Trước khi chọn súng HK416F, Quân đội Pháp chọn súng nào?

Sau Thế chiến thứ hai, sức mạnh quân sự Pháp phát triển vượt bậc. Mặc dù bị Đức chiếm đóng trong thế chiến hai, nhưng Pháp vẫn là bên thắng trận và trở thành một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và họ đã tự mình phát triển thành công vũ khí hạt nhân và gia nhập câu lạc bộ vũ trụ. Nếu không đề cập đến vũ khí hạt nhân và vệ tinh, chỉ cần nhìn vào vũ khí trong 3 lĩnh vực lớn của Pháp là hải quân, không quân và lục quân, trang bị của Quân đội Pháp về cơ bản đều dựa trên sản xuất trong nước. Ví dụ, tàu sân bay chẳng bằng năng lượng hạt nhân duy nhất không phải của Mỹ, đó chính là của Pháp; máy bay chiến đấu hạng nhẹ Mirage 2000 cũng là loại máy bay cạnh tranh gay gắt với F-16 của Mỹ. Pháp cũng là cường quốc về đóng tàu chiến. Rất nhiều vũ khí trang bị hiện đại, là những thành tựu xuất sắc của người Pháp trong việc nghiên cứu và phát triển vũ khí, trang bị sau chiến tranh. Nếu xét về điểm này, người Pháp mạnh hơn nhiều so với đế quốc Anh. Về trang bị súng bộ binh, mặc dù Quân đội Pháp đi sau Quân đội Mỹ và Liên Xô về vũ khí cá nhân, nhưng súng trường tự động Famas, loại vũ khí cá nhân mà người Pháp chế tạo, có thể nói là mẫu súng trường bullpup kinh điển, và nó đã chiếm một vị trí vững chắc trong bảng xếp hạng các loại súng trường chủ lực trên thế giới. Nhưng thời vận đã thay đổi, hôm nay chúng ta không bàn về khẩu súng trường này, hãy nói về vũ khí hạng nhẹ của Quân đội Pháp thời hậu Famas. Hiện nay do súng trường Farmas đã lạc hậu, Quân đội Pháp quyết định mở đấu thầu toàn thế giới, lựa chọn mẫu vũ khí bộ binh cho Quân đội Pháp; điều chưa có tiền lệ. Rất nhiều mẫu vũ khí bộ binh cá nhân tham gia đấu thầu, cuối cùng khẩu HK416F do người Đức chế tạo đã trở thành khẩu súng trường tiến công chủ lực thế hệ mới của Quân đội Pháp. Vào năm 2016, Cục Trang bị Quân đội Pháp (DGA) chính thức ký hợp đồng với Hãng Heckler & Koch (Đức), mua 100.000 súng trường tiến công HK416 kèm theo phụ kiện, đạn có tổng trị giá hơn 300 triệu USD. Câu hỏi đặt ra là tại sao người Pháp lại chọn loại mẫu HK416 của người Đức. Khi lựa chọn vũ khí hạng nhẹ, Quân đội Pháp đã loại bỏ những loại súng nào? HK416 có những ưu điểm gì? Trong quá trình đấu thầu công khai, ngoài HK416F, chẳng hạn như mẫu SCAR của Bỉ, Tavor của Israel và thậm chí là mẫu súng Type 97 của Trung Quốc đều xuất hiện trong tầm mắt của người Pháp. Vậy tại sao cuối cùng người Pháp lại chọn HK416F? Điều này phải bắt đầu từ chính thành tích của khẩu súng trường này, kể từ khi khẩu súng này giết chết cựu trùm khủng bố Osama bin Laden chỉ bằng một phát súng ở Pakistan, nó đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Với hiệu suất và độ tin cậy vượt trội, nó đã được nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng và đưa vào trang bị. Không chỉ Quân đội Pháp, người Na Uy đã đưa khẩu súng trường này vào trang bị cho quân đội từ lâu và nhận được phản hồi rất tốt. Hãy so sánh một số mẫu súng tham gia đấu thầu của Quân đội Pháp, SCAR được sử dụng nhiều hơn trong lực lượng đặc biệt, Tavor cũng là một mẫu súng trường bullpup, đối với người Pháp nó không khác gì Farmas. Type 97 thì người Pháp sẽ không bao giờ lựa chọn, chỉ là để tham khảo, làm mẫu để ép giá với nhà thầu chính. Tuy nhiên, xét về tổng thể, HK416 có thể nói là khẩu súng trường tiến công cỡ nòng nhỏ tốt nhất thế giới hiện nay và không phải Quân đội Pháp không có tầm nhìn trong việc lựa chọn nó. Ngay cả Quân đội Mỹ cũng lựa chọn mẫu súng này vào trang bị. HK416 là mẫu súng trường tấn công/carbine được thiết kế và sản xuất bởi công ty Heckler & Koch của Đức, dựa trên nền tảng khẩu AR-15 của Quân đội Mỹ với nhiều phiên bản khác nhau. Các phiên bản của HK416 có trọng lượng từ 2,95 kg đối với mẫu súng HK416C cho đến 3,855 kg đối với mẫu súng D20SR (trọng lượng này chưa tính hộp tiếp đạn). Các phiên bản để đáp ứng yêu cầu trang bị cho các lực lượng với nhiệm vụ khác nhau. HK416 sử dụng loại đạn 5,56×45 mm theo tiêu chuẩn NATO, tốc độ bắn lý thuyết từ 700 - 900 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 200 m đối với mẫu có nòng ngắn, 300 m đối với mẫu có nòng tầm trung, 400 m đối với mẫu có nòng dài.

