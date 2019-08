Tự hào huy chương đầu tiên của tuyển Hóa học Việt Nam tại Army Games

Tính tời thời điểm hiện tại, đội tuyển Hoá học Việt Nam đã giành được thành tích cao nhất cho nước nhà tại Army Games 2019với tấm huy chương đồng. Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển của ta giành được một huy chương trong hội thao quân sự quốc tế này. Nguồn ảnh: QĐND. Sáng 12/8, đội tuyển Hóa học bước vào phần thi thứ ba có tên gọi “Tiếp sức” và cũng là phần thi cuối cùng của nội dung Kíp xe trinh sát thực hiện nhiệm vụ “Môi trường an toàn”. Phần thi dành cho các lực lượng Hoá học, Phòng hoá được diễn ra tại Trung Quốc với sự tham dự của sáu quốc gia. Nguồn ảnh: QĐND. Không những phải giáp mặt với những đối thủ có trinh độ cực cao, đội tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với khó khăn về mặt trang thiết bị khi mọi thiết bị hay thậm chí là quân phục đều được nước chủ nhà cung cấp. Nguồn ảnh: QĐND. Bất chấp khó khăn khi sử dụng phương tiện, khí tài và vũ khí khác lạ, đội tuyển Hóa học Việt Nam vẫn vươn lên giành được tấm huy chương đồng. Nguồn ảnh: QĐND. Khác với các nhiệm vụ khác, "Môi trường an toàn" tại Army Games được đánh giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, đặc biệt là khi phần thi này diễn ra tại Trung Quốc - một quốc gia có khí hậu nóng nực vào mùa hè. Nguồn ảnh: Baobienphong. Trong khuôn khổ phần thi, các thành viên của các kíp thi đấu sẽ phải khoác lên mình bộ quần áo phòng hoá chuyên dụng, được thiết kế chống nước và chống được các tác nhân gây hại từ bên ngoài môi trường khác như virus, chất hoá học, chất phóng xạ,... Nguồn ảnh: Baobienphong. Dưới cái nóng gần 40 độ C ở thao trường, bộ quần áo chuyên dụng này đã tạo ra rất nhiều sự khó chịu, khó khăn cho người mặc làm nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Baobienphong. Thiếu uý Nguyễn Duy Kiên chia sẻ trên tờ Quân đội Nhân dân, trong ba vật cảnh thể lực cá nhân cuối cùng, các thành viên của đội tuyển hóa học Việt Nam đều có dấu hiệu kiệt sức và có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên những tiếng hò reo cổ vũ tinh thần của đồng đội đã tạo thêm động lực cho những bước chạy mang tính quyết định. Nguồn ảnh: QĐND. Ngoài ra thành viên trong đội Hoá học của Việt Nam phải học cách sử dụng các thiết bị đo đạc được nước chủ nhà cung cấp - đây là vấn đề cực kỳ nan giải vì phần lớn các thiết bị này đều được Trung Quốc tự sản xuất và có giao diện sử dụng bằng tiếng Trung. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem Video: Các đội thi tới từ 12 quốc gia trên thế giới có mặt tại Trung Quốc để tham dự Army Games 2019

Tính tời thời điểm hiện tại, đội tuyển Hoá học Việt Nam đã giành được thành tích cao nhất cho nước nhà tại Army Games 2019với tấm huy chương đồng. Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển của ta giành được một huy chương trong hội thao quân sự quốc tế này. Nguồn ảnh: QĐND. Sáng 12/8, đội tuyển Hóa học bước vào phần thi thứ ba có tên gọi “Tiếp sức” và cũng là phần thi cuối cùng của nội dung Kíp xe trinh sát thực hiện nhiệm vụ “Môi trường an toàn”. Phần thi dành cho các lực lượng Hoá học, Phòng hoá được diễn ra tại Trung Quốc với sự tham dự của sáu quốc gia. Nguồn ảnh: QĐND. Không những phải giáp mặt với những đối thủ có trinh độ cực cao, đội tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với khó khăn về mặt trang thiết bị khi mọi thiết bị hay thậm chí là quân phục đều được nước chủ nhà cung cấp. Nguồn ảnh: QĐND. Bất chấp khó khăn khi sử dụng phương tiện, khí tài và vũ khí khác lạ, đội tuyển Hóa học Việt Nam vẫn vươn lên giành được tấm huy chương đồng. Nguồn ảnh: QĐND. Khác với các nhiệm vụ khác, "Môi trường an toàn" tại Army Games được đánh giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, đặc biệt là khi phần thi này diễn ra tại Trung Quốc - một quốc gia có khí hậu nóng nực vào mùa hè. Nguồn ảnh: Baobienphong. Trong khuôn khổ phần thi, các thành viên của các kíp thi đấu sẽ phải khoác lên mình bộ quần áo phòng hoá chuyên dụng, được thiết kế chống nước và chống được các tác nhân gây hại từ bên ngoài môi trường khác như virus, chất hoá học, chất phóng xạ,... Nguồn ảnh: Baobienphong. Dưới cái nóng gần 40 độ C ở thao trường, bộ quần áo chuyên dụng này đã tạo ra rất nhiều sự khó chịu, khó khăn cho người mặc làm nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Baobienphong. Thiếu uý Nguyễn Duy Kiên chia sẻ trên tờ Quân đội Nhân dân, trong ba vật cảnh thể lực cá nhân cuối cùng, các thành viên của đội tuyển hóa học Việt Nam đều có dấu hiệu kiệt sức và có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên những tiếng hò reo cổ vũ tinh thần của đồng đội đã tạo thêm động lực cho những bước chạy mang tính quyết định. Nguồn ảnh: QĐND. Ngoài ra thành viên trong đội Hoá học của Việt Nam phải học cách sử dụng các thiết bị đo đạc được nước chủ nhà cung cấp - đây là vấn đề cực kỳ nan giải vì phần lớn các thiết bị này đều được Trung Quốc tự sản xuất và có giao diện sử dụng bằng tiếng Trung. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem Video: Các đội thi tới từ 12 quốc gia trên thế giới có mặt tại Trung Quốc để tham dự Army Games 2019