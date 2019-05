Triều Tiên bắn thử tên lửa, Mỹ-Hàn “toát mồ hôi” vì điều này

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cuối tuần rồi bất ngờ tung ra loạt ảnh việc nước này tiến hành thử tổ hợp tên lửa tấn công chiến thuật thế hệ mới vào buổi sáng ngày 4/5/2019. Nguồn ảnh: New North Korean OTRK Cuộc bắn thử tên lửa tất nhiên có sự theo dõi và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn ảnh: New North Korean OTRK Cuộc bắn tên lửa mới được đánh giá là thành công mỹ mãn, Chủ tịch Kim Jong-un đã dành nhiều lời khen ngợi cho các quân nhân. Nguồn ảnh: New North Korean OTRK Ông Kim Jong-un theo dõi đường bay của tên lửa tại đài chỉ huy thao trường bắn đạn thật. Nguồn ảnh: New North Korean OTRK Việc Triều Tiên tiến hành các cuộc bắn thử tên lửa không phải là chuyện hiếm, nhưng loại vũ khí lần này chắc chắn khiến Mỹ - Hàn “dựng tóc gáy”. Dựa theo bức ảnh được Triều Tiên công bố, quả đạn tên lửa chiến thuật có phần hơi hướng giống với tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Nguồn ảnh: New North Korean OTRK Hiện không có bằng chứng nào về việc Nga có hỗ trợ Triều Tiên công nghệ tên lửa Iskander, nhưng với việc quả đạn giống nhau như vậy cũng khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Nguồn ảnh: New North Korean OTRK Hiện Triều Tiên chưa đưa ra tham số kỹ thuật vũ khí mới, tuy nhiên tầm bắn của tên lửa ước tính có thể đạt từ 300-400km. Điều đáng ngại nhất với Seoul là nếu Moscow đúng là có chuyển giao công nghệ của Bình Nhưỡng phát triển Iskander thì họ sẽ gặp phải vấn đề lớn. Nguồn ảnh: Wikipedia Bởi từ lâu, Iskander được đánh giá là một trong những loại tên lửa đạn đạo chiến thuật nguy hiểm nhất thế giới, tầm bắn tuy không quá xa nhưng nó vô cùng khó đánh chặn và hơn thế có cả độ chính xác gần như tuyệt đối. Nguồn ảnh: Wikipedia Đó thực sự là “khúc xương” khó bẻ với Hàn Quốc, từ lâu lực lượng phòng không Seoul được cho là không quá chắc chắn với tên lửa Patriot, KM-SAM. Đã từng có báo cáo cho biết về những lỗi kỹ thuật vận hành Patriot và các loại vũ khí phòng thủ khác. Nguồn ảnh: Wikipedia Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander do Nga phát triển có tầm bắn tối đa ước đạt 500km, tối thiểu 50km, độ chính xác 5-7m với hệ thống dẫn đường pha cuối DSMAC. Tên lửa có khả năng đối phó với phòng không đối phương nhờ hệ thống mồi bẫy tích hợp trên đầu đạn. Nó có khả năng mang đầu đạn thông thường 480-700kg hoặc đầu đạn nhiệt áp, đầu đạn xung điện tử và tất nhiên là cả đầu đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: Wikipedia Video Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản. Nguồn: Youtube

