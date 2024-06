Truyền thông Ukraine mới đây tiết lộ sai sót trong hoạt động quân sự xảy ra gần Kupyansk, ở tỉnh Kharkov. Vụ việc này đã gây thiệt hại đáng kể cho Quân đội Ukraine, khi nhiều lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu; nhiều thi thể phải bỏ lại. Theo các quan chức, sự thất bại của chiến dịch chủ yếu là do lỗi chỉ huy, bao gồm sự liều lĩnh trong cuộc tấn công, sự thiếu chính xác trong việc lập kế hoạch và trinh sát nắm tình hình địch, cũng như đánh giá thấp sức mạnh và vũ khí của quân Nga. Kênh “Vіyskova Analytika” của Ukraine đưa tin, một đại đội của Quân đội Ukraine, dưới sự chỉ huy của một sĩ quan cấp tiểu đoàn, ban đầu dự định tiến hành một cuộc đột kích vào làng Ivanovka, cách Kupyansk 30 km về phía đông. Thông tin do cơ quan tình báo Quân đội Ukraine cung cấp trước chiến dịch cho thấy, ngôi làng này chỉ có 10 đến 15 lính Nga đồn trú trong làng và những binh sĩ này không được trang bị xe bọc thép. Dựa trên thông tin tình báo này, chỉ huy mặt trận hướng Kupyansk của Quân đội Ukraine tự tin hứa sẽ sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử, để chế áp máy bay không người lái của Nga, đảm bảo chiến dịch diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, sự thật khác biệt đáng kể so với các thông tin trinh sát của cấp trên cung cấp cho đơn vị phản công. Khi binh lính Ukraine tiến vào làng Ivanovka, họ ngạc nhiên khi thấy thực sự có khoảng 100 đến 150 lính Nga đồn trú trong làng, một con số vượt xa ước tính trước đó. Điều khiến họ mất cảnh giác hơn nữa là quân Nga tại làng Ivanovka còn trang bị hai xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng để hỗ trợ. Ngoài ra, việc chế áp tác chiến điện tử như hứa hẹn ban đầu đã không thành hiện thực như mong đợi. Các UAV của Nga đã chiếm ưu thế tuyệt đối trên bầu trời và phát động cuộc tấn công ác liệt vào quân Ukraine. Trong cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên, quân Ukraine bị tổn thất nặng nề. Theo thống kê, tổng cộng có 5 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch này và 11 người khác bị thương. Trước hỏa lực mạnh mẽ và thiết giáp yểm trợ của quân Nga, binh sĩ Ukraine đã kháng cự ngoan cường mà không có bất kỳ công sự che chắn nào. Cuối cùng, dưới làn đạn pháo liên tục của quân Nga, những người sống sót đã gặp khó khăn khi đưa thi thể đồng đội đã hy sinh của mình về phía sau và chỉ có thể sơ tán khỏi chiến trường vào ngày thứ tư sau khi gọi điện cho cấp trên và thông báo tình hình. Sau chiến dịch phản công thất bại, Oleg Tkachenko, một sĩ quan của đơn vị phản công, đã đưa ra tuyên bố công khai, trong đó Tkachenko không chỉ thông tin cho truyền thông Ukraine về những tổn thất nặng nề do cuộc tấn công “ngu ngốc” gần Kupyansk, mà còn cáo buộc chỉ huy của họ về “các hành động tấn công hấp tấp, lập kế hoạch và báo cáo thông tin hoạt động không chính xác, đánh giá thấp lực lượng, vũ khí của địch”. Một số phương tiện truyền thông Ukraine ngay lập tức đăng tải những bài báo phẫn nộ về nỗ lực tấn công làng Ivanovka từ thông tin cung cấp của Oleg Tkachenko, khiến quân Ukraine bị tổn thất nặng nề, khiến dư luận Ukraine dậy sóng. Kênh Vіyskova Analytika viết, “chỉ huy chiến dịch phản công lên kế hoạch chiến đấu cực kỳ cẩu thả, thông tin tình báo không chính xác và UAV của địch không bị ngăn chặn và hoàn toàn chiếm ưu thế trên bầu trời, mà không có sự hỗ trợ của tác chiến điện tử. Kết quả là cuộc tấn công đã thất bại”. Một blogger quân sự Ukraine, người trước đây từng làm sĩ quan huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện Yavorov, đã chỉ trích gay gắt chỉ huy đơn vị trong chiến dịch phản công vào làng Ivanovka, khi nêu ra những vấn đề mà Quân đội Ukraine gặp phải khi tấn công các vào trận địa phòng ngự của quân Nga. Theo ông, câu chuyện áp đặt lên xã hội về việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái của Ukraine, như yếu tố hàng đầu giúp quân đội nước này có khả năng đẩy lùi các hành động tấn công của Nga, là không phù hợp với thực tế. Nhưng theo một số chuyên gia độc lập, trong chiến dịch tấn công không thành công vào Ivanovka, Quân đội Ukraine đã sử dụng tác chiến điện tử, nhưng nó ngay lập tức bị quân Nga tiêu diệt bằng hỏa lực chính xác. Còn việc nắm địch không chắc, là do quân Nga tại Ivanovka đã ngụy trang, nghi binh quá khéo, khiến các phương tiện và lực lượng trinh sát của quân Ukraine không thể nắm được chính xác. Vụ việc này chắc chắn là một đòn nặng nề đối với Quân đội Ukraine. Nó không chỉ vạch trần những thiếu sót của Quân đội Ukraine trong việc thu thập và phân tích thông tin tình báo, mà còn phản ánh những sai lầm của chỉ huy trong việc lập kế hoạch tác chiến và ra quyết định. (Nguồn ảnh: Svpressa, CNN, Forbes).

