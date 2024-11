Ukraine dọn dẹp binh sĩ tử trận ở Kurakhove, củng cố thế trận

Trong video từ kênh TG của Ukraine đã cho cả thế giới thấy một hình ảnh mất mát của chiến tranh, khi binh lính Ukraine đang tìm kiếm những thi thể binh sĩ trên chiến trường. Khác với phương pháp sơ tán binh lính tử trận bằng xe cứu thương hay xe bọc thép trước đây, lần này họ chọn sử dụng máy xúc, để sơ tán những người lính hy sinh đang nằm trên nền đất giá lạnh. Sau đó những người lính Ukraine hy sinh, được an táng ngay phía sau khu vực chiến tuyến. Cảnh tượng này chắc chắn là sự giải thích trực tiếp nhất về sự tàn khốc của chiến tranh, đồng thời nó cũng khiến mọi người vô cùng lo lắng, không biết khi nào cuộc xung đột này sẽ kết thúc. Là cơ quan truyền thông chính của Ukraina, các bài viết của Kyiv Post thường đăng tải sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đối với tình hình chiến tranh ở Ukraine. Theo tờ báo, Công ty Coca-Cola của Mỹ đã giao 60 tủ đông lạnh cho Ukraine để sử dụng làm nhà xác di động. Dù động thái này của Coca-Cola dường như dựa trên những cân nhắc về viện trợ nhân đạo, nhưng nó cũng phản ánh thực tế thương vong nặng nề trên chiến trường Ukraine, mà ở đó, phía Ukraine do kém hơn về hỏa lực, chắc chắn thương vong sẽ lớn hơn phía Nga. Ở quy mô của một cuộc chiến tranh tổng lực như chiến tranh Nga-Ukraine, mọi thiệt hại về nhân mạng rất nặng nề. Và sự xuất hiện của những chiếc tủ đông này của Coca-Cola (và các nhà tài trợ khác nữa), chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự lo lắng về số người chết ngày càng tăng trong cuộc xung đột này. Gần như cùng lúc đó, kênh Deep State, nguồn thông tin được coi là chính thức của Quân đội Ukraine, cũng đưa ra báo cáo tình hình chiến sự mới nhất, tiết lộ cho công chúng những diễn biến mới nhất ở hướng mặt trận nam Donetsk, đó là Kurakhove và Veliky Novosilka. Trên hướng Kurakhove, Quân đội Nga tiếp tục “dọn dẹp” phòng tuyến dọc sông Sukhi Yaly và phía bắc hồ chứa nước Kurakhove và các nơi khác, cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong khu vực. Quân đội Ukraine dường như đã rơi vào thế phòng thủ bị động và chỉ có thể gồng minh, gánh chịu nỗi mất mát, bằng cách dọn dẹp binh lính tử trận. Tuy nhiên, về phía Veliko Novosilka, cục diện trận chiến lại diễn ra hoàn toàn khác. Quân đội Ukraine đã tái chiếm thành công Makarivka, mà Cụm Vostok của Nga mới chiếm được tuần trước. Chiến thắng này chắc chắn đã tiếp thêm sức sống mới cho tinh thần của Quân đội Ukraine. Nhưng đồng thời, Quân đội Nga cũng có những bước tiến nhẹ ở vùng ngoại ô phía bắc Old Mayorsk, cho thấy sự cạnh tranh giữa hai bên ở khu vực này vẫn vô cùng khốc liệt. Tình thế chiến đấu bế tắc này không chỉ thử thách sức mạnh quân sự, mà còn cả về ý chí và sức chịu đựng của cả hai bên. Đánh giá tình hình mặt trận khu vực nam Donetsk hiện nay cho thấy Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với áp lực rất lớn về phía Kurakhove. Bước tiến mạnh mẽ của Quân đội Nga đã khiến tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine trong khu vực gặp nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không chọn cách ngồi yên chịu trói, mà cố gắng bẻ gãy thế tấn công của Nga bằng các đòn phản công. Dưới sự chỉ đạo của cụm phòng thủ tuyến Veliky Novosilka, hành động tái chiếm Makarivka của Quân đội Ukraine là một nỗ lực quan trọng, nhằm tìm kiếm bước đột phá. Chiến thắng này không chỉ nâng cao tinh thần của Quân đội Ukraine ở mặt trận nam Donetsk, vốn đã mất tinh thần từ sau khi pháo đài Ugledar thất thủ hồi cuối tháng 9, và sau đó là một loạt khu vực lãnh thổ bị mất. Chiến thắng này còn đặt nền móng vững chắc cho các cuộc phản công sau này của Ukraine. Ngược lại, Quân đội Nga tỏ ra vững vàng hơn. Mặc dù bước tiến của họ về phía Kurakhove rất mạnh mẽ, nhưng họ không tiến lên một cách mù quáng. Thay vào đó, họ chọn cách mở rộng dần dần kết quả, bằng cách dọn sạch chiến trường và củng cố vị trí của mình theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Phong cách chiến thuật ổn định này giúp Quân đội Nga duy trì tỷ lệ chiến thắng cao trên chiến trường. Tuy nhiên, khi chiến tranh diễn ra, Quân đội Nga ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Làm thế nào để giữ vững tinh thần và đối phó với đòn phản công của quân Ukraine, đều là những vấn đề mà Quân đội Nga cần nghiêm túc xem xét. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Kyiv Independent, Rvvoenkory).

