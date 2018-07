Trung Quốc sẽ biên chế tàu sân bay Type 001A trong cuối năm nay

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày gần đây cho thấy, tàu sân bay thứ hai của nước này và là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng dường như sắp hoàn thành những hạn mục cuối trước khi được tiếp tục đưa ra biển thử nghiệm. Nguồn ảnh: Sina. Theo đó, có thể thấy hệ thống đảo chỉ huy trên tàu sân bay Type 001A hiện đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng với dàn giáo dường như sắp được tháo rời. Nguồn ảnh: Sina. Hôm 20/6 vừa qua, quân đội Trung Quốc thậm chí còn cho phép truyền thông nước này ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về tàu sân bay Type 001 từ một phòng quan sát cách xa nơi đóng tàu này khoảng hơn 100 mét. Nguồn ảnh: Sina. Giới truyền thông Trung Quốc thậm chí còn "đoán già đoán non" về việc tàu sân bay Type 001 của Trung Quốc này sẽ nhập cùng vào đội tàu sân bay duy nhất của chiếc Liêu Ninh để tạo thành một nhóm tác chiến tàu sân bay hoàn chỉnh. Nguồn ảnh: Sina. Thêm vào đó, truyền thông Trung Quốc cũng cho biết vào cuối năm nay, nếu quá trình thử nghiệm trên biển kết thúc thành công thì chiếc tàu sân bay Type 001A này dù chưa được đặt tên những cũng sẽ được gia nhập biên chế hải quân Trung Quốc ngay trước khi bước sang năm 2019. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại tàu sân bay Type 001 đang nằm tại dock cạn tại nhà máy đóng tàu ở Đại Liên. Các quá trình tu sửa đang diễn ra gấp rút để việc thử nghiệm trên biển có thể tiếp tục diễn ra sớm nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh, quá trình thử nghiệm tàu sân bay Type 001 sẽ được "tiêu chuẩn hóa" theo các tham số kỹ thuật của tàu sân bay Liêu Ninh - nghĩa là những tiêu chuẩn kỹ thuật của tàu sân bay do Liên Xô đóng từ thế kỷ trước sẽ được mang ra làm thước đo cho Type 001. Nguồn ảnh: Sina. Thêm vào đó, một nhóm chuyên gia kỹ thuật được cho là những người đã góp phần vào việc hoàn thiện và thử nghiệm thành công tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trước đây cũng được cho là đã xuất hiện ở Đại Liên từ đầu năm và có thể đang đóng góp rất lớn vào công việc hoàn thiện khâu cuối trước khi chiếc Type 001 được đặt tên. Nguồn ảnh: Sina. Về tên gọi của chiếc Type 001A này rất có thể sẽ là tên của một thành phố lớn hoặc một tỉnh ở Trung Quốc như truyền thống đặt tên của Hải quân Trung Quốc từ xưa tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Việc Type 001A có thể sẽ được gia nhập Hải quân Trung Quốc vào cuối năm nay sẽ khiến con tàu này của Trung Quốc có thêm một kỷ lục nữa, đó là kỷ lục trở thành tàu sân bay có thời gian đóng ngắn nhất trong lịch sử hải quân hiện đại. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc.

