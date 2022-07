Ukraine đã làm gì khi được Mỹ cung cấp thông tin tình báo?

Theo thông tin từ truyền thông Nga, đơn vị tên lửa phòng không Nga ở biên giới Nga – Ukraine, đã phóng một tên lửa phòng không, bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái cỡ lớn Tu-141 Swift của Ukraine, đang bay qua biên giới, để tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Theo các bức ảnh vệ tinh của Mỹ, có thể thấy mục tiêu của máy bay không người lái Tu-141 Swift của Ukraine, là căn cứ không quân của Trung đoàn Không quân Tiêm kích số 14, thuộc Lực lượng Vệ binh Nga ở vùng Kursk. Căn cứ Trung đoàn không quân số 14 có nhiều máy bay chiến đấu Su-30SM, nhưng không có các hầm bảo vệ máy bay. Và quân đội Ukraine nhiều khả năng, đã sử dụng những bức ảnh vệ tinh này, để thực hiện một cuộc đột kích tự sát bằng máy bay không người lái, vào những máy bay Su-30SM đang đậu trên sân bay. Máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn Tu-141 Swift, là loại UAV kiểu cũ, do Liên Xô chế tạo vào những năm 1970. Loại UAV này được sản xuất hàng loạt tại Nhà máy máy bay Kharkiv của Ukraine. UAV Tu-141 Swift nặng 1,2 tấn, có tốc độ bay tối đa 950 km/h và phạm vi bay tối đa 1.000 km, sử dụng động cơ phản lực và được trang bị các cảm biến đặc biệt, cũng như các thiết bị chụp ảnh, truyền hình và hồng ngoại. Trên thực tế, loại UAV này đã rất lạc hậu và không còn được sử dụng như một máy bay trinh sát trên chiến trường, và nó sẽ dễ dàng bị quân đội Nga bắn hạ. Do đó, quân đội Ukraine đã biến chiếc UAV Tu-141 Swift cỡ lớn này, thành một quả bom bay và sử dụng nó như một tên lửa hành trình. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng điều động các máy bay không người lái cảm tử cỡ nhỏ, thực hiện 3 cuộc tấn công vào các mục tiêu gần làng Sluchevsk ở vùng Bryansk của Nga. Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái làm tên lửa hành trình, để tấn công các mục tiêu ở Nga. Mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng chỉ cần thành công một lần, đó cũng là một thắng lợi lớn. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng có hai loại UAV dân dụng, đã được cải tiến thành tên lửa hành trình đơn giản. Một là UAV kiểu Skyeye, với trọng tải 20kg và quãng đường bay 200km. Ngoài ra còn có UAV loại Pro, nặng 33 kg, có thể mang tải trọng 25 kg và có tốc độ tối đa 120 km. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hoàn toàn có khả năng sửa đổi các UAV dân sự, lắp thêm thiết bị nổ vào UAV và biến nó thành UAV cảm tử. Quân đội Ukraine đã sử dụng các máy bay không người lái này, xâm nhập qua biên giới, để tấn công các mục tiêu như kho dầu của Nga. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu của lữ đoàn tên lửa số 19 duy nhất của Quân đội Ukraine vốn đã rất yếu, lữ đoàn này chỉ có 120 tên lửa đạn đạo Tochka-U. Mặc dù tầm bắn chỉ 150 km, nhưng việc phóng thường xuyên đã không còn hiệu quả, do lực lượng phòng không của Nga quá mạnh. Quân đội Ukraine có rất ít vũ khí tiến công tầm xa, có thể thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga; hiện họ chỉ có tên lửa đạn đạo chiến thuật M142 HIMARS với tầm bắn 70 km mà Mỹ mới viện trợ, hoặc sử dụng tên lửa chống hạm như Harpoon, để đánh các mục tiêu trên bộ. Tuy nhiên, khả năng tấn công chiều sâu của quân đội Nga vượt xa Ukraine. Hải quân Nga, các máy bay ném bom và các đơn vị tên lửa chiến thuật mặt đất, đều có thể phóng tên lửa hành trình Calibre, có khả năng tấn công sâu vào tận biên giới Ukraine – Ba Lan. Trong cuộc xung đột với Ukraine, Quân đội Nga cũng triển khai 4 lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander và máy bay ném bom Tu-22M2, để phóng tên lửa siêu thanh hạng nặng Kh-22 với tầm bắn 600 km vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga có thể sử dụng bệ phóng tên lửa cỡ lớn trên biển, trên không và trên mặt đất, để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào các cây cầu, căn cứ hậu cần, trung tâm huấn luyện, kho nhiên liệu và sở chỉ huy của Quân đội Ukraine. Vừa mới đây. lực lượng Không quân Nga đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không, để phá hủy 5 kho đạn của Ukraine và các mục tiêu khác ở Kharkov, Bakhmut và những nơi khác trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Quân đội Ukraine chỉ có thể sử dụng máy bay không người lái kiểu cũ hoặc máy bay không người lái dân dụng cải tiến, để lẻn vào các khu vực sâu trong lãnh thổ Nga 100 km và tấn công các kho chứa nhiên liệu. Giờ đây, các cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Nga chỉ bằng UAV cỡ nhỏ hoặc UAV kiểu cũ. Và tỷ lệ thành công của các cuộc tấn này vào lãnh thổ Nga là rất nhỏ, và nếu thành công thì sức công phá cũng rất yếu; mặc dù họ được Mỹ cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

