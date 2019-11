Trung Quốc quảng cáo máy bay ném bom H-6N: "Bình cũ rượu mới"?

Máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc chiếc H-6 vừa được cải biên lên phiên bản H-6N. Theo quảng cáo của Không quân Trung Quốc, phiên bản H-6N sẽ giúp máy bay ném bom chiến lược của nước này có tầm bay xa nhất so với các phiên bản trước đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, phiên bản máy bay ném bom chiến lược H-6N mới nhất của Trung Quốc vừa xuất hiện trong cuộc duyệt binh mừng 70 năm ngày thành lập Trung Quốc hồi đầu tháng 10 vừa rồi được cho là phiên bản mới nhất của dòng máy bay Tây An H-6. Nguồn ảnh: Pinterest. Chuyến bay thử nghiệm tìm khoảng cách bay tối đa trong thực tế của máy bay ném bom H-6N đã được thực hiện ngay sau khi nó xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Pinterest. Để có thể đạt được tầm bay tối đa lên tới 6000 km - xa hơn mọi loại máy bay Trung Quốc từng sử dụng trong lịch sử - H-6N đã có một vài cải biên rất lớn so với các phiên bản trước đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Đầu tiên, H-6N được cải biên về hệ thống nhiên liệu với việc tiến hành nâng cấp hệ thống bơm nhiên liệu trên không, ngoài ra chiếc máy bay ném bom này cũng được loại bỏ khoang bom giúp nó có kiểu dáng khi động học tốt hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc loại bỏ khoang bom khiến H-6N không thể mang được bom thông thường với số lượng lớn như những phiên bản trước đó. Tuy nhiên H-6N lại được tối ưu hoá để sử dụng một loại vũ khí khác - nguy hiểm hơn bom rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại vũ khí nguy hiểm sẽ được trang bị cho những chiếc H-6N đó chính là tên lửa hành trình siêu âm CJ-100. Ngoài ra chiếc máy bay ném bom này còn có thể mang được máy bay không người lái tàng hình WZ-8 để triển khai từ trên không. Nguồn ảnh: Pinterest. Về loại máy bay tàng hình không người lái WZ-8, phía Trung Quốc từng "quảng cáo" loại máy bay này có khả năng chiến đấu cao hơn mọi máy bay không người lái tấn công hiện tại trên thế giới, kể cả các máy bay do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Còn CJ-100 hay DF-100 cũng từng được Trung Quốc cho lộ diện lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh mừng 70 năm ngày lập quốc diễn ra ở Bắc Kinh hồi tháng trước. Loại tên lửa này được quảng cáo là có tầm bắn lên tới 2000 km và cực kỳ khó đánh chặn do nó có tốc độ cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cả thế giới lạnh sống lưng khi Trung Quốc khoe dàn tên lửa chiến lược của mình.

