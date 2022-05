Truyền thông phương Tây thổi phồng tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc

Tàu ngầm hạt nhân từ lâu đã được các lực lượng quân sự nước ngoài coi là "gót chân Achilles" của Hải quân Trung Quốc. Nhưng một bức ảnh vệ tinh gần đây về tàu ngầm hạt nhân mới đóng của Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông nước ngoài, khi họ suy đoán rằng, tàu ngầm hạt nhân thế hệ tiếp theo của Trung Quốc sắp xuất hiện. Hãng tin Anh Reuters ngày 11/5 đưa tin, một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc mới được hạ thủy, đã được phát hiện trong một hình ảnh vệ tinh hiếm hoi gần đây, tại một nhà máy đóng tàu ở đông bắc Trung Quốc. Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, hiện vẫn chưa rõ tàu ngầm hạt nhân là tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ hai (phiên bản cải tiến của Type 093) hay là một mẫu mới? Tàu ngầm này có thể được trang bị máy bơm phản lực và bệ phóng tên lửa thẳng đứng, nhưng hiện có "quá ít thông tin". Trong "Báo cáo năng lực quân sự Trung Quốc" hằng năm của Lầu Năm Góc, được công bố vào tháng 11 năm ngoái cho biết, Quân đội Mỹ suy đoán rằng, Hải quân Trung Quốc có thể chế tạo một loại tàu ngầm tấn công mới trong vài năm tới. Loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân này, được trang bị ống phóng thẳng đứng, để phóng tên lửa hành trình và tăng cường khả năng tàng hình và giảm tiếng ồn. Loại tàu ngầm hạt nhân mới này của Trung Quốc, được quân đội Mỹ đặt tên là "tàu ngầm hạt nhân lớp Type 095". Reuters không phải là cơ quan phân tích tình báo đầu tiên, khi phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc từ các nguồn thông tin mở; nhưng Reuters đã có được những bức ảnh sắc nét hơn, từ nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh tư nhân Planet Labs. Các nhà phân tích nói với phóng viên hãng Reuters rằng, phía sau của đài chỉ huy và các vị trí đặt ống phóng tên lửa, được bảo bao bọc bằng vải xanh; và những bộ phận này có thể là một loại bệ phóng tên lửa thẳng đứng và một hệ thống đẩy mới, êm ái hơn. Hãn tin Reuters cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân này được hạ thủy từ ngày 24/4 đến ngày 4/5, sau đó mới bị vệ tinh thương mại nước ngoài phát hiện và con tàu đã ra ngoài, sau khi bơm đầy nước trong ụ tàu. Collin Koh, một học giả về an ninh người Singapore nói rằng, dư luận có sự quan tâm lớn đến khả năng hoạt động của tàu ngầm cải tiến Type 093, có thể có bệ phóng tên lửa thẳng đứng. Nhưng ông cho biết, hình ảnh vệ tinh gần đây quá hạn chế, để xác định các thông số cụ thể cho con tàu. Koh cho biết, ông và những người khác đang theo dõi chặt chẽ liệu các tàu ngầm mới của Trung Quốc, có chuyển sang sử dụng động cơ phản lực bơm êm hơn, thay vì chân vịt truyền thống hay không. Nhưng hiện tại, do đuôi tàu bị bọc bằng vải che, nên không thể đưa ra kết luận về bơm phản lực của tàu ngầm mới. Điều đáng nói là hãng tin Reuters cũng đã đặt câu hỏi “nghiêm túc” với Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Còn Jeffrey Lewis, giáo sư kiểm soát vũ khí tại Đại học Middlebury ở Monterrey, cho biết hình ảnh vệ tinh tạo ra nhiều sự nhầm lẫn hơn là câu trả lời. Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc có thể cấu hình lại thiết bị như thế nào, và với báo cáo của Lầu Năm Góc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan tâm. Tàu ngầm hạt nhân Type 093 là tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ thứ hai, do Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phát triển. Chiếc đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 2006. Trong hơn mười năm, Trung Quốc đã đóng một số lô tàu ngầm hạt nhân Kiểu 093, chúng được chia thành Kiểu 093 và Kiểu 093A. Mỗi lô tàu 093 có những cải tiến khác nhau. Phiên bản tàu ngầm hạt nhân Type 093A cuối cùng khi so với chiếc đầu tiên đã có những thay đổi lớn; có thể phân biệt ở đài chỉ huy, cánh cân bằng và cấu hình bỏ “mui rùa” trên lưng, nhằm giảm lực cản và tiếng ồn. Tin đồn về việc tàu ngầm hạt nhân lớp Type 093 của Hải quân Trung Quốc có "bệ phóng tên lửa thẳng đứng" và tàu sẽ sử dụng động cơ phản lực bơm, thay vì chân vịt truyền thống, đã có từ lâu. Trước đây, tàu ngầm hạt nhân Type 093A mới của Hải quân Trung Quốc có "mu rùa" ở phía sau đài chỉ huy, có người phỏng đoán có thể nơi đây để phóng tên lửa hành trình, cũng có người phỏng đoán có thể là vị trí cất giữ của tời sonar chủ động, được kéo theo tàu. Tin đồn về việc sử dụng động cơ đẩy "phản lực bơm" trong tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã có từ đầu thập niên 2000. Động cơ phản lực của máy bơm tàu ngầm là một thiết bị hút - đẩy nước, có cấu tạo cực kỳ hiện đại và cách thức hoạt động về cơ bản có nét tương đồng với động cơ phản lực. So với chân vịt bảy cánh truyền thống, động cơ bơm nước phản lực có hiệu suất đẩy cao hơn và tiếng ồn thấp hơn ở tốc độ cao. Các tàu ngầm hạt nhân mới của Mỹ, Anh, Pháp và cả Nga đã áp dụng động cơ đẩy phản lực bơm; nhưng với Trung Quốc, có lẽ đây là lần đầu tiên họ áp dụng; Reuters kết luận.

