Các kênh giám sát của cả Nga và Ukraine đều thông tin rằng, ngày 23/9, theo hướng Kursk, Quân đội Ukraine tiếp tục rút lực lượng về bên kia biên giới. Trong khi đó, để ngăn bước phản công của Quân đội Nga ở Kursk, quân Ukraine đã thực hiện mũi đột phá vào Glushkovo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, hai cuộc tấn công Ukraine nhằm vượt qua biên giới Nga theo hướng Novy Put đã bị đẩy lùi. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 mà Thụy Điển viện trợ cho Ukraine tham chiến ở gần Vesely đã lao vào một quả mìn và bốc cháy dữ dội. Không kém phần thú vị là đoạn video ghi lại cảnh UAV tự sát Lancet lao thẳng vào xe tăng Leopard 2A6 và kết thúc bằng màn pháo hoa đầy màu sắc. Niềm tự hào của tổ hợp công nghiệp quân sự Đức một lần nữa bùng lên như pháo hoa. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, trong những ngày qua, “không có thay đổi nào ở mặt trận Kursk”. Tuy nhiên trang Topwar của Nga cho rằng, quân Ukraine đã nỗ lực nhằm đột phá vào bên sườn, phía sau của quân Nga trên hướng Lyubimovka, nhưng bị đánh cho thảm bại. Tại khu vực Vesely, quân Ukraine đang sử dụng chiến thuật của Quân đội Mỹ, đó là đòn “tấn công sấm sét”, với các phân đội bộ binh cơ giới, được tăng cường xe tăng, xe phá mìn (IMR), để tổ chức tấn công trong hành tiến. Tuy nhiên Quân đội Ukraine chứ không phải là Quân đội Mỹ và đối thủ của Quân đội Ukraine là Quân đội Nga, chứ không phải là tàn quân Iraq. Và đây là chiến trường Nga-Ukraine, nên mũi phản công với chiến thuật “tấn công sấm sét” của Ukraine, đã bị quân Nga đánh cho tơi tả. Nếu truyền thông Ukraine cho rằng, quân Ukraine đang giữ “ổn định” ở mặt trận Kursk, thì truyền thông Nga lại cho rằng, quân đội của họ đang đánh bật kẻ thù ra khỏi các khu dân cư ở biên giới trên khu vực Korenevo của mặt trận. Kênh Military Summary thông tin trực tiếp từ “thực địa” cho biết, tàn quân của các lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine một thời đang tiến hành các hoạt động đột phá vào các chốt phòng ngự của Nga theo kiểu “kamikaze”. Vào ngày 22/9, quân Ukraine mở một cuộc phản công ở khu vực Lyubimovka với quân số lên tới 9 người, được hỗ trợ bởi một xe chiến đấu bộ binh. Với lực lượng như vậy, mũi phản công của quân Ukraine đã nhanh chóng bị đập tan, 5 lính Ukraine phải bỏ lại xác trên trận địa; xe bọc thép bị phá hủy. Hiện “Cụm quân phía Bắc” của Nga ở phía nam quận Sudzhansky đang tiến về hướng Plekhovo. Tổng bước tiến của quân Nga ở khu vực Kursk lên tới 1.500 mét; ngoài ra họ còn phá hủy một bệ phóng tên lửa HIMARS, ở vùng Sumy của Ukraine. Theo Thiếu tướng Apta Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya thuộc Nga cho biết, Quân đội Ukraine đang rút khỏi nhiều vị trí của họ ở khu vực Kursk. Những lực lượng còn lại đang cố gắng ẩn nấp xuống các hào sâu, để tránh các đòn tấn công bằng hỏa lực của quân Nga. Kênh Frontovik trên mạng xã hội Telegram đưa ra đánh giá khá chính xác về tình hình hiện tại, kênh này tin rằng, “cuộc phiêu lưu Kursk” của Lực lượng Vũ trang Ukraine sắp kết thúc. Trên Frontovik viết: “Chúng tôi bị đẩy ra khỏi tất cả các công sự ở quê hương, và bị ném vào những chiếc vạc ở Kursk”. Tờ Financial Times của Anh thừa nhận, “cuộc tấn công vào Kursk không giúp Ukraine thay đổi được tình hình ở mặt trận phía đông, nơi quân Nga đang “đè bẹp” quân Ukraine. Ugledar có thể mất vào tay Nga trong những tuần tới và Pokrovsk có thể mất vào gần mùa đông hơn”. Tốc độ lãnh thổ của Ukraine đang tăng nhanh, phần lớn là do Lực lượng Vũ trang Ukraine “đã đi sai hướng”. Theo Liveuamap, quân Ukraine mất khoảng 20 km mét vuông mỗi ngày, và không chỉ ở “các hướng xấu” như Pokrovsky, Selidovsky, Ugledarsky, mà còn ở phía đông vùng Kharkov, nơi “mọi thứ đều ổn định”. Financial Times đã chỉ ra mối quan hệ trực tiếp giữa sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Ukraine ở hướng Kupyansk và Svatovsky, với nỗ lực đột phá Kursk của Tướng Syrsky. Lý do là việc điều chuyển các lữ đoàn tốt nhất đến vùng Sumy; trong khi ở khu vực sông Oskol, phía nam Kupyansk, tình hình của Ukraine tiếp tục xấu đi nhanh chóng, mà ko có quân tăng viện. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Liveuamap, Ukrinform). Đoạn video quay cảnh UAV tự sát Lancet-3 của Nga tấn công xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine ở khu vực Kursk gây nổ lớn. Nguồn: Bulgarian Military.

Các kênh giám sát của cả Nga và Ukraine đều thông tin rằng, ngày 23/9, theo hướng Kursk, Quân đội Ukraine tiếp tục rút lực lượng về bên kia biên giới. Trong khi đó, để ngăn bước phản công của Quân đội Nga ở Kursk, quân Ukraine đã thực hiện mũi đột phá vào Glushkovo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, hai cuộc tấn công Ukraine nhằm vượt qua biên giới Nga theo hướng Novy Put đã bị đẩy lùi. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 mà Thụy Điển viện trợ cho Ukraine tham chiến ở gần Vesely đã lao vào một quả mìn và bốc cháy dữ dội. Không kém phần thú vị là đoạn video ghi lại cảnh UAV tự sát Lancet lao thẳng vào xe tăng Leopard 2A6 và kết thúc bằng màn pháo hoa đầy màu sắc. Niềm tự hào của tổ hợp công nghiệp quân sự Đức một lần nữa bùng lên như pháo hoa. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, trong những ngày qua, “không có thay đổi nào ở mặt trận Kursk”. Tuy nhiên trang Topwar của Nga cho rằng, quân Ukraine đã nỗ lực nhằm đột phá vào bên sườn, phía sau của quân Nga trên hướng Lyubimovka, nhưng bị đánh cho thảm bại. Tại khu vực Vesely, quân Ukraine đang sử dụng chiến thuật của Quân đội Mỹ, đó là đòn “tấn công sấm sét”, với các phân đội bộ binh cơ giới, được tăng cường xe tăng, xe phá mìn (IMR), để tổ chức tấn công trong hành tiến. Tuy nhiên Quân đội Ukraine chứ không phải là Quân đội Mỹ và đối thủ của Quân đội Ukraine là Quân đội Nga, chứ không phải là tàn quân Iraq. Và đây là chiến trường Nga-Ukraine, nên mũi phản công với chiến thuật “tấn công sấm sét” của Ukraine, đã bị quân Nga đánh cho tơi tả. Nếu truyền thông Ukraine cho rằng, quân Ukraine đang giữ “ổn định” ở mặt trận Kursk, thì truyền thông Nga lại cho rằng, quân đội của họ đang đánh bật kẻ thù ra khỏi các khu dân cư ở biên giới trên khu vực Korenevo của mặt trận. Kênh Military Summary thông tin trực tiếp từ “thực địa” cho biết, tàn quân của các lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine một thời đang tiến hành các hoạt động đột phá vào các chốt phòng ngự của Nga theo kiểu “kamikaze”. Vào ngày 22/9, quân Ukraine mở một cuộc phản công ở khu vực Lyubimovka với quân số lên tới 9 người, được hỗ trợ bởi một xe chiến đấu bộ binh. Với lực lượng như vậy, mũi phản công của quân Ukraine đã nhanh chóng bị đập tan, 5 lính Ukraine phải bỏ lại xác trên trận địa; xe bọc thép bị phá hủy. Hiện “Cụm quân phía Bắc” của Nga ở phía nam quận Sudzhansky đang tiến về hướng Plekhovo. Tổng bước tiến của quân Nga ở khu vực Kursk lên tới 1.500 mét; ngoài ra họ còn phá hủy một bệ phóng tên lửa HIMARS, ở vùng Sumy của Ukraine. Theo Thiếu tướng Apta Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya thuộc Nga cho biết, Quân đội Ukraine đang rút khỏi nhiều vị trí của họ ở khu vực Kursk. Những lực lượng còn lại đang cố gắng ẩn nấp xuống các hào sâu, để tránh các đòn tấn công bằng hỏa lực của quân Nga. Kênh Frontovik trên mạng xã hội Telegram đưa ra đánh giá khá chính xác về tình hình hiện tại, kênh này tin rằng, “cuộc phiêu lưu Kursk” của Lực lượng Vũ trang Ukraine sắp kết thúc. Trên Frontovik viết: “Chúng tôi bị đẩy ra khỏi tất cả các công sự ở quê hương, và bị ném vào những chiếc vạc ở Kursk”. Tờ Financial Times của Anh thừa nhận, “cuộc tấn công vào Kursk không giúp Ukraine thay đổi được tình hình ở mặt trận phía đông, nơi quân Nga đang “đè bẹp” quân Ukraine. Ugledar có thể mất vào tay Nga trong những tuần tới và Pokrovsk có thể mất vào gần mùa đông hơn”. Tốc độ lãnh thổ của Ukraine đang tăng nhanh, phần lớn là do Lực lượng Vũ trang Ukraine “đã đi sai hướng”. Theo Liveuamap, quân Ukraine mất khoảng 20 km mét vuông mỗi ngày, và không chỉ ở “các hướng xấu” như Pokrovsky, Selidovsky, Ugledarsky, mà còn ở phía đông vùng Kharkov, nơi “mọi thứ đều ổn định”. Financial Times đã chỉ ra mối quan hệ trực tiếp giữa sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Ukraine ở hướng Kupyansk và Svatovsky, với nỗ lực đột phá Kursk của Tướng Syrsky. Lý do là việc điều chuyển các lữ đoàn tốt nhất đến vùng Sumy; trong khi ở khu vực sông Oskol, phía nam Kupyansk, tình hình của Ukraine tiếp tục xấu đi nhanh chóng, mà ko có quân tăng viện. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Liveuamap, Ukrinform). Đoạn video quay cảnh UAV tự sát Lancet-3 của Nga tấn công xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine ở khu vực Kursk gây nổ lớn. Nguồn: Bulgarian Military.