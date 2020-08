"Tử thần" Su-35 có giúp được Không quân Ai Cập áp đảo Thổ Nhĩ Kỳ?

Không quân Ai Cập được trang bị nhiều loại máy bay chiến đấu, tuy nhiên loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của họ là F-16 mua của Mỹ, lại không được trang bị tên lửa tiến công tầm xa; lý do là Mỹ muốn máy bay chiến đấu của Ai Cập không thể đe dọa và vượt qua sức mạnh của không quân Israel. Ảnh: F-16 của Không quân Ai Cập - Nguồn: Pinterest Tuy nhiên lịch sử đã mở sang trang mới, khi không quân nước này được trang bị chiến đấu cơ Su-35, vào thời điểm cuộc chiến ở Libya đang lâm vào bế tắc; sự xuất hiện của những máy bay chiến đấu tiên tiến này đã khiến sức mạnh “không quân số một của châu Phi” tự tin hơn trong các cuộc xung đột có thể xảy ra. Ảnh: F-16 của Không quân Ai Cập - Nguồn: Pinterest Vào cuối tháng 7 vừa qua, lô máy bay chiến đấu Su-35SE (E là ký hiệu phiên bản giành cho Ai Cập) đầu tiên của Không quân Ai Cập đã bắt đầu cuộc hành trình từ Viễn Đông Nga đến sông Nile. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 số 9214 chuẩn bị bay tới Ai Cập - Nguồn: Twitter Vào ngày 22/7, những hình ảnh về những chiếc Su-35 của Ai Cập đã bị rò rỉ trên mạng xã hội, khi chúng đang được tiếp nhiên liệu tại thành phố Novosibirsk, Nga. Trang web “Blog Defence” của Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu này được đánh số từ 9210 đến 9214. Ảnh: Ai Cập đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai sở hữu tiêm kích Su-35 - Nguồn: Avia-pro. Những bức ảnh vệ tinh chụp trước đó cho thấy, những chiếc Su-35 đã rời dây chuyền lắp ráp tại Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk trên sông Amur từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Những bức ảnh mới nhất cho thấy, những chiếc Su-35 này được sơn màu ngụy trang, tương tự máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga bán cho Ai Cập năm 2015. Ảnh: Dây chuyền lắp ráp máy bay Su-35 cho Ai Cập tại nhà máy Komsomolsk của Nga - Nguồn: Avia-pro. Khoảng cách từ Komsomolsk đến Novosibirsk là hơn 3.000 km, mặc dù là một chuyến bay đường dài, nhưng Su-35 không mang theo bình nhiên liệu phụ bên ngoài, đồng thời không thấy bất kỳ máy bay tiếp dầu nào bay kèm; điều này cho thấy Su-35 có tầm bay rất xa. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Su-35 có lẽ là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng Su-27 “Flanker” nổi tiếng, và được mang biệt danh “Super Flanker”. Theo thông tin từ trang web “Tạp chí quan sát quân sự” của Mỹ, Su-35 là loại chiến đấu cơ với tính năng kỹ chiến thuật chỉ đứng sau máy bay chiến đấu thế hệ 5. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Su-35 được trang bị động cơ vectơ lực đẩy, radar N135 Ilbis và các thiết bị buồng lái được “thủy tinh hóa”. Được biết đến như là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++, Su-35 có thể chiếm ưu thế trên không, hoặc tiến công các mục tiêu mặt đất, mặt biển bằng những vũ khí ngoài tầm nhìn. Ảnh: radar N135 Ilbis trang bị trên Su-35 - Nguồn: Avia-pro. Ai Cập là quốc gia thứ ba được trang bị Su-35 sau Nga và Trung Quốc; vào tháng Năm năm nay, Hãng tin ITAR-Tass đưa tin, việc sản xuất lô 5 chiếc Su-35 đầu tiên diễn ra suôn sẻ, và tổng số đơn đặt hàng cho Ai Cập là hơn 20 chiếc. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Theo các nguồn tin, số lượng Su-35 của Ai Cập mua dự tính từ 24 đến 31 chiếc, “Công ty xuất khẩu sản phẩm quốc phòng Rosoboronexport” của Nga, nhà điều phối việc bán vũ khí cho nước ngoài, đã giành được hợp đồng với Ai Cập trị giá khoảng 2 tỷ USD và việc giao hàng hoàn thành trước cuối năm 2023. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Chuyến bay của Su-35 tới Ai Cập cũng là một biểu hiện của ảnh hưởng chính trị và quân sự của Moscow ở Trung Đông. Xu hướng này gây ra sự không hài lòng ở Mỹ. Vào tháng 11 năm ngoái, "Tạp chí Phố Wall" của Mỹ có bài phân tích, khi Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đe dọa rằng, nếu Ai Cập không hủy bỏ kế hoạch mua Su-35 từ Nga, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Tuy nhiên, vào tháng 5/2020, Mỹ đã phê duyệt một kế hoạch trọn gói cho phép nâng cấp số trực thăng vũ trang AH-64 Apache mà Ai Cập đã mua từ Mỹ. Trang web "Tin tức quốc phòng" của Mỹ chỉ ra rằng, động thái này cho thấy Mỹ và Ai Cập đã đạt được thỏa hiệp về vấn đề này. Ảnh: Trực thăng vũ trang AH-64 Apache của Ai Cập - Nguồn: Wikipedia Trước tình hình bất ổn cả trong và ngoài nước, Ai Cập đã tăng cường sức mạnh quân sự trong thời gian gần đây; ngoài số chiến đấu cơ Su-35 mới nhất, lực lượng không quân của Ai Cập hiện đang có trong trang bị 5 loại máy bay chiến đấu đó là F-16 của Mỹ, MiG-29 của Nga, Mirage 2000 và Rafale của Pháp. Ảnh: Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Không quân Ai Cập - Nguồn: Wikipedia Với nguồn cung thiết bị đa dạng như vậy, sẽ rất phức tạp trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, cũng như việc phối hợp chỉ huy; nhưng đánh giá tổng thể, sức mạnh của Không quân Ai Cập hiện thuộc hàng cao nhất trong khu vực. Ảnh: Chiến đấu cơ MiG-29 mà Ai Cập mua của Nga - Nguồn: Wikipedia Các nhà phân tích quân sự cho rằng, so với máy bay chiến đấu chủ lực F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Su-35 vượt trội hơn về các chỉ số quan trọng như khả năng cơ động cũng như vũ khí tầm xa; điều này sẽ giúp Không quân Ai Cập có được lợi thế chiến thuật trước Không quân Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ai Cập can thiệp quân sự trực tiếp vào Libya. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Wikipedia Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

Không quân Ai Cập được trang bị nhiều loại máy bay chiến đấu, tuy nhiên loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của họ là F-16 mua của Mỹ, lại không được trang bị tên lửa tiến công tầm xa; lý do là Mỹ muốn máy bay chiến đấu của Ai Cập không thể đe dọa và vượt qua sức mạnh của không quân Israel. Ảnh: F-16 của Không quân Ai Cập - Nguồn: Pinterest Tuy nhiên lịch sử đã mở sang trang mới, khi không quân nước này được trang bị chiến đấu cơ Su-35, vào thời điểm cuộc chiến ở Libya đang lâm vào bế tắc; sự xuất hiện của những máy bay chiến đấu tiên tiến này đã khiến sức mạnh “không quân số một của châu Phi” tự tin hơn trong các cuộc xung đột có thể xảy ra. Ảnh: F-16 của Không quân Ai Cập - Nguồn: Pinterest Vào cuối tháng 7 vừa qua, lô máy bay chiến đấu Su-35SE (E là ký hiệu phiên bản giành cho Ai Cập) đầu tiên của Không quân Ai Cập đã bắt đầu cuộc hành trình từ Viễn Đông Nga đến sông Nile. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 số 9214 chuẩn bị bay tới Ai Cập - Nguồn: Twitter Vào ngày 22/7, những hình ảnh về những chiếc Su-35 của Ai Cập đã bị rò rỉ trên mạng xã hội, khi chúng đang được tiếp nhiên liệu tại thành phố Novosibirsk, Nga. Trang web “Blog Defence” của Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu này được đánh số từ 9210 đến 9214. Ảnh: Ai Cập đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai sở hữu tiêm kích Su-35 - Nguồn: Avia-pro. Những bức ảnh vệ tinh chụp trước đó cho thấy, những chiếc Su-35 đã rời dây chuyền lắp ráp tại Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk trên sông Amur từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Những bức ảnh mới nhất cho thấy, những chiếc Su-35 này được sơn màu ngụy trang, tương tự máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga bán cho Ai Cập năm 2015. Ảnh: Dây chuyền lắp ráp máy bay Su-35 cho Ai Cập tại nhà máy Komsomolsk của Nga - Nguồn: Avia-pro. Khoảng cách từ Komsomolsk đến Novosibirsk là hơn 3.000 km, mặc dù là một chuyến bay đường dài, nhưng Su-35 không mang theo bình nhiên liệu phụ bên ngoài, đồng thời không thấy bất kỳ máy bay tiếp dầu nào bay kèm; điều này cho thấy Su-35 có tầm bay rất xa. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Su-35 có lẽ là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng Su-27 “Flanker” nổi tiếng, và được mang biệt danh “Super Flanker”. Theo thông tin từ trang web “Tạp chí quan sát quân sự” của Mỹ, Su-35 là loại chiến đấu cơ với tính năng kỹ chiến thuật chỉ đứng sau máy bay chiến đấu thế hệ 5. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Su-35 được trang bị động cơ vectơ lực đẩy, radar N135 Ilbis và các thiết bị buồng lái được “thủy tinh hóa”. Được biết đến như là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++, Su-35 có thể chiếm ưu thế trên không, hoặc tiến công các mục tiêu mặt đất, mặt biển bằng những vũ khí ngoài tầm nhìn. Ảnh: radar N135 Ilbis trang bị trên Su-35 - Nguồn: Avia-pro. Ai Cập là quốc gia thứ ba được trang bị Su-35 sau Nga và Trung Quốc; vào tháng Năm năm nay, Hãng tin ITAR-Tass đưa tin, việc sản xuất lô 5 chiếc Su-35 đầu tiên diễn ra suôn sẻ, và tổng số đơn đặt hàng cho Ai Cập là hơn 20 chiếc. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Theo các nguồn tin, số lượng Su-35 của Ai Cập mua dự tính từ 24 đến 31 chiếc, “Công ty xuất khẩu sản phẩm quốc phòng Rosoboronexport” của Nga, nhà điều phối việc bán vũ khí cho nước ngoài, đã giành được hợp đồng với Ai Cập trị giá khoảng 2 tỷ USD và việc giao hàng hoàn thành trước cuối năm 2023. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Chuyến bay của Su-35 tới Ai Cập cũng là một biểu hiện của ảnh hưởng chính trị và quân sự của Moscow ở Trung Đông. Xu hướng này gây ra sự không hài lòng ở Mỹ. Vào tháng 11 năm ngoái, "Tạp chí Phố Wall" của Mỹ có bài phân tích, khi Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đe dọa rằng, nếu Ai Cập không hủy bỏ kế hoạch mua Su-35 từ Nga, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Avia-pro. Tuy nhiên, vào tháng 5/2020, Mỹ đã phê duyệt một kế hoạch trọn gói cho phép nâng cấp số trực thăng vũ trang AH-64 Apache mà Ai Cập đã mua từ Mỹ. Trang web "Tin tức quốc phòng" của Mỹ chỉ ra rằng, động thái này cho thấy Mỹ và Ai Cập đã đạt được thỏa hiệp về vấn đề này. Ảnh: Trực thăng vũ trang AH-64 Apache của Ai Cập - Nguồn: Wikipedia Trước tình hình bất ổn cả trong và ngoài nước, Ai Cập đã tăng cường sức mạnh quân sự trong thời gian gần đây; ngoài số chiến đấu cơ Su-35 mới nhất, lực lượng không quân của Ai Cập hiện đang có trong trang bị 5 loại máy bay chiến đấu đó là F-16 của Mỹ, MiG-29 của Nga, Mirage 2000 và Rafale của Pháp. Ảnh: Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Không quân Ai Cập - Nguồn: Wikipedia Với nguồn cung thiết bị đa dạng như vậy, sẽ rất phức tạp trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, cũng như việc phối hợp chỉ huy; nhưng đánh giá tổng thể, sức mạnh của Không quân Ai Cập hiện thuộc hàng cao nhất trong khu vực. Ảnh: Chiến đấu cơ MiG-29 mà Ai Cập mua của Nga - Nguồn: Wikipedia Các nhà phân tích quân sự cho rằng, so với máy bay chiến đấu chủ lực F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Su-35 vượt trội hơn về các chỉ số quan trọng như khả năng cơ động cũng như vũ khí tầm xa; điều này sẽ giúp Không quân Ai Cập có được lợi thế chiến thuật trước Không quân Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ai Cập can thiệp quân sự trực tiếp vào Libya. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Wikipedia Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN