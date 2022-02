Trung Quốc khiến Mỹ bất ngờ khi ra mắt một loạt UAV kì dị

Lễ khai mạc Airshow China 2021 đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, với một số máy bay không người lái tiên tiến nhất do Trung Quốc sản xuất và thiết kế, bao gồm nguyên mẫu GJ-11, WZ-7 và WZ-8. Những máy bay này lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào năm 2019, các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng vào công nghệ máy bay không người lái (UAV) đẳng cấp thế giới của họ. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), nhà sản xuất máy bay không người lái chia sẻ với Global Times trong một tuyên bố rằng, GJ-11 là một UAV chiến đấu cánh bay tiên tiến với khả năng tàng hình, thâm nhập và tấn công chính xác mạnh mẽ. GJ-11 có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu của đối phương bất chấp các biện pháp đối phó điện tử cường độ cao, thực hiện các nhiệm vụ tấn công chiếm ưu thế trên không và ngăn chặn các hệ thống phòng không của đối phương. AVIC cũng mang hai chiếc WZ-7 tới triển lãm, với một chiếc trong phòng triển lãm và chiếc còn lại ở bên ngoài để công chúng xem. Theo AVIC, UAV này được sử dụng cho các cấu hình khí động học thu thập thông tin tình báo hình ảnh, cũng như các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật. WZ-7 sử dụng cấu hình khí động học cánh song song "kiểu Φ", đây là lần đầu tiên thiết kế như vậy được sử dụng cho máy bay trên thế giới. AVIC cho biết UAV này đã được thử nghiệm trong mọi loại môi trường và độ tin cậy của nó đã được chứng minh. Song Zhongping, một chuyên gia quân sự và nhà bình luận truyền hình Trung Quốc, chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu rằng "WZ-7 có thể tự do băng qua các tuyến đường hàng không dân dụng, có nghĩa là thời lượng và tầm bay của máy bay không người lái dài bằng máy bay dân dụng”. Một máy bay dân dụng có thể bay nhiều hơn 10 giờ và hơn 10.000 km, vì vậy WZ-7 cũng có thể ở trên không trong hơn 10 tiếng liên tục và thực hiện các chuyến bay liên lục địa. Máy bay không người lái đầu tiên có khả năng như vậy trên thế giới là Global Hawk do Mỹ sản xuất, có thể bay hơn 10.000 km. Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không cho biết thêm, so với Global Hawk, WZ-7 có một số ưu điểm riêng. Global Hawk có đôi cánh lớn, lớn như cánh của Boeing 737 nhưng sẽ có điểm yếu là trọng lượng nặng, trong khi WZ-7 nhẹ hơn và có lực nâng mạnh hơn, vì vậy về thiết kế tỷ lệ khí nén, WZ-7 tốt hơn The Global Hawk của Mỹ. Với thiết kế hai cánh và kích thước lớn, WZ-7 có độ bền lâu giúp hoàn thành các nhiệm vụ đã định, một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên cũng chia sẻ với Global Times trong một cuộc phỏng vấn trước đó. Tên gọi chính thức của máy bay không người lái hiện đã được xác nhận là WZ-7 và lực lượng Không quân PLA giới thiệu máy bay này trước công chúng tại triển lãm, cho thấy rằng nó đã được đưa vào hoạt động trong lực lượng Không quân PLA. Còn WZ-8 là một UAV tầm cao và tốc độ siêu thanh dành cho các nhiệm vụ trinh sát. UAV này có thể thu thập hình ảnh có độ phân giải cao về các mục tiêu được đối phương bảo vệ dày đặc, đồng thời cung cấp thông tin tình báo và thông tin có giá trị cho tất cả các đơn vị để tiến hành đánh giá thiệt hại chiến đấu. Các máy bay không người lái được trưng bày bên ngoài hội trường có lớp phủ từ màu xám nhạt đến tối. Các mẫu máy bay này là GJ-11, WZ-7 và WZ-8, đồng thời AVIC đang gửi tín hiệu với các đối thủ rằng Trung Quốc có các loại máy bay không người lái khác nhau với mọi phạm vi độ cao. WZ-8 giống như A-12 và SR-71 của Mỹ, MiG-25R của Liên Xô và chương trình SR-72 hiện tại của Mỹ, được thiết kế để bay với tốc độ và độ cao cực lớn trên lãnh thổ đối phương để cung cấp thông tin tình báo chung và xác định mục tiêu, dữ liệu về các vị trí của địch đặc biệt là các hạm đội tàu sân bay. WZ-8 cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho các loại vũ khí “sát thủ tàu sân bay” có khả năng tấn công tàu chiến ở tầm cực xa như tên lửa DF-21D và DF-26, cũng như các nền tảng được thiết kế để đe dọa các căn cứ của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương như DF-17 siêu thanh. Để tấn công các mục tiêu đang di chuyển như tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu sân bay trong một nhóm tấn công của Mỹ ở Đông Á, việc xác định dữ liệu từ vệ tinh hoặc từ các thiết bị bay siêu thanh là một yêu cầu quan trọng. Các báo cáo của Hải quân Mỹ cho rằng các hạm đội tàu sân bay Mỹ không có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo siêu thanh của Trung Quốc, giải pháp duy nhất là vô hiệu hóa các vệ tinh và các thiết bị bay siêu thanh của Trung Quốc ngay từ đầu trong cuộc chiến, để ngăn chặn PLA có được dữ liệu nhắm mục tiêu cần thiết để tấn công các tài sản của Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr.

Lễ khai mạc Airshow China 2021 đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, với một số máy bay không người lái tiên tiến nhất do Trung Quốc sản xuất và thiết kế, bao gồm nguyên mẫu GJ-11, WZ-7 và WZ-8. Những máy bay này lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào năm 2019, các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng vào công nghệ máy bay không người lái (UAV) đẳng cấp thế giới của họ. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), nhà sản xuất máy bay không người lái chia sẻ với Global Times trong một tuyên bố rằng, GJ-11 là một UAV chiến đấu cánh bay tiên tiến với khả năng tàng hình, thâm nhập và tấn công chính xác mạnh mẽ. GJ-11 có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu của đối phương bất chấp các biện pháp đối phó điện tử cường độ cao, thực hiện các nhiệm vụ tấn công chiếm ưu thế trên không và ngăn chặn các hệ thống phòng không của đối phương. AVIC cũng mang hai chiếc WZ-7 tới triển lãm, với một chiếc trong phòng triển lãm và chiếc còn lại ở bên ngoài để công chúng xem. Theo AVIC, UAV này được sử dụng cho các cấu hình khí động học thu thập thông tin tình báo hình ảnh, cũng như các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật. WZ-7 sử dụng cấu hình khí động học cánh song song "kiểu Φ", đây là lần đầu tiên thiết kế như vậy được sử dụng cho máy bay trên thế giới. AVIC cho biết UAV này đã được thử nghiệm trong mọi loại môi trường và độ tin cậy của nó đã được chứng minh. Song Zhongping, một chuyên gia quân sự và nhà bình luận truyền hình Trung Quốc, chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu rằng "WZ-7 có thể tự do băng qua các tuyến đường hàng không dân dụng , có nghĩa là thời lượng và tầm bay của máy bay không người lái dài bằng máy bay dân dụng”. Một máy bay dân dụng có thể bay nhiều hơn 10 giờ và hơn 10.000 km, vì vậy WZ-7 cũng có thể ở trên không trong hơn 10 tiếng liên tục và thực hiện các chuyến bay liên lục địa. Máy bay không người lái đầu tiên có khả năng như vậy trên thế giới là Global Hawk do Mỹ sản xuất, có thể bay hơn 10.000 km. Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không cho biết thêm, so với Global Hawk, WZ-7 có một số ưu điểm riêng. Global Hawk có đôi cánh lớn, lớn như cánh của Boeing 737 nhưng sẽ có điểm yếu là trọng lượng nặng, trong khi WZ-7 nhẹ hơn và có lực nâng mạnh hơn, vì vậy về thiết kế tỷ lệ khí nén, WZ-7 tốt hơn The Global Hawk của Mỹ. Với thiết kế hai cánh và kích thước lớn, WZ-7 có độ bền lâu giúp hoàn thành các nhiệm vụ đã định, một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên cũng chia sẻ với Global Times trong một cuộc phỏng vấn trước đó. Tên gọi chính thức của máy bay không người lái hiện đã được xác nhận là WZ-7 và lực lượng Không quân PLA giới thiệu máy bay này trước công chúng tại triển lãm, cho thấy rằng nó đã được đưa vào hoạt động trong lực lượng Không quân PLA. Còn WZ-8 là một UAV tầm cao và tốc độ siêu thanh dành cho các nhiệm vụ trinh sát. UAV này có thể thu thập hình ảnh có độ phân giải cao về các mục tiêu được đối phương bảo vệ dày đặc, đồng thời cung cấp thông tin tình báo và thông tin có giá trị cho tất cả các đơn vị để tiến hành đánh giá thiệt hại chiến đấu. Các máy bay không người lái được trưng bày bên ngoài hội trường có lớp phủ từ màu xám nhạt đến tối. Các mẫu máy bay này là GJ-11, WZ-7 và WZ-8, đồng thời AVIC đang gửi tín hiệu với các đối thủ rằng Trung Quốc có các loại máy bay không người lái khác nhau với mọi phạm vi độ cao. WZ-8 giống như A-12 và SR-71 của Mỹ, MiG-25R của Liên Xô và chương trình SR-72 hiện tại của Mỹ, được thiết kế để bay với tốc độ và độ cao cực lớn trên lãnh thổ đối phương để cung cấp thông tin tình báo chung và xác định mục tiêu, dữ liệu về các vị trí của địch đặc biệt là các hạm đội tàu sân bay. WZ-8 cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho các loại vũ khí “sát thủ tàu sân bay” có khả năng tấn công tàu chiến ở tầm cực xa như tên lửa DF-21D và DF-26, cũng như các nền tảng được thiết kế để đe dọa các căn cứ của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương như DF-17 siêu thanh. Để tấn công các mục tiêu đang di chuyển như tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu sân bay trong một nhóm tấn công của Mỹ ở Đông Á, việc xác định dữ liệu từ vệ tinh hoặc từ các thiết bị bay siêu thanh là một yêu cầu quan trọng. Các báo cáo của Hải quân Mỹ cho rằng các hạm đội tàu sân bay Mỹ không có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo siêu thanh của Trung Quốc, giải pháp duy nhất là vô hiệu hóa các vệ tinh và các thiết bị bay siêu thanh của Trung Quốc ngay từ đầu trong cuộc chiến, để ngăn chặn PLA có được dữ liệu nhắm mục tiêu cần thiết để tấn công các tài sản của Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr.