Gọi tên 12 nền văn minh bí ẩn nhất thế giới

Nền văn minh Sumer. Được coi là nền văn minh đầu tiên trên thế giới, người Sumer phát triển ở Lưỡng Hà (nay là Iraq) vào khoảng 4000 TCN. Họ đã sáng tạo chữ viết hình nêm, xây dựng thành phố và có hệ thống pháp luật riêng. Hiện tại, nhiều khía cạnh của nền văn minh này vẫn đang được làm rõ. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Caral. Xuất hiện ở Peru khoảng 3000 TCN, Caral là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất ở châu Mỹ. Họ xây dựng các kim tự tháp và có một nền văn hóa không chiến tranh, nhưng đến nay người ta vẫn chưa hiểu rõ lý do sụp đổ của họ. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Babylon. Nổi tiếng với Vườn treo Babylon và bộ luật Hammurabi, nền văn minh Babylon ở Lưỡng Hà có hệ thống thiên văn học và toán học rất phát triển, nhưng nhiều thông tin về cuộc sống và tín ngưỡng của họ vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Olmec. Là một trong những nền văn minh đầu tiên ở Trung Mỹ, Olmec xuất hiện khoảng 1500 TCN. Họ để lại những tượng đầu đá khổng lồ bí ẩn và là nền tảng văn hóa của các nền văn minh Maya và Aztec sau này. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Indus. Phát triển ở Ấn Độ và Pakistan ngày nay vào khoảng 2500 TCN, nền văn minh này có thành phố xây dựng quy hoạch với hệ thống thoát nước tiên tiến. Tuy nhiên, ngôn ngữ của họ vẫn chưa được giải mã, và nguyên nhân sụp đổ vẫn là bí ẩn. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Maya. Maya phát triển ở Trung Mỹ với các công trình kiến trúc đồ sộ, hệ thống chữ viết và lịch thiên văn học chi tiết. Tuy nhiên, sự suy tàn của họ vẫn là một bí ẩn lớn mà các nhà khoa học chưa thể giải thích rõ ràng. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Minoan. Minoan là một nền văn minh hưng thịnh ở đảo Crete vào khoảng 3000 TCN, nổi tiếng với cung điện Knossos và hệ thống thương mại rộng lớn. Trận động đất và sự phun trào của núi lửa Thera được cho là có thể đã góp phần vào sự sụp đổ của họ. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Hittite. Xuất hiện ở Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) khoảng 1600 TCN, người Hittite là một trong những đế chế hùng mạnh nhất thời cổ đại, nổi tiếng với kỹ thuật luyện kim và chiến tranh xe ngựa. Sự sụp đổ của họ tới nay vẫn là một bí ẩn lịch sử. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Nabatean. Nổi tiếng với thành phố Petra được khắc vào núi đá và hệ thống dẫn nước tuyệt vời, người Nabatean hưng thịnh ở vùng Trung Đông vào thế kỷ thứ 4 TCN. Sự tan rã của họ vẫn chưa được hiểu rõ. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Etruscan. Nền văn minh Etruscan phát triển ở Ý trước khi Đế chế La Mã ra đời, khoảng 800 TCN. Họ có một nền văn hóa phong phú và đóng góp lớn cho La Mã cổ đại, nhưng ngôn ngữ và nhiều khía cạnh của cuộc sống của họ vẫn là bí ẩn. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Tiwanaku. Phát triển ở vùng cao nguyên Bolivia từ khoảng 500 đến 1.000 SCN, người Tiwanaku có kiến trúc đá đồ sộ và hệ thống kênh thủy lợi tiên tiến. Nhưng vì lý do chưa rõ, nền văn minh này đã biến mất một cách bí ẩn. Ảnh: Pinterest. Nền văn minh Khmer. Người Khmer phát triển rực rỡ ở Campuchia từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15, nổi tiếng với đền Angkor Wat. Dù rất thịnh vượng, nền văn minh này đã suy tàn một cách khó hiểu, có thể do môi trường thay đổi và xung đột với láng giềng. Ảnh: Pinterest.

