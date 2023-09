Ukraine chuyển hướng sang Verbove, Robodne vẫn nóng như "chảo lửa"

Tình hình giao tranh ở làng Rabotino trên hướng Orekhiv tính đến chiều 31/8 cho thấy, quân chủ lực của Ukraine tiếp tục chuyển hướng về phía đông Rabotino, tấn công theo hướng làng Verbove, nhưng với cái giá thương vong rất lớn. Tờ Topwar của Nga cho rằng, những tiến bộ mà Quân đội Ukraine đã tạo ra trước đó, đã góp phần động viên tinh thần về một chiến thắng cận kề. Tuy nhiên, thực tế tàn khốc đã khiến các đơn vị chủ lực của họ hết lần này đến lần khác thất vọng ở mặt trận. Thương vong liên tục đã khiến quân đội Ukraine rất mệt mỏi, cho dù đó là Lữ đoàn tấn công đường không số 82 hoặc Lữ đoàn xung kích đường không số 46; mặc dù mới tham chiến cách đây không lâu, nhưng có dấu hiệu cho thấy, ý chí tấn công của họ bắt đầu suy giảm. Hiện tại làng Rabotino, quân đội Nga vẫn chốt giữ 5-6 tòa nhà ở rìa phía nam của ngôi làng, quân đội Ukraine đã tìm mọi cách để đột phá vào đây nhưng đều bị đẩy lui. Trong khi đó, hỏa lực pháo binh của Nga dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát, đã nã đạn liên tục vào những nơi nghi ngờ có quân Ukraine trú ẩn. Ko thể tiến lên ở làng Rabotino, Quân đội Ukraine tiếp tục tung lực lượng mới tăng cường cho hướng Orekhiv, cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga ở khu vực Rabotino nhưng vô ích; hiện ngôi làng vẫn tiếp tục nằm trong vùng xám. Trong bối cảnh đó, quân Ukraine chuyển tấn công sang phía đông vào làng Verbovoye, việc chiếm được Verbovoye sẽ cho phép quân đội Ukraine tiếp cận Rabotino từ sườn phía đông. Hãng thông tấn TASS của Nga, đã trích dẫn lời của ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào “Chúng tôi cùng với Nga” cho biết, quân Ukraine đã nhiều lần cố gắng đột nhập Verbovoye vào ban đêm nhưng không thành công. Tuy nhiên áp lực đang gia tăng tại Verbovoye. Tình hình ở hướng Orekhiv tạo ra mối đe dọa rằng, Quân đội Ukraina có thể tăng chiều rộng của mũi tấn công, để chọc thủng tuyến phòng thủ then chốt của quân Nga ở hướng này. Tuy nhiên, lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine trên hướng này cũng đã hết; trong khi đó, quân Nga đã tập trung lực lượng chuẩn bị phản công tại đây. Còn theo tờ "Bild" của Đức, sau 13 tuần làm việc “chăm chỉ” và hy sinh to lớn, quân đội Ukraine cuối cùng đã tiếp cận "Tuyến phòng thủ Sulovkin", sau khi tiến vào làng Rabotino, quân Ukraine đã tiếp cận Verbove. Và hàng rảo "răng rồng" chỉ chặn được binh sĩ Ukraine trong một ngày. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận thông tin, quân đội Ukraine đã chọc thủng công sự thứ hai của "Tuyến phòng thủ Sulovykin" và cho biết, quân đội Ukraine đã tiến tới Verbove và hiện chỉ còn cách “lớp công sự cuối cùng” của "Tuyến phòng thủ Sulovykin" 10 m. Theo thông tin, tuyến phòng thủ Sulovykin rộng 8 km. Tin tức mới nhất do hãng tin Mỹ CNN cho thấy, quân đội Ukraine “có lẽ” đã tiến vào Verbove, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 và Lữ đoàn cơ động đường không số 46 đang mở cuộc tấn công vào Verbove từ phía bắc và tây bắc và đã “nắm quyền kiểm soát Verbove”. Do thiếu radar trinh sát pháo binh, cũng như những nhược điểm về tầm bắn, độ chính xác; đạn pháo dẫn đường chính xác và hệ thống quản lý chiến trường, nên pháo binh Nga gặp khó khăn trong việc hỗ trợ hỏa lực cho quân tiền tuyến; thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Những trận địa pháo của Nga có nguy cơ thu hút hỏa lực phản công của Ukraina ngay khi vừa khai hỏa. Không quân Nga đã đẩy mạnh hoạt động, nhưng cũng gặp những khó khăn rất lớn trong việc hỗ trợ cho lực lượng mặt đất, do hai bên chiến đấu xen kẽ quá gần nhau. Truyền thông phương Tây cho rằng, việc Quân đội Nga thiếu lực lượng phòng thủ đủ mạnh và hỏa lực pháo binh không đủ; nếu quân Nga không tung lực lượng dự bị, cuộc chiến ở mặt trận phía Nam sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Nga trong những ngày tới. Mục tiêu tấn công của Ukraine trên hướng Orekhiv là thành phố Tokmak, nằm cách làng Rabotino 17km; đây là vị trí chiến lược quan trọng với quân đội Nga ở mặt trận phía Nam và đã được đưa vào tầm bắn pháo binh của quân đội Ukraine. Nếu để Ukraine pháo kích vào Tokmak, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp hậu cần của quân đội Nga ở mặt trận phía Nam. Tuy nhiên việc quân đội Ukraine chưa tràn ngập được “cửa tử” Rabotino, đã biến Quân đội Ukraine từ “an thành nguy”; lý do là những khu vực Quân đội Ukraine vừa tràn ngập, đều nằm trong khu vực lòng chảo của thung lũng. Hiện quân Nga “quây chặt” ba mặt làng Rabotino và quân Ukraine chỉ có thể ẩn náu trong các vành đai rừng. Tuy nhiên dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát, pháo binh Nga biến nơi đây thành “thao trường tập bắn pháo binh”, khiến quân Ukraine thiệt hại lớn. Hiện tại khu vực tác chiến trên hướng Orekhiv vẫn là một “biển mìn” lớn của Nga. Theo hãng tin Anh Reuters, số lượng mìn trung bình quân đội Nga rải trên mặt đất lên tới 3-5 quả/100 mét vuông. Mật độ dày đặc như vậy, khiến quân đội Ukraine khó có thể tiến quân được nếu không chấp nhận đánh đổi thiệt hại về người hoặc trang bị. Mặc dù quân đội Ukraine đã sử dụng máy dò mìn, nhưng số lượng có hạn; phải cần ít nhất 30 đến 50 mét dây nổ để dọn sạch một con đường hẹp có chiều dài tương đương để có thể đi qua. Điều này không những khiến quân đội Ukraine mất đi yếu tố bất ngờ. UAV tự sát của Nga săn tìm vũ khí Ukraine trong các bìa rừng ở hướng nam Orekhiv. Nguồn Topwar

