Israel quyết “trả đũa” Iran, Trung Đông bên bờ vực nguy hiểm

Cuộc họp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, thủ lĩnh đối lập Benny Gantz và các quan chức an ninh cấp cao khác. Ảnh: Tol. Theo tờ The Guardian, cuộc họp này được đánh giá là sự kiện có thể định đoạt tương lai Trung Đông, bởi bất cứ quyết định nào được nội các chiến tranh Israel đưa ra đều có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng của khu vực vốn chưa bao giờ yên ả này. Tuy nhiên, kế hoạch trả đũa Tehran đã gây chia rẽ trong nội các của Israel. Ảnh: Times of Israel. Các nguồn thạo tin cho biết phần lớn các bộ trưởng tán thành cuộc phản công, nhưng bất đồng nội bộ vẫn tồn tại liên quan đến vấn đề thời điểm và quy mô của hành động trả đũa. Dự kiến, nội các chiến tranh của Israel sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề này. Ảnh: IDF. Các quan chức cho biết nội các thời chiến Israel thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ngoài phản ứng về quân sự, họ cũng cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Ảnh: Reuters. Kênh Channel 12 đưa tin, các quan chức Israel đã thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả cuộc tấn công của Iran, đồng thời cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Một số phương án đã được thảo luận, trong đó mỗi phương án đều là một cuộc tấn công đáp trả "đau đớn" nhằm vào Iran, nhưng không dẫn đến chiến tranh khu vực.

aa



â Ngày 16/4, The Times of Israel dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, bày tỏ lo ngại về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng cho biết, các cuộc thanh sát của IAEA đối với các cơ sở này tại Iran sẽ tiếp tục vào hôm nay. Channel 12 cho biết, Israel cũng đang hướng tới việc lựa chọn một phương án đáp trả mà không bị Mỹ ngăn cản. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 15/4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định mà nội các thời chiến, thủ tướng Israel phải đưa ra. Chúng tôi biết họ sống trong một khu vực rất khó khăn". Theo ông Kirby, Tổng thống Mỹ Joe Biden "cũng đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với Iran. Chúng tôi không muốn chứng kiến cuộc xung đột lan rộng hơn. Chúng tôi không muốn thấy mọi thứ leo thang". Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ phản ứng nào của Israel trong việc trả đũa Iran. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel - Iran kiềm chế, tránh leo thang xung đột vũ trang. Tổng thống Mexico Obradro nhấn mạnh việc tấn công hay trả đũa cũng không mang lại bất cứ lợi ích gì ngoài khổ đau và chết chóc. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã triệu tập Ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU tham dự hội nghị trực tuyến bất thường vào hôm nay (ngày 16/4) thảo luận tình hình Trung Đông và góp phần hạ nhiệt leo thang xung đột trong khu vực. Còn Hội đồng châu Âu tuyên bố, phải làm mọi việc để ngăn chặn tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, tránh đổ máu thêm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề nghị tất cả các bên liên quan cần kiềm chế leo thang thêm và nỗ lực khôi phục ổn định trong khu vực. Theo The Guardian, nếu Israel chọn tấn công vào hạ tầng của Iran, điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, tờ báo này cũng cảnh báo, cuộc tấn công trả đũa của Israel cũng có thể trở thành cơ hội để các thế lực phá hoại nhằm vào những cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Về phía Iran, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Hossein Amirabdollahian nói với người đồng cấp Anh rằng Iran không muốn căng thẳng gia tăng. Thế nhưng, sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái trả đũa. Tờ The Guardian nhận định một số nhân vật cơ quan an ninh theo đường lối cứng rắn của Israel có thể coi những diễn biến vừa qua là cơ hội để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nơi các kỹ thuật viên Iran tiến gần hơn đến việc tạo ra uranium cấp độ vũ khí.

Cuộc họp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, thủ lĩnh đối lập Benny Gantz và các quan chức an ninh cấp cao khác. Ảnh: Tol. Theo tờ The Guardian, cuộc họp này được đánh giá là sự kiện có thể định đoạt tương lai Trung Đông, bởi bất cứ quyết định nào được nội các chiến tranh Israel đưa ra đều có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng của khu vực vốn chưa bao giờ yên ả này. Tuy nhiên, kế hoạch trả đũa Tehran đã gây chia rẽ trong nội các của Israel. Ảnh: Times of Israel. Các nguồn thạo tin cho biết phần lớn các bộ trưởng tán thành cuộc phản công, nhưng bất đồng nội bộ vẫn tồn tại liên quan đến vấn đề thời điểm và quy mô của hành động trả đũa. Dự kiến, nội các chiến tranh của Israel sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề này. Ảnh: IDF. Các quan chức cho biết nội các thời chiến Israel thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ngoài phản ứng về quân sự, họ cũng cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Ảnh: Reuters. Kênh Channel 12 đưa tin, các quan chức Israel đã thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả cuộc tấn công của Iran, đồng thời cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Một số phương án đã được thảo luận, trong đó mỗi phương án đều là một cuộc tấn công đáp trả "đau đớn" nhằm vào Iran, nhưng không dẫn đến chiến tranh khu vực.

aa



â Ngày 16/4, The Times of Israel dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, bày tỏ lo ngại về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng cho biết, các cuộc thanh sát của IAEA đối với các cơ sở này tại Iran sẽ tiếp tục vào hôm nay. Channel 12 cho biết, Israel cũng đang hướng tới việc lựa chọn một phương án đáp trả mà không bị Mỹ ngăn cản. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 15/4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định mà nội các thời chiến, thủ tướng Israel phải đưa ra. Chúng tôi biết họ sống trong một khu vực rất khó khăn". Theo ông Kirby, Tổng thống Mỹ Joe Biden "cũng đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với Iran. Chúng tôi không muốn chứng kiến cuộc xung đột lan rộng hơn. Chúng tôi không muốn thấy mọi thứ leo thang". Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ phản ứng nào của Israel trong việc trả đũa Iran. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel - Iran kiềm chế, tránh leo thang xung đột vũ trang. Tổng thống Mexico Obradro nhấn mạnh việc tấn công hay trả đũa cũng không mang lại bất cứ lợi ích gì ngoài khổ đau và chết chóc. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã triệu tập Ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU tham dự hội nghị trực tuyến bất thường vào hôm nay (ngày 16/4) thảo luận tình hình Trung Đông và góp phần hạ nhiệt leo thang xung đột trong khu vực. Còn Hội đồng châu Âu tuyên bố, phải làm mọi việc để ngăn chặn tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, tránh đổ máu thêm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề nghị tất cả các bên liên quan cần kiềm chế leo thang thêm và nỗ lực khôi phục ổn định trong khu vực. Theo The Guardian, nếu Israel chọn tấn công vào hạ tầng của Iran, điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, tờ báo này cũng cảnh báo, cuộc tấn công trả đũa của Israel cũng có thể trở thành cơ hội để các thế lực phá hoại nhằm vào những cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Về phía Iran, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Hossein Amirabdollahian nói với người đồng cấp Anh rằng Iran không muốn căng thẳng gia tăng. Thế nhưng, sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái trả đũa. Tờ The Guardian nhận định một số nhân vật cơ quan an ninh theo đường lối cứng rắn của Israel có thể coi những diễn biến vừa qua là cơ hội để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nơi các kỹ thuật viên Iran tiến gần hơn đến việc tạo ra uranium cấp độ vũ khí.