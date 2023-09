Tướng Mỹ: Quân đội Ukraine chỉ còn 30 ngày để phản công

Ngày 10/9, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn Tập đoàn phát thanh truyền hình Anh (BBC), ông cho biết: " Cuộc phản công của Ukraine chỉ còn hơn 30 ngày nữa, trước khi thời tiết cản trở hoạt động". Bây giờ Ukraine đang bước vào mùa thu, cũng có nghĩa bắt đầu mùa mưa ở nước này; cùng với đó là thời tiết ngày càng lạnh giá sẽ khiến hoạt động của quân đội Ukraine gặp khó khăn. Do vậy, trước khi thời tiết xấu ập đến, quân đội Ukraine có thể chỉ còn hơn một tháng nữa để phản công. Vào ngày 10/9, Tướng Milley cũng đã tham dự chương trình trò chuyện chính trị "Chủ nhật với Laura Kuenssberg" của đài BBC, chủ đề là tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine với nhiều thông tin được cho là “sát thực với tình hình chiến trường Ukraine”. Trong cuộc trò chuyện, Tướng Milley thẳng thắn cho rằng, tiến độ phản công của quân đội Ukraine chậm hơn nhiều so với dự kiến; hiện chưa thể đánh giá liệu cuộc phản công của quân đội Ukraine có thất bại hay không, nhưng điều kiện thời tiết có thể cản trở hành động của quân đội Ukraine. Tướng Milley nói: "Vẫn còn một chút thời gian, khoảng 30 đến 45 ngày thời tiết thích hợp để chiến đấu, nên cuộc tấn công của Ukraine vẫn chưa kết thúc. Quân đội Ukraine vẫn còn phải chiến đấu và họ chưa hoàn thành nhiệm vụ này", "Tôi đã nói ngay từ đầu rằng, đây sẽ là một trận đánh lâu dài, khó khăn và tốn kém; và đó chính xác là những gì đã xảy ra". Tướng Milley luôn thận trọng trước cuộc phản công của quân đội Ukraine. Vào tháng 6 năm nay, ông phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia và nói rằng, tốc độ phản công chậm chạp của quân đội Ukraine không có gì đáng ngạc nhiên. "Đây sẽ là một quá trình khó khăn, lâu dài và rất tàn khốc; không ai nên có bất kỳ ảo tưởng nào về việc này". Đài BBC chỉ ra rằng, những cơn mưa vào mùa thu năm ngoái và thời tiết lạnh giá vào mùa đông đã có tác động nhất định đến cuộc giao tranh trên chiến trường Ukraine, khi mặt đất biến thành bùn nhão, nhiệt độ xuống thấp, người lính chóng mất sức và xe tăng thì không thể di chuyển được. Tướng Kirilo Budanov, Giám đốc Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, vào ngày 9/1 cũng thừa nhận rằng, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá sẽ khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn, đồng thời các phương tiện cơ giới bánh lốp sẽ gặp nhiều vấn đề hơn trong điều kiện thời tiết mưa. Tướng Budanov cũng cho biết, quân đội Ukraine sẽ không ngừng phản công vì những thay đổi của điều kiện thời tiết. "Ngay cả trong môi trường lạnh, ẩm ướt và lầy lội, các hoạt động chiến đấu và phản công vẫn sẽ tiếp tục". Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn từ tháng 6 năm nay, nhằm giành lại một số lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát. Các quan chức quân sự cấp cao Ukraine gần đây tuyên bố rằng, cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã "tạo ra bước đột phá" và "chúng tôi đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của quân đội Nga". Tuy nhiên, đài BBC chỉ ra rằng, do giới chức Ukraine "kín tiếng" về tình hình giao tranh ở tiền tuyến, nên những tuyên bố này không thể được xác minh, thậm chí một số binh sĩ ở tiền tuyến còn đưa ra những mô tả hoàn toàn trái ngược. Ví dụ, Lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC vào ngày 2/9 rằng, các trận đánh gần tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga vẫn đang tiếp tục và "chưa ai đột phá thành công tuyến phòng thủ đầu tiên". Tạp chí Phố Wall của Mỹ ngày 31/8 đưa tin, sau 3 tháng giao tranh, quân đội Ukraine đã đạt được bước “đột phá nhất định” ở phía đông nam nước này. Giới chức Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã tiến tới tuyến phòng ngự của Nga ở phía nam làng Rabotino cũng như tuyến phòng ngự gần làng Verbovoe. Tuy nhiên, tờ Phố Wall thừa nhận, quân đội Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, để biến sự thâm nhập hiện nay thành đột phá toàn diện. Sĩ quan quân đội Ukraine cho biết, cuộc tiến quân của quân đội vấp phải sự kháng cự quyết liệt và quân đội Nga đã xây dựng hệ thống công sự, trận địa phòng ngự rất vững chắc. Ngoài ra, quân đội Nga đang sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái, dẫn đường cho pháo binh và không quân chế áp quân đội Ukraine. Tuyến phòng ngự của quân đội Nga chưa có dấu hiệu sụp đổ và họ đang gửi quân tiếp viện, bao gồm cả lính dù; thậm chí là tổ chức bao vây lại quân Ukraine. Tờ Washington Post của Mỹ ngày 8/9 đăng bài viết cho rằng, quân đội Nga về cơ bản đã giữ vững vị trí và duy trì thế trận phòng ngự có trật tự trong 3 tháng qua, điều đó có nghĩa là quân đội Nga đang rút ra bài học từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Washington Post nhận định, ngược lại, quân đội Ukraine vẫn dựa vào chiến thuật tác chiến lạc hậu và chỉ tập trung bắn đạn pháo vào các vị trí của Nga, không đạt được “chiến thắng quy mô lớn” như Washington tưởng tượng. Ian Matveyev, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm đối lập Nga "Tổ chức chống tham nhũng", tin rằng quân đội Nga đang "thích ứng với chiến đấu" và "họ đang sử dụng kinh nghiệm chiến đấu của mình, để đưa quân đội Ukraine đến điểm gần như tê liệt". Moskva tuyên bố, cuộc phản công của quân đội Ukraine không đạt được kết quả đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/9 cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt “với rất nhiều hy vọng”, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “không phải quân đội Ukraine phản công trì trệ mà là thất bại”. Quân đội Ukraine triển khai lực lượng ở tuyến Rabotino – Verbovoe, hướng mặt trận Zaporizhia. Nguồn Topwar

Ngày 10/9, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn Tập đoàn phát thanh truyền hình Anh (BBC), ông cho biết: " Cuộc phản công của Ukraine chỉ còn hơn 30 ngày nữa, trước khi thời tiết cản trở hoạt động". Bây giờ Ukraine đang bước vào mùa thu, cũng có nghĩa bắt đầu mùa mưa ở nước này; cùng với đó là thời tiết ngày càng lạnh giá sẽ khiến hoạt động của quân đội Ukraine gặp khó khăn. Do vậy, trước khi thời tiết xấu ập đến, quân đội Ukraine có thể chỉ còn hơn một tháng nữa để phản công. Vào ngày 10/9, Tướng Milley cũng đã tham dự chương trình trò chuyện chính trị "Chủ nhật với Laura Kuenssberg" của đài BBC, chủ đề là tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine với nhiều thông tin được cho là “sát thực với tình hình chiến trường Ukraine”. Trong cuộc trò chuyện, Tướng Milley thẳng thắn cho rằng, tiến độ phản công của quân đội Ukraine chậm hơn nhiều so với dự kiến; hiện chưa thể đánh giá liệu cuộc phản công của quân đội Ukraine có thất bại hay không, nhưng điều kiện thời tiết có thể cản trở hành động của quân đội Ukraine. Tướng Milley nói: "Vẫn còn một chút thời gian, khoảng 30 đến 45 ngày thời tiết thích hợp để chiến đấu, nên cuộc tấn công của Ukraine vẫn chưa kết thúc. Quân đội Ukraine vẫn còn phải chiến đấu và họ chưa hoàn thành nhiệm vụ này", "Tôi đã nói ngay từ đầu rằng, đây sẽ là một trận đánh lâu dài, khó khăn và tốn kém; và đó chính xác là những gì đã xảy ra". Tướng Milley luôn thận trọng trước cuộc phản công của quân đội Ukraine. Vào tháng 6 năm nay, ông phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia và nói rằng, tốc độ phản công chậm chạp của quân đội Ukraine không có gì đáng ngạc nhiên. "Đây sẽ là một quá trình khó khăn, lâu dài và rất tàn khốc; không ai nên có bất kỳ ảo tưởng nào về việc này". Đài BBC chỉ ra rằng, những cơn mưa vào mùa thu năm ngoái và thời tiết lạnh giá vào mùa đông đã có tác động nhất định đến cuộc giao tranh trên chiến trường Ukraine, khi mặt đất biến thành bùn nhão, nhiệt độ xuống thấp, người lính chóng mất sức và xe tăng thì không thể di chuyển được. Tướng Kirilo Budanov, Giám đốc Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, vào ngày 9/1 cũng thừa nhận rằng, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá sẽ khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn, đồng thời các phương tiện cơ giới bánh lốp sẽ gặp nhiều vấn đề hơn trong điều kiện thời tiết mưa. Tướng Budanov cũng cho biết, quân đội Ukraine sẽ không ngừng phản công vì những thay đổi của điều kiện thời tiết. "Ngay cả trong môi trường lạnh, ẩm ướt và lầy lội, các hoạt động chiến đấu và phản công vẫn sẽ tiếp tục". Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn từ tháng 6 năm nay, nhằm giành lại một số lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát. Các quan chức quân sự cấp cao Ukraine gần đây tuyên bố rằng, cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã "tạo ra bước đột phá" và "chúng tôi đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của quân đội Nga". Tuy nhiên, đài BBC chỉ ra rằng, do giới chức Ukraine "kín tiếng" về tình hình giao tranh ở tiền tuyến, nên những tuyên bố này không thể được xác minh, thậm chí một số binh sĩ ở tiền tuyến còn đưa ra những mô tả hoàn toàn trái ngược. Ví dụ, Lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC vào ngày 2/9 rằng, các trận đánh gần tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga vẫn đang tiếp tục và "chưa ai đột phá thành công tuyến phòng thủ đầu tiên". Tạp chí Phố Wall của Mỹ ngày 31/8 đưa tin, sau 3 tháng giao tranh, quân đội Ukraine đã đạt được bước “đột phá nhất định” ở phía đông nam nước này. Giới chức Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã tiến tới tuyến phòng ngự của Nga ở phía nam làng Rabotino cũng như tuyến phòng ngự gần làng Verbovoe. Tuy nhiên, tờ Phố Wall thừa nhận, quân đội Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, để biến sự thâm nhập hiện nay thành đột phá toàn diện. Sĩ quan quân đội Ukraine cho biết, cuộc tiến quân của quân đội vấp phải sự kháng cự quyết liệt và quân đội Nga đã xây dựng hệ thống công sự, trận địa phòng ngự rất vững chắc. Ngoài ra, quân đội Nga đang sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái, dẫn đường cho pháo binh và không quân chế áp quân đội Ukraine. Tuyến phòng ngự của quân đội Nga chưa có dấu hiệu sụp đổ và họ đang gửi quân tiếp viện, bao gồm cả lính dù; thậm chí là tổ chức bao vây lại quân Ukraine. Tờ Washington Post của Mỹ ngày 8/9 đăng bài viết cho rằng, quân đội Nga về cơ bản đã giữ vững vị trí và duy trì thế trận phòng ngự có trật tự trong 3 tháng qua, điều đó có nghĩa là quân đội Nga đang rút ra bài học từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Washington Post nhận định, ngược lại, quân đội Ukraine vẫn dựa vào chiến thuật tác chiến lạc hậu và chỉ tập trung bắn đạn pháo vào các vị trí của Nga, không đạt được “chiến thắng quy mô lớn” như Washington tưởng tượng. Ian Matveyev, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm đối lập Nga "Tổ chức chống tham nhũng", tin rằng quân đội Nga đang "thích ứng với chiến đấu" và "họ đang sử dụng kinh nghiệm chiến đấu của mình, để đưa quân đội Ukraine đến điểm gần như tê liệt". Moskva tuyên bố, cuộc phản công của quân đội Ukraine không đạt được kết quả đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/9 cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt “với rất nhiều hy vọng”, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “không phải quân đội Ukraine phản công trì trệ mà là thất bại”. Quân đội Ukraine triển khai lực lượng ở tuyến Rabotino – Verbovoe, hướng mặt trận Zaporizhia. Nguồn Topwar