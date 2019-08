Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft rao bán... tiêm kích MiG-29

Với chức danh nhà đồng sáng lập của tập đoàn Microsoft, Paul Allen đứng trong hàng ngũ những người giàu nhất thế giới với tồng giá trị tài sản lên tới nhiều chục tỷ USD. Với số tiền lớn như vậy, vị "đại gia" này có thể thoả mãn đam mê với các loại chiến đấu cơ, trực thăng độc đáo của mình. Nguồn ảnh: BI. Một trong những chiếc tiêm kích khủng nhất trong bộ sưu tập của đại gia này đó là chiến đấu cơ MiG-29. Chiếc chiến đấu cơ MiG-29 này từng thuộc biên chế của Không quân Ukraine và mới đây Paul Allen đã rao bán chiếc tiêm kích này công khai. Nguồn ảnh: BI. Theo sổ sách ghi lại, chiếc tiêm kích MiG-29 này là một trong một loạt tiêm kích MiG-29 được Mỹ mua lại từ Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Một trong những lý do chủ yếu để Mỹ mua lại MiG-29 là để thử nghiệm khả năng tác chiến của loại tiêm kích này với các tiêm kích do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: BI. Tất nhiên là Mỹ không "danh chính ngôn thuận" đi mua các chiến đấu cơ MiG-29 này theo đường chính ngạch, bản thân Lầu Năm Góc đã phải thành lập ra hàng loạt các công ty ma trên khắp thế giới để hợp thức hoá việc mua loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: BI. Sau khi Không quân Mỹ nghiên cứu và nắm được gần như mọi điểm mạnh, điểm yếu của MiG-29, một số lượng lớn tiêm kích này đã được Mỹ bán thẳng cho các nhà sưu tập tư nhân và một trong số những đại gia may mắn mua được nó chính là Paul Allen. Nguồn ảnh: BI. So với phiên bản gốc, chiếc MiG-29 trong tay Paul Allen gần như được bảo tồn nguyên bản. Chỉ duy nhất có hệ thống đồng hồ hiển thị cùng với các chỉ thị bằng tiếng Ukraine trên máy bay đã được Mỹ đổi thành tiếng Anh. Nguồn ảnh: BI. Các đồng hồ hiển thị dạng cơ khí cũng được quân đội Mỹ công phu chuyển đổi sang hệ đo lương của Mỹ, ví dụ như đổi từ đơn vị mét sang feet cho đồng hồ đo độ cao, đổi từ độ C sang độ F cho đồng hồ đo nhiệt độ, đổi từ lít sang Gallon cho đồng hồ đo lượng nhiên liệu,... Nguồn ảnh: BI. Nhiều chuyên gia nhận định, chiến đấu cơ MiG-29 tới nay vẫn là một trong những loại tiêm kích cực kỳ nguy hiểm, có thể sánh ngang với loại tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ hoặc Su-35 của Không quân Nga. Bản thân Không quân Nga tới nay vẫn dùng loại tiêm kích này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: BI. Đây hiện cũng là loại tiêm kích nguy hiểm nhất thế giới mà các nhà sưu tầm tư nhân có thể mua được. Thậm chí trong nhiều trường hợp, MiG-29 còn tỏ ra ưu việt hơn cả tiêm kích F-35 thế hệ năm của không quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, chưa rõ tỷ phú Paul Allen sẽ đòi bao nhiêu tiền cho chiếc tiêm kích MiG-29 này, tuy nhiên chắc chắn cái giá cho một món hàng hiếm và khủng như thế này sẽ không hề rẻ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Vdieo: Không quân Vũ trụ Nga thử nghiệm MiG-29 phiên bản MiG-29SMT

