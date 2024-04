Trận đấu tên lửa Iran - Israel: Bên nào thắng trong hiệp 1?

Ngay sau thời điểm cảnh báo của các cơ quan tình báo phương Tây về cuộc tấn công có thể của Iran vào Israel, thì vào đêm khuya ngày 13, rạng sáng ngày 14/4, Iran bắt đầu sử dụng UAV tự sát và tên lửa, tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Israel. Đây là cuộc đối đầu trực diện đầu tiên giữa Iran và Israel, hai đối thủ “không đội trời chung” ở khu vực Trung Đông, và thế giới lo lắng chiến tranh có thể leo thang. Nhưng ở vòng đầu tiên của cuộc so tài giữa hai bên, bên nào đã thắng? Hiện Iran và Israel có quan điểm hoàn toàn khác nhau về tình huống cụ thể của cuộc không kích này. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết, hơn 300 UAV tự sát và tên lửa của Iran đã bắn vào Israel và hơn 99% trong số đó đã bị đánh chặn? "Iran đã phóng 180 UAV tự sát, 36 tên lửa hành trình và 110 tên lửa đạn đạo". Ông Hagari thừa nhận một số tên lửa của Iran đã rơi vào lãnh thổ Israel và căn cứ Nevatim ở miền nam Israel bị “hư hại nhẹ”. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng, đây là chiến thắng của Israel vì Iran chưa đạt được bất kỳ cuộc tấn công "xứng đáng" nào vào Israel. Đánh giá của Mỹ cho thấy, gần như toàn bộ UAV tự sát và tên lửa do Iran phóng, trong đó có hơn 100 tên lửa đạn đạo, đều bị bắn hạ. Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 14/4 đưa tin, "khoảng một nửa số tên lửa do Iran phóng về phía Israel đã bắn trúng mục tiêu thành công"? Tướng Bagheri, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran hôm 14/4 cho biết, mục tiêu của Iran trong cuộc tấn công này là một trung tâm tình báo lớn nằm ở biên giới Israel-Syria và Căn cứ không quân Nevatim. Những mục tiêu trên đã tham gia cuộc tấn công vào các cơ sở ngoại giao của Iran hôm 1/4 ở thủ đô Syria. Các mục tiêu bị tên lửa Iran “phá hủy nghiêm trọng”; hiện các hoạt động ở các căn cứ này “đã bị tạm ngừng”, Tướng Bagheri cho biết. Giới chuyên gia cho rằng, những bức ảnh vệ tinh mới nhất sẽ sớm chứng minh mức độ thiệt hại của hai cơ sở quân sự này của Israel. Còn mạng xã hội tràn ngập video về cái gọi là "tên lửa Iran bắn trúng mục tiêu", cho thấy tổn thất của Quân đội Israel có thể lớn hơn nhiều so với tuyên truyền của Mỹ và Israel. Nhưng rất khó để đánh giá tính xác thực của những video này. Có thể trước đây mọi người tin tưởng vào các thông tin chiến trường của Israel, nhưng kể từ khi bắt đầu đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza vừa qua, mọi người khó có thể hoàn toàn tin vào thông tin chiến trường của Israel... Theo giới phân tích độc lập, bất kể kết quả trận tấn công của Iran và Israel như thế nào, chúng ta phải công nhận rằng, Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc không kích lần này. Mỹ và Israel trước đó đều đưa ra cảnh báo rõ ràng, cho rằng Iran đang huy động lực lượng tên lửa và sẽ chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong 2 ngày tới. Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Iran đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh bại Israel. Đầu tiên, Iran sử dụng UAV tự sát tầm xa, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để phối hợp tấn công. Iran đã cất cánh "hàng chục" UAV tự sát theo các đợt khác nhau khỏi lãnh thổ của mình vào đêm khuya. Sau một thời gian, một số lượng lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được phóng đi; sự sắp xếp này rất đặc biệt, bởi khoảng cách đường thẳng ngắn nhất giữa Iran và Israel là gần 1.000 km; nên nếu được phóng từ các khu vực sâu trong lãnh thổ Iran, khoảng cách sẽ càng cách xa Israel hơn. Do tốc độ UAV tự sát của Iran bay chậm, chỉ từ 100-200 km/h, nên phải mất khoảng 8 hoặc 9 giờ để UAV tiếp cận lãnh thổ Israel, trong khi tên lửa đạn đạo tầm trung có thể bay tới Israel nhanh nhất, chỉ mất khoảng 10 phút. Vì vậy, nếu không có sự phối hợp từ trước, khi UAV tự sát và tên lửa này tới gần Israel theo từng đợt riêng lẻ, sẽ dễ dàng bị đánh bại. Có thể thấy trong bản tin do Israel công bố cho biết, máy bay chiến đấu của Israel khi đó “đang bận” bắn hạ tên lửa hành trình và UAV tự sát gần như cùng lúc. Điều này ít nhất cho thấy tên lửa và UAV tự sát của Iran đã đạt được các hoạt động phối hợp tương đối khớp. Thứ hai, Iran cũng lôi kéo các đồng minh thực hiện các cuộc tấn công cùng lúc, nhằm tăng độ khó cho việc phòng thủ của Quân đội Israel. Lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã bắn hàng chục quả tên lửa vào các mục tiêu quân sự của Israel, trong khi lực lượng vũ trang Houthi của Yemen và các nhóm dân quân Shiite của Iraq đã phóng một số lượng lớn UAV cảm tử vào Israel. Có thể thấy từ các thông tin liên quan rằng, hầu hết các cuộc tấn công này đều được tiến hành vào sáng sớm ngày 14/4. Một số lượng lớn UAV tự sát, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tấn công từ các hướng khác nhau, đã gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không của Israel. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng, mặc dù có nhiều bằng chứng khác nhau chứng minh UAV tự sát của Iran đã bị bắn hạ với số lượng lớn; nhưng có thể Iran cố tình sử dụng chúng làm mồi nhử, để đánh lạc hướng sự chú ý của hệ thống phòng không Israel và chuẩn bị tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cho cuộc tấn công chính xác. Hiện tại, có vẻ như những vũ khí chịu trách nhiệm tấn công căn cứ Nevatim là tên lửa đạn đạo tầm trung mới được Iran phát triển, và một số tên lửa Iran đã vượt qua sự đánh chặn của Israel, khi tấn công thành công vào căn cứ. Những UAV tự sát dùng làm mồi nhử này của Iran có giá thành rẻ, thậm chí thấp hơn rất nhiều lần so với tên lửa phòng không hay tên lửa không đối không mà Quân đội Israel phóng đi. Nếu Quân đội Israel quyết định đánh chặn, thì chi phí sẽ quá cao và không hiệu quả. Nhưng nếu Israel không đánh chặn, chúng sẽ rơi vào lãnh thổ nước này, điều này có ý nghĩa tuyên truyền rất lớn. Từ quan điểm của Iran, dù tính toán thế nào thì đây vẫn là một chiến thuật tối ưu. Nên nhớ, Israel đã hơn một lần chịu tổn thất tương tự, khi đối phó với tên lửa của lực lượng vũ trang Hamas... (Nguồn ảnh: IRNA, Forbes, Reuters).

