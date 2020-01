Tự sản xuất Su-30 giá “cắt cổ”, chính phủ Ấn Độ thanh minh thế nào?

Trước việc dư luận Ấn Độ tỏ ra thắc mắc với việc chiến đấu cơ Su-30 do nước này tự sản xuất có cái giá quá đắt đỏ so với việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga, bộ quốc phòng Ấn Độ đã đưa ra lời lý giải có phần khá "lọt tai". Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, mặc dù cùng mang định danh là Su-30MKI, tuy nhiên chiến đấu cơ Su-30MKI phiên bản được Ấn Độ tự sản xuất có giá lên tới 62 triệu USD mỗi chiếc - nghĩa là đắt hơn 22 triệu USD so với việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Sở dĩ có giá thành đắt hơn tới 1/3 này là do phiên bản Su-30MKI của Ấn Độ đã được nước này cải biên một vài chi tiết so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Kèm theo đó là việc Ấn Độ lắp ráp chiến đấu cơ Su-30MKI ở quy mô nhỏ dẫn tới giá thành bị đội lên quá cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa kể tới việc, dây chuyền lắp ráp tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ mới chỉ vừa đi vào sản xuất - có nghĩa là chưa được tối ưu hoá hoàn toàn so với dây chuyền "nhiều năm tuổi" mà Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, Ấn Độ đang nhập khẩu linh kiện và nguyên vật liệu từ Nga để lắp ráp chiến đấu cơ Su-30MKI tại một nhà máy gần Nasik. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thoả thuận giữa Ấn Độ và Nga, quốc gia châu Á này sẽ mua 250 chiến đấu cơ Su-30MKI từ Nga, trong đó có 50 chiếc đầu tiên do Nga lắp ráp hoàn toàn và chuyển nguyên chiếc cho Ấn Độ. Nguồn ảnh: Pinterest. 200 chiếc còn lại sẽ được Ấn Độ tự lắp ráp trong nước dưới sự chuyển giao công nghệ từ phía Nga. Hiện tại, Ấn Độ đang tự lắp ráp 23 chiếc cuối cùng trong lô 200 chiếc Su-30MKI này. Nguồn ảnh: Pinterest. Năm ngoái, Không quân Ấn Độ cũng đã đặt mua thêm 40 chiến đấu cơ Su-30MKI từ Nga. Việc lắp ráp thêm 40 chiếc Su-30MKI nữa trong tương lai hứa hẹn sẽ kéo giá thành của loại chiến đấu cơ này xuống thấp hơn so với hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự vẫn tỏ ra lo ngại về độ bền của chiến đấu cơ Su-30MKI khi được lắp ráp tại Ấn Độ so với phiên bản được Nga sản xuất hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Su-30SM - phiên bản hiện đại nhất của Su-30 trong biên chế Không quân Nga.

