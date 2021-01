Tới lượt tiêm kích - bom Su-34 trở thành nạn nhân bị Trung Quốc "copy"

Truyền thông Trung Quốc vừa khiến người Nga giật mình khi đưa ra hình ảnh của chiếc tiêm kích - bom thế hệ mới với bề ngoài gần như tương đương với máy bay tiêm kích - bom Su-34 do Nga sản xuất. Theo những hình ảnh được truyền thông Trung Quốc công bố, có thể thấy bề ngoài của chiếc tiêm kích - bom mới của nước này tương đồng tới 90% mẫu máy bay Su-34 của Nga. Điểm khác biệt lớn nhất đó là hai cánh phụ ở khu vực sau khoang lái trên chiếc Su-34 đã bị Trung Quốc loại bỏ hoặc có kích thước nhỏ hơn nhiều cánh phụ của chiếc Su-34. Ngoài ra, khoang lái của chiếc tiêm kích - bom do Trung Quốc phát triển cũng được đặt hai ghế ngồi song song nhau - giống hệt với thiết kế của Su-34. Tiêm kích - bom Su-34 của Nga được giới thiệu chính thức từ năm 2014 và tới nay vẫn là một trong những loại máy bay tiêm kích - bom hiện đại bậc nhất thế giới. Thiết kế của Su-34 được đánh giá là cực kỳ tiên tiến dù chúng được thiết kế dựa trên khung thân của tiêm kích Su-27 do Liên Xô phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước. Phần khoang lái của chiếc Su-34 được kéo rộng sang hai bên, cho phép hai phi công ngồi song song nhau - thay vì ngồi nối tiếp như trên các loại tiêm kích truyền thống. Điều này giúp hai phi công sẽ có khả năng tương tác tốt hơn trong các phi vụ chiến đấu, biến chiếc Su-34 thành một máy bay ném bom đích thực. Việc mở rộng khoang lái sang hai bên cũng sẽ khiến phần mũi của chiếc tiêm kích - bom này mở rộng theo. Đây cũng là lý do Su-34 còn có mệnh danh là "thú mỏ vịt" trong lực lượng không quân Nga. Theo các thông số kỹ thuật được Nga công bố, Su-34 có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa 39 tấn, trong đó mang theo được tối đa 12 tấn nhiên liệu và 8 tấn vũ khí. Máy bay có tổng cộng 12 giá treo vũ khí dưới bụng và hai cánh, cho phép tiêm kích - bom Su-34 mang theo được gần như mọi loại vũ khí đang được sử dụng trong biên chế của Không quân Vũ trụ Nga hiện nay. Ngoài ra, tiêm kích - bom này còn được trang bị một khẩu pháo tự động 30mm cùng với 180 viên đạn pháo, khẩu pháo tự động này có khả năng tự khai hỏa khi đối phương bay vào tầm ngắm mà không cần sự can thiệp của phi công. Tổng cộng Nga đã sản xuất được 138 tiêm kích - bom loại này, trong đó có 131 chiếc được sản xuất hàng loạt, số còn lại là những chiếc được sản xuất thử nghiệm. Nga hiện cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới đang sử dụng loại tiêm kích - bom Su-34 này trong biên chế của lực lượng. Tính tới tháng 12/2020, ước tính có khoảng 124 tiêm kích loại này đang được Nga sử dụng trong biên chế. Hiện vẫn chưa rõ, bằng cách nào mà Trung Quốc có thể tạo ra được một chiếc tiêm kích - bom có vẻ bề ngoài và thậm chí là hiệu năng chiến đấu, gần như tương đương với Su-34 dù không hề sở hữu loại máy bay này. Nguồn ảnh: Pinterest. Chóng mặt xem phi công Nga điều khiển tiêm kích - bom Su-34 nhào lộn trên không.

Truyền thông Trung Quốc vừa khiến người Nga giật mình khi đưa ra hình ảnh của chiếc tiêm kích - bom thế hệ mới với bề ngoài gần như tương đương với máy bay tiêm kích - bom Su-34 do Nga sản xuất. Theo những hình ảnh được truyền thông Trung Quốc công bố, có thể thấy bề ngoài của chiếc tiêm kích - bom mới của nước này tương đồng tới 90% mẫu máy bay Su-34 của Nga. Điểm khác biệt lớn nhất đó là hai cánh phụ ở khu vực sau khoang lái trên chiếc Su-34 đã bị Trung Quốc loại bỏ hoặc có kích thước nhỏ hơn nhiều cánh phụ của chiếc Su-34. Ngoài ra, khoang lái của chiếc tiêm kích - bom do Trung Quốc phát triển cũng được đặt hai ghế ngồi song song nhau - giống hệt với thiết kế của Su-34. Tiêm kích - bom Su-34 của Nga được giới thiệu chính thức từ năm 2014 và tới nay vẫn là một trong những loại máy bay tiêm kích - bom hiện đại bậc nhất thế giới. Thiết kế của Su-34 được đánh giá là cực kỳ tiên tiến dù chúng được thiết kế dựa trên khung thân của tiêm kích Su-27 do Liên Xô phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước. Phần khoang lái của chiếc Su-34 được kéo rộng sang hai bên, cho phép hai phi công ngồi song song nhau - thay vì ngồi nối tiếp như trên các loại tiêm kích truyền thống. Điều này giúp hai phi công sẽ có khả năng tương tác tốt hơn trong các phi vụ chiến đấu, biến chiếc Su-34 thành một máy bay ném bom đích thực. Việc mở rộng khoang lái sang hai bên cũng sẽ khiến phần mũi của chiếc tiêm kích - bom này mở rộng theo. Đây cũng là lý do Su-34 còn có mệnh danh là "thú mỏ vịt" trong lực lượng không quân Nga. Theo các thông số kỹ thuật được Nga công bố, Su-34 có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa 39 tấn, trong đó mang theo được tối đa 12 tấn nhiên liệu và 8 tấn vũ khí. Máy bay có tổng cộng 12 giá treo vũ khí dưới bụng và hai cánh, cho phép tiêm kích - bom Su-34 mang theo được gần như mọi loại vũ khí đang được sử dụng trong biên chế của Không quân Vũ trụ Nga hiện nay. Ngoài ra, tiêm kích - bom này còn được trang bị một khẩu pháo tự động 30mm cùng với 180 viên đạn pháo, khẩu pháo tự động này có khả năng tự khai hỏa khi đối phương bay vào tầm ngắm mà không cần sự can thiệp của phi công. Tổng cộng Nga đã sản xuất được 138 tiêm kích - bom loại này, trong đó có 131 chiếc được sản xuất hàng loạt, số còn lại là những chiếc được sản xuất thử nghiệm. Nga hiện cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới đang sử dụng loại tiêm kích - bom Su-34 này trong biên chế của lực lượng. Tính tới tháng 12/2020, ước tính có khoảng 124 tiêm kích loại này đang được Nga sử dụng trong biên chế. Hiện vẫn chưa rõ, bằng cách nào mà Trung Quốc có thể tạo ra được một chiếc tiêm kích - bom có vẻ bề ngoài và thậm chí là hiệu năng chiến đấu, gần như tương đương với Su-34 dù không hề sở hữu loại máy bay này. Nguồn ảnh: Pinterest. Chóng mặt xem phi công Nga điều khiển tiêm kích - bom Su-34 nhào lộn trên không.