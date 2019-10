Tiêm kích Su-27 Việt Nam sau khi đại tu đã… giống hệt Su-30MK2

Tiêm kích Su-27 số hiệu 6002 vừa hoàn thành việc nâng cấp từ nhà máy A32. Sau khi xuất xưởng, chiếc Su-27 số hiệu 6002 này đã có màu sơn mới, rất giống với màu sơn của các chiến đấu cơ Su-30MK2. Nguồn ảnh: Tube. Phần dưới của máy bay vẫn có màu xanh nền trời trong khi đó ở phía bên trên, màu xanh đã được thay bằng rằn ri cỏ úa. Nguồn ảnh: Tube. Đây không phải là chiến đấu cơ Su-27 đầu tiên được mang màu sơn này. Trước đó từ năm 2016, chiếc Su-27PU số hiệu 8526 cũng đã được mang màu sơn này sau khi được sửa chữa lớn tại nhà máy A32. Nguồn ảnh: Tube. Su-27 số hiệu 8526 là phiên bản Su-27PU được Nga "đền" cho Việt Nam sau khi hai chiếc Su-27UBK đang trên đường giao hàng thì gặp tai nạn và hư hỏng hoàn toàn. Nguồn ảnh: TL. Những chiếc Su-27 phiên bản Su-27PU được đặt số hiệu theo kiểu 852x và để phân biệt với những chiếc Su-27UBK thông thường có kiểu đánh số là 600x. Nguồn ảnh: QPVN. Su-27PU với khả năng sử dụng vũ khí tấn công mặt đất độ chính xác cao có thể được xem như biến thể đầu tiên của dòng tiêm kích đa năng Su-30 sau này. Nguồn ảnh: TL. Trước khi được sửa chữa lớn, những chiếc Su-27SK/UBK của Việt Nam vẫn mang màu sơn xanh nền trời ngụy trang. Nguồn ảnh: TL. Màu sơn này dù trùng màu với màu xanh da trời nhưng khi chiến đấu cơ bay vào chiều tối hoặc hoàng hôn sẽ dễ dàng bị nhận ra bởi mắt thường do quá nổi bật. Nguồn ảnh: TL. Ngược lại, màu cỏ úa đã được chúng ta sử dụng trên những chiến đấu cơ Su-30MK2 từ lâu. Đây là màu sắc được coi là có khả năng ngụy trang tốt ở mọi điều kiện thời tiết, ánh sáng khác nhau. Nguồn ảnh: TL. Máy bay chiến đấu Su-30MK2 (NATO định danh là Flanker-G) là phiên bản cải tiến của Su-30MKK, kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35. Nguồn ảnh: Jetphoto. Su-30MK2 là chiến đấu cơ hạng nặng, hoạt động mọi thời tiết, tầm xa và cùng chủng loại với máy bay McDonnell Douglas F-15E. Su-30MK2 cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử. Hiện Su-30MK2 được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Venezuela và Uganda. Nguồn ảnh: Danviet. Su-30MK2 khá giống Su-35 về mặt phần cứng, tuy nhiên về phần mềm điều khiển, Su-30MK2 khác biệt hoàn toàn. Máy bay này sử dụng vật liệu composite đời mới so với Su-27, giảm trọng lực từ 9g xuống 7g ở tốc độ Mach 0,9 (khoảng 1.100km/giờ). Nguồn ảnh: QDND. Truyền thông Nga khẳng định hệ thống tác chiến điện tử của Su-30MK2 sử dụng công nghệ tối tân nhất hiện nay, cho phép cung cấp thông tin mục tiêu nhờ các cảm biến cảnh báo sớm cực nhạy. Hệ thống cảnh báo sớm có tầm hoạt động vài trăm km. Nguồn ảnh: QDND. Hiện tại trong biên chế của Không quân Việt Nam đang có tổng cộng 35 chiếc Su-30MK2V và 11 chiếc Su-27 các phiên bản Su-27SK/UBK/PU cùng phục vụ. Đây chính là xương sống của lực lượng tiêm kích ta và là những chiến đấu cơ mạnh nhất Việt Nam đang có trong tay. Nguồn ảnh: QDND. Mời độc giả xem Video: Su-27 tiếp cận rất gần với máy bay do thám của Mỹ.

