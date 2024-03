Tuyên bố của Tướng Syrsky: “Tình hình trên chiến trường rất khó khăn”.

Hãng tin Ukraine Ukrinform ngày 29/3 dẫn lời Tướng Alexander Syrsky, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết: "Tình hình ở tiền tuyến quả thực rất khó khăn, nhưng không thể khác được. Các sĩ quan và binh lính của chúng ta cần phải nỗ lực hết sức trong từng ngày". Vào ngày 28/3, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với hãng tin Mỹ CBS News rằng, Quân đội Ukraine “chưa sẵn sàng” để chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga và Quân đội Ukraine còn rất ít pháo binh. Tướng Syrsky cũng trong hôm 29/3 cho biết, Quân đội Nga có lợi thế gấp 6 lần so với Quân đội Ukraine về hỏa lực pháo binh trên chiến trường. Tướng Selsky nói: “Đối phương có thể tiến hành pháo kích liên tục, lợi thế của địch về số lượng đạn bắn là gần 6:1”. Tướng Syrsky cho biết, Nga cũng có lợi thế về quân số và tăng cường hoạt động của lực lượng không quân. Ông nói thêm: "Nga đang sử dụng nhiều bom dẫn đường để phá hủy các vị trí của chúng tôi". Cũng theo hãng tin Ukrinform, Tướng Syrsky sau khi xem xét lại nội lực, nhu cầu huy động 500.000 người đã giảm đáng kể; nhưng ông không tiết lộ mức giảm. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky vào tháng 12/2023 cho biết, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine yêu cầu ông huy động thêm 450.000-500.000 quân. Theo đánh giá của cả Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Syrsky, toàn bộ mặt trận Ukraine đang gặp khủng hoảng, đạn dược dự trữ sẽ cạn kiệt, 200.000 quân dự trữ của Quân đội Ukraine cũng sắp hết. Theo phân tích, lực lượng chiến đấu Ukraine không chỉ cạn gần như toàn bộ vũ khí, đạn dược do nước ngoài viện trợ; mà còn xóa sạch toàn bộ 200.000 quân dự bị chiến lược. Tình hình bất lợi như vậy đã cản trở lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến Ukraine thực hiện các hoạt động quân sự cần thiết. Ngày 28/3, Mikhail Podolyak, cố vấn trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tiền tuyến rõ ràng đang trì trệ do thiếu hụt nguồn lực, để có thể tổ chức phát động các đợt tấn công. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang web “NV" của Ukraine, ông Podolyak nói rằng, Quân đội Ukraine thiếu các nguồn lực cần thiết cho "các hoạt động tấn công hiệu quả", bao gồm vũ khí hạng nặng, đạn pháo hoặc tên lửa cỡ lớn và quân số cần thiết. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Quân đội Ukraine đã cạn toàn bộ nguồn dự trữ chiến tranh (bao gồm 200.000 quân dự bị chiến lược) với tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng cạn tất cả các nguồn cung cấp khác nhau, mà Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ba Lan và các quốc gia thành viên NATO khác đã hỗ trợ. Điều quan trọng nhất là Quân đội Ukraine đã tiêu hao toàn bộ số vũ khí mà họ được hưởng từ thời Liên Xô, cũng như năng lực sản xuất quốc phòng bị hạn chế. Do vậy, Quân đội Ukraine có rất ít vũ khí, trang bị hạng nặng do chính họ phát triển và sản xuất; mà phụ thuộc chủ yếu từ nguồn cung của phương Tây. Đã có khoảng 3.000 chiếc xe tăng, xe bọc thép, pháo các cỡ, bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không… đã được Mỹ và các nước phương Tây khác viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên một số lớn trong số vũ khí trên đã bị Quân đội Nga phá hủy hoàn toàn. Lực lượng chiến đấu tiền tuyến của Ukraine cũng sử dụng nhiều vũ khí bộ binh do Mỹ và phương Tây cung cấp, như tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, các loại vật tư y tế, thiết bị liên lạc, khẩu phần ăn dã chiến, kính nhìn đêm và hơn 100.000 tấn đạn và nhiên liệu. Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA William Burns trước đó cho rằng, việc Mỹ và các nước phương Tây từ chối cung cấp thêm viện trợ quân sự, sẽ khiến Quân đội Ukraine phải lùi bước trước quân Nga trong năm nay. Đồng thời, ông Burns cũng chỉ ra rằng, nếu viện trợ mới của Mỹ được Quốc hội thông qua, sẽ tạo cơ hội cho Ukraine "thực hiện các cuộc tấn công xâm nhập vào bán đảo Crimea" và các khu vực khác trên chiến trường. Những điều trên cho thấy Ukraine sẽ bị đe dọa như thế nào, nếu họ không có sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ Mỹ và các nước phương Tây khác. Tuy nhiên qua cuộc đại phản công mùa hè năm 2023, Mỹ và nhiều nước phương Tây khác đã mất niềm tin vào Ukraine. Vậy trong bối cảnh như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và phương Tây có còn nỗ lực hết sức để cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí chiến đấu và đạn pháo mà nước này đang rất cần? (Nguồn ảnh: Ukrinform, CBS News, Topwar. Sputnik).

