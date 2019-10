Tìm thấy tàu sân bay Nhật bị Mỹ đánh chìm trong trận Midway

Tàu tìm kiếm thám hiểm và thăm dò của Mỹ vừa tìm thấy chính xác vị trí đắm của hàng không mẫu hạm Akagi sau gần 70 năm tàu sân bay này nằm dưới đáy biển. Nguồn ảnh: BI. Vị trí của tàu Akagi được xác định nằm ở độ sâu 6000 mét so với mực nước biển, cách Trân Châu Cảng khoảng 2000 kg về hướng Tây Bắc. Nguồn ảnh: BI. Do nằm ở độ sâu quá lớn, chỉ một vài loại tàu ngầm không người lái đặc chủng mới có khả năng tiếp cận và chụp lại những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay này sau gần một thế kỷ kể từ ngày nó bị đánh chìm. Nguồn ảnh: BI. Một trong những hình ảnh đầu tiên ghi lại cảnh tượng tàu sân bay Akagi nằm im lìm dưới 6000 mét nước. Nguồn ảnh: BI. Trong trận Hải chiến Midway - trận hải chiến lớn nhất lịch sử hải quân nhân loại - tàu sân bay Akagi cùng một loạt các tàu sân bay khác của Hải quân Nhật đã bị đánh chìm. Nguồn ảnh: Common. Đây cũng là trận đánh kết thúc chuỗi ngày "bất bại" của Hải quân Nhật Bản. Kể từ sau trận Midway, sức mạnh tàu sân bay của Nhật gần như không còn, hải quân Nhật mất thế thượng phong và chỉ có thể co cụm thủ thế trước Mỹ. Nguồn ảnh: Common. Được đặt tên theo núi Akagi tại tỉnh Gunma của Nhật Bản, tàu Akagi ban đầu là một tuần dương hạm được đóng theo lớp Amagi nhưng sau đó được cải biên dần thành tàu sân bay. Nguồn ảnh: Common. Quá trình cải biên kéo dài tới tận cuối thập niên 30 và tới lúc đó, tàu sân bay Akagi mới "thành hình" và có hình dáng giống với một tàu sân bay đích thực. Nguồn ảnh: Common. Tàu có độ giãn nước tối đa lên tới 41.300 tấn, dài 260 mét và sườn rộng 31,32 mét. Akagi có mớm nước tối đa khi đầy tải lên tới 8,71 mét. Nguồn ảnh: Common. Tàu sân bay này được trang bị 4 tuabin hơi nước hộp số, 19 nồi hơi với 4 trục dẫn động, cung cấp tối đa 133.000 mã lực cho phép nó di chuyển được với tốc độ 31,5 hải lý tương đương 58,3 km/h. Nguồn ảnh: Common. Trong trận đánh Midway, hàng không mẫu hạm Akagi đã bị hư hỏng nặng sau các cuộc tấn công của không quân hải quân Mỹ. Do các hư hỏng bị đánh giá là không thể sửa chữa được, một khu trục hạm của Nhật đã đánh chìm có chủ đích tàu Akagi ngay sau khi trận đánh kết thúc. Nguồn ảnh: Common. Mời độc giả xem Video: Trận hải chiến Midway. Nguồn: Trích phim Midway.

