Tướng Mỹ khẳng định quân đội Ukraine đầy đủ "quyền tự quyết"

Khủng hoảng Ukraine đang bước vào “thời khắc quyết định”; quân đội Nga đã hành động trước và tấn công dữ dội vào quân đội Ukraine. Hiện không chỉ Ukraine mà cả phương Tây, đang tích cực chuẩn bị cho quân đội Ukraine phản công, Mỹ cũng giúp quân đội Ukraine tiến hành tập trận. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là Đại tướng Mark Milley kết luận rằng, tất cả những gì Mỹ giúp chỉ là thiết lập một cơ chế và quân đội Ukraine nên tự rút kinh nghiệm và tự quyết định. Các nguồn thông tin tham khảo cho biết, trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine bước vào giai đoạn tiếp theo, Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng cho các sĩ quan quân đội Ukraine, để giúp họ có thể ra các quyết định chiến trường sắp tới; bao gồm cả huấn luyện tư duy để đánh giá các hoạt động quân sự tiềm năng. Cuộc diễn tập mô phỏng kéo dài nhiều ngày của các sĩ quan chỉ huy tham mưu Quân đội Ukraine diễn ra trong một cơ sở tập trận quân sự tại căn cứ Quân đội Mỹ ở Wiesbaden (Đức). Trong chuyến thăm căn cứ, Đại tướng Mark Milley đã ca ngợi hàng chục quân nhân Ukraine đã tham gia cuộc diễn tập mô phỏng tại đây. Nhưng tướng Mark Milley cũng nói rằng, sẽ không có ai bảo chỉ huy Quân đội Ukraine phải làm gì. "Mọi thứ chúng tôi làm là để người Ukraine tự học hoặc tùy theo các tình huống khác nhau để có quyết định khách quan sáng suốt". Về vấn đề này, một số dư luận cho rằng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã tròn một năm trôi qua, giai đoạn này, Ukraine nhận được sự hỗ trợ toàn diện của Mỹ và NATO, kể cả viện trợ vũ khí, huấn luyện quân đội, nhưng Ukraine không hoàn toàn đảo ngược tình thế. Thay vào đó, Quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn và Mỹ là một cường quốc quân sự, không thể thoái lui. Trên thực tế, Mỹ là bậc thầy trong huấn luyện mô phỏng, đó cũng là cơ hội để chỉ huy Quân đội Ukraine có thể nâng cao trình độ chỉ huy - tham mưu. Nhưng với sự trợ giúp mạnh mẽ của Mỹ và phương Tây, mà quân đội Ukraine vẫn tiếp tục rút lui, Mỹ và phương Tây có thể sẽ nản lòng. Do vậy, để lấy lòng tin trước lãnh đạo Mỹ và phương Tây, Quân đội Ukraine phải mở chiến dịch phản công lớn trong mùa xuân này. Khi cuộc khủng hoảng Ukraine đã qua hơn một năm, những vấn đề của Ukraine ngày càng lộ rõ, trước tình thế như vậy, Mỹ và phương Tây không thể ngồi yên. Một mặt tăng cường kêu gọi đồng minh cung cấp đầy đủ vũ khí, khí tài cho Ukraine; đồng thời khuyến khích quân đội Ukraine mở một cuộc phản công lớn. Quân đội Ukraine sở dĩ có thể tự tin tuyên bố phát động đại phản công, lý do là họ có sự ủng hộ của các nước phương Tây đứng sau. Hơn nữa Ukraine đã nhận được nhiều viện trợ quân sự như vậy, chỉ có đạt được kết quả trên chiến trường, thì phương Tây mới có lòng tin "đáp ứng yêu cầu". Vậy cuộc phản công lớn mùa xuân của Ukraine sẽ bắt đầu từ đâu? Trước đó không lâu, Ukraine đã tấn công theo hướng Mariupol, gây ra các vụ nổ ở nhiều khu vực tại Mariupol và theo đánh giá chuyên môn, dự kiến cuộc phản công của Ukraine có thể bắt đầu từ Mariupol. Mariupol là một tuyến đường bộ nối lãnh thổ Nga với Crimea. Một khi chiếm lại được nơi này, quân đội Ukraine có thể tiến hành phản công Crimea trong bước chiến lược tiếp theo. Tuy nhiên, khi quân đội Ukraine đang có ý định tấn công Mariupol và đang định mở cuộc phản công, quân đội Nga đã đánh phủ đầu, trấn áp quân đội Ukraine bằng hỏa lực dày đặc ở tuyến đầu, đồng thời cử "đại sát thủ" sẵn sàng đối phó với những khả năng có thể xảy ra. Còn tờ Thời báo New York của Mỹ thì dự đoán, phương án đầu tiên là quân Ukraine phản công ở phía đông bắc và phía đông theo hướng Luhansk và Donetsk. Rõ ràng là với nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga ở khu vực Svatovo-Kremennaya. Phương án hai là mở cuộc tấn công ở khu vực Zaporozhye, với mục đích cắt hành lang đất liền của Nga đến bán đảo Crimean. Hiện nay Quân đội Nga chia chiến trường Ukraine thành 5 mặt trận lớn. Ở mặt trận Lugansk, quân đội Nga đã tìm thấy một lực lượng gồm 10 binh sĩ Ukraine và nhận được chỉ thị tấn công. Theo đoạn video, quân đội Nga từ khi nhận lệnh đến khi khai hỏa không mất quá 3 đến 4 phút. Những đoạn video quay thực tế chiến trường cho thấy, thiết giáp Nga triển khai hỏa lực chế áp, bộ binh luồn rừng mở cuộc tấn công, chiếm giữ tuyến phòng ngự của quân Ukraine, đẩy lùi đợt tấn công của quân Ukraine. Ở phía nam Donetsk, tên lửa chống tăng "Storm-S" của Nga đã đánh trúng các phương tiện bọc thép và công sự của Ukraine. Ngoài ra, trên chiến trường, quân đội Nga cũng đã sử dụng các loại tên lửa tối tân như tên lửa siêu thanh Dagger và tên lửa đạn đạo Iskander. Như vậy có thể kết luận, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã sẵn sàng đối phó với cuộc phản công của quân đội Ukraine và Quân đội Ukraine khó có thể tạo thêm bất ngờ như cuộc phản công hồi tháng 10/2022. Cuộc chiến giữa quân đội Nga và Ukraine sẽ thêm phần khốc liệt trong thời gian tới.

