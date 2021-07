Ukraine hồi sinh lão tướng T-64, thêm luôn tính năng điều khiển từ xa

Tờ Defence-ua của Ukraine vừa cho đăng tải bài viết về việc xe tăng chủ lực T-64 của nước này với bản nâng cấp, cải tiến sâu, sẽ sớm xuất hiện trong cuộc duyệt binh, được tổ chức tại Kiev thời gian tới đây. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của phiên bản xe tăng T-64 cải tiến này, đó là nó được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, kèm theo đó là một loạt các cải tiến về động cơ và hỏa lực. Tờ báo của Ukraine khẳng định, phiên bản mới của xe tăng T-64, sẽ được trang bị động cơ 6TD-1 kiểu mới, mạnh hơn nhiều so với động cơ 5TDF hiện đang được sử dụng. Ngoài ra, hệ thống giáp của xe tăng T-64 cũng sẽ được nâng cấp, giúp nó có thể sống sót trên chiến trường - trước các loại hỏa lực chống tăng hiện đại của thế kỷ 21. Ukraine khẳng định, phiên bản nâng cấp mới của xe tăng T-64 đang được nước này thực hiện, sẽ là bản nâng cấp mạnh nhất từ trước tới nay của dòng xe tăng chủ lực này. Ra đời từ năm 1963, xe tăng chủ lực T-64 được phòng thiết kế Morozov của Liên Xô chế tạo. So với các loại xe tăng trước đó mà Moscow sở hữu, T-64 vượt trội hơn về mọi mặt. Cụ thể, xe được trang bị lớp giáp composite gia cố bằng sợi thủy tinh, kèm theo đó là một khẩu pháo nòng trơn cỡ nòng 115mm (sau được nâng cấp lên thành pháo 125mm). Đây cũng là loại xe tăng đầu tiên trên thế giới, sử dụng hệ thống nạp đạn tự động, cho phép số lượng thành viên kíp lái, giảm xuống chỉ còn 3 người, không còn vị trí nạp đạn viên. Phiên bản cải tiến của xe tăng T-64 được ra đời vào năm 1968, với định danh T-64A, được trang bị lớp giáp dày hơn cùng pháo chính cỡ nòng 125mm. T-64A cũng được coi là phiên bản mang tính cách mạng, khi xóa nhòa ranh giới giữa xe tăng hạng trung và xe tăng hạng nặng. Ở phiên bản này, T-64A có lớp giáp dày và hỏa lực mạnh như xe tăng hạng nặng, nhưng lại cơ động như một xe tăng hạng trung. Có thể khẳng định, T-64A chính là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới, đúng với định nghĩa "xe tăng chủ lực" - thay vì cách phân hạng xe tăng dựa vào trọng lượng như quá khứ. Tới phiên bản cải tiến tiếp theo là T-64B được ra đời vào năm 1976, xe tăng T-64 lại tiếp tục tạo nên một cuộc cách mạng, khi nó trở thành loại xe tăng đầu tiên trên thế giới, có thể bắn tên lửa qua nòng pháo chính. Các phiên bản cải tiến sâu của xe tăng T-64 sau này, thậm chí còn được đánh giá ngang ngửa với xe tăng T-80 hay T-84, bỏ xa các phiên bản T-72 nguyên thủy chưa được nâng cấp ra đời sau này. Một vài đặc điểm vượt trội của T-64 so với T-72 có thể nói tới, ví dụ như hệ thống nạp đạn tự động của T-64 là thủy lực hoàn toàn, không dùng điện nên có độ tin cậy cao hơn, khoang lái rộng hơn, hệ thống treo linh hoạt hơn, khoang đạn nằm ở vị trí an toàn hơn, trưởng xa có tầm nhìn tốt hơn,... Tuy nhiên, điểm yếu chí tử của xe tăng T-64, đó là nó đắt đỏ hơn và phức tạp hơn. Vậy nên, loại xe tăng này chỉ được biên chế nhỏ giọt, chủ yếu cho các lực lượng tinh nhuệ. Phải tới phiên bản T-72, Liên Xô mới cân bằng được hiệu năng sử dụng và giá cả, tạo ra một dòng xe tăng chủ lực, thành công tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh sức mạnh và độ hiện đại vượt trội của xe tăng chủ lực T-64 trong biên chế quân đội Liên Xô trước đây. Nguồn: Netfilm.



