục nghìn quân Ukraine sẽ bị bao vây trong một khu vực rộng khoảng 800 km2, rất thuận lợi cho Quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng bom và pháo. 800 cây số vuông nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng sau khi tính toán kỹ càng, dù là chiều sâu hay chiều rộng của vị trí này thì nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 km mà thôi. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine vốn kế thừa tinh thần chiến đấu “tấn công không ngừng” của Quân đội Liên Xô, cũng không hoàn toàn ngồi yên. Kết quả là vào ngày 22/9, Quân đội Ukraine không những tiếp tục mở rộng khu vực chiếm đóng từ trước, mà còn tấn công sang phía Glushkovo ở bờ đông sông Seym. Mục đích của quân Ukraine là cố gắng cắt đứt đường rút lui của lực lượng phản công Nga ở sườn phía tây khu vực chiếm đóng của quân Ukraine, nhưng đồng thời, Quân đội Ukraine cũng phát động cuộc tấn công theo hướng Nhà máy điện hạt nhân Kurchatov, nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nhằm tìm cách phá hoại kế hoạch phản công tổng thể của Quân đội Nga. Thật không may, do không đủ sức mạnh quân số và hỏa lực, những cuộc phản công này của Quân đội Ukraine cuối cùng đã bị Quân đội Nga bao quanh bởi những bức tường sắt ngăn chặn. Ngay cả những đường tiếp tế của Ukraine bị lộ ra sau những hành động này cũng bị Quân đội Nga tấn công dữ dội. Trang Topwar của Nga đưa tin, trong ngày 24/9, quân Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân Ukraine, nhằm đột phá vào hậu phương của nhóm quân Nga đang tiến vào khu vực Kursk. Quân Ukraine tiếp tục tập trung lực lượng, có sự chi viện hỏa lực của xe bọc thép tấn công vào quận Glushkovsky, nhưng đều bị đánh bại. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

