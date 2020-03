Tiết lộ bất ngờ của phi công lái thử nghiệm tiêm kích tàng hình Su-57

Tiêm kích Su-57 hiện đại nhất của Không quân Nga được biết đến như chiếc chiến đấu cơ mơ ước của mọi phi công. Được ngồi vào khoang lái và điều khiển Su-57 chắc chắn là niềm khao khát coi gần như mọi phi công tiêm kích Nga nói riêng và phi công trên khắp thế giới nói chung. Nguồn ảnh: Airliners. Tuy nhiên mới đây, các phi công thử nghiệm của Su-57 đã đăng đàn trả lời phỏng vấn và khẳng định rằng, Su-57 không phải loại tiêm kích dành cho các "tay mơ". Nguồn ảnh: Airliners. Các phi công thiếu kinh nhiệm điều khiển chiến đấu cơ, đặc biệt là ở những tình huống đòi hỏi xử lý phức tạp hay cơ động với độ khó cao sẽ không phù hợp để điều khiển Su-57. Nguồn ảnh: Airliners. Cụ thể, chiến đấu cơ Su-57 được thiết kế để có khả năng cơ động cao nhất có thể, trong đó bao gồm cả việc ngoặt với gia tốc trọng trường lớn lên tới 9G. Nguồn ảnh: Airliners. Về mặt lý thuyết thì gia tốc trọng trường 9G là yêu cầu chung của mọi loại phi cơ hiện đại ngày nay, tuy nhiên các phi công thử nghiệm của Nga khẳng định với Su-57, nó có thể chịu được gia tốc này với thời gian lâu hơn, đủ để thực hiện một pha "quay đầu" với vòng qua hẹp hơn. Nguồn ảnh: Airliners. Cái giá phải trả lúc này là dù phi cơ chịu được lực trọng trường lớn, tuy nhiên phi công chưa chắc đã đủ sức chịu đựng được gia tốc này. Điều này khiến coi các phi công non kinh nghiệm có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Nguồn ảnh: Airliners. Trong trường hợp phi công lái chính ngất xỉu do gia tốc trọng trường lớn khiến máu không thể lên não được, nhiều khả năng phi công đó sẽ hy sinh vì Su-57 chỉ có một ghế lái, phi công hoàn toàn không thể dựa dẫm vào bất cứ ai trong những tình huống tương tự như vậy. Nguồn ảnh: Rumil. Thậm chí, nhiều phi công thử nghiệm của Nga còn có thể đạt tới ngưỡng chịu đựng 11,5G - cao hơn khoảng 18% so với giới hạn chịu đựng của cả phi cơ Su-57 lẫn người điều khiển. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên các phi công thử nghiệm này đều là "chuyên gia" đẳng cấp bậc nhất trong lĩnh vực điều khiển phi cơ tiêm kích. Trong thực tế, các phi công thông thường khác của Nga khó có thể đạt tới đẳng cấp cao đến như vậy. Nguồn ảnh: Rumil. Video Su-57 của Không quân vũ trụ Nga có pha hạ cánh bất thường.

Tiêm kích Su-57 hiện đại nhất của Không quân Nga được biết đến như chiếc chiến đấu cơ mơ ước của mọi phi công. Được ngồi vào khoang lái và điều khiển Su-57 chắc chắn là niềm khao khát coi gần như mọi phi công tiêm kích Nga nói riêng và phi công trên khắp thế giới nói chung. Nguồn ảnh: Airliners. Tuy nhiên mới đây, các phi công thử nghiệm của Su-57 đã đăng đàn trả lời phỏng vấn và khẳng định rằng, Su-57 không phải loại tiêm kích dành cho các "tay mơ". Nguồn ảnh: Airliners. Các phi công thiếu kinh nhiệm điều khiển chiến đấu cơ, đặc biệt là ở những tình huống đòi hỏi xử lý phức tạp hay cơ động với độ khó cao sẽ không phù hợp để điều khiển Su-57. Nguồn ảnh: Airliners. Cụ thể, chiến đấu cơ Su-57 được thiết kế để có khả năng cơ động cao nhất có thể, trong đó bao gồm cả việc ngoặt với gia tốc trọng trường lớn lên tới 9G. Nguồn ảnh: Airliners. Về mặt lý thuyết thì gia tốc trọng trường 9G là yêu cầu chung của mọi loại phi cơ hiện đại ngày nay, tuy nhiên các phi công thử nghiệm của Nga khẳng định với Su-57, nó có thể chịu được gia tốc này với thời gian lâu hơn, đủ để thực hiện một pha "quay đầu" với vòng qua hẹp hơn. Nguồn ảnh: Airliners. Cái giá phải trả lúc này là dù phi cơ chịu được lực trọng trường lớn, tuy nhiên phi công chưa chắc đã đủ sức chịu đựng được gia tốc này. Điều này khiến coi các phi công non kinh nghiệm có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Nguồn ảnh: Airliners. Trong trường hợp phi công lái chính ngất xỉu do gia tốc trọng trường lớn khiến máu không thể lên não được, nhiều khả năng phi công đó sẽ hy sinh vì Su-57 chỉ có một ghế lái, phi công hoàn toàn không thể dựa dẫm vào bất cứ ai trong những tình huống tương tự như vậy. Nguồn ảnh: Rumil. Thậm chí, nhiều phi công thử nghiệm của Nga còn có thể đạt tới ngưỡng chịu đựng 11,5G - cao hơn khoảng 18% so với giới hạn chịu đựng của cả phi cơ Su-57 lẫn người điều khiển. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên các phi công thử nghiệm này đều là "chuyên gia" đẳng cấp bậc nhất trong lĩnh vực điều khiển phi cơ tiêm kích. Trong thực tế, các phi công thông thường khác của Nga khó có thể đạt tới đẳng cấp cao đến như vậy. Nguồn ảnh: Rumil. Video Su-57 của Không quân vũ trụ Nga có pha hạ cánh bất thường.