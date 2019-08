Tiêm kích Israel tấn công Iraq: Đòn đau cho phòng không Nga - Syria?

Không quân Israel gần đây đã tiến hành một số cuộc tấn trong lãnh thổ Iraq, bao gồm sự kiện diễn ra ngày 19/7 ở phía Bắc Baghdad. Cuộc tấn công này nhằm vào một căn cứ được cho là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn sử dụng để chuyển vũ khí sang Syria, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói với tờ New York Times. Một trong những nguồn tin nói rằng Israel đang tiến sát tới ngưỡng giới hạn chịu đựng của người Hồi giáo thông qua các cuộc tấn công bị cáo buộc nhằm vào Iraq. Hành động này của nhà nước Do Thái có nguy cơ khiến quân đội Mỹ bị trục xuất khỏi Iraq, thực tế Iraq đã ban hành lệnh cấm bay đối với chiến đấu cơ Mỹ. Các tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói bóng gió về sự tham gia của đất nước ông vào các cuộc tấn công gần đây. Mục tiêu bị oanh kích được xác định là là kho đạn dược ở Iraq thuộc Lực lượng huy động nhân dân (PMF) gồm hầu hết các nhóm Hồi giáo Shia và đã khiến 2 chỉ huy thiệt mạng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin tức Israel 9 tiếng Nga đã đưa ra tuyên bố rất cứng rắn khi được hỏi liệu nước này có hành động ở Iraq hay không. Ông Netanyahu nói rằng Nhà nước Do Thái sẽ hành động không chỉ khi nguy cơ hiện hữu mà còn tấn công phủ đầu để ngăn chặn mối nguy hại từ xa tại bất cứ địa điểm nào. Tel Aviv bằng nhiều cách sẽ tiếp tục dẫn đầu trong nỗ lực chống lại Iran. Người đứng đầu chính phủ Israel cam kết rằng ông sẽ không cấp quyền miễn trừ cho Tehran ở bất cứ nơi đâu. Đồng thời Thủ tướng Israel mô tả Cộng hòa Hồi giáo Iran là một quốc gia đang cố gắng thiết lập các căn cứ chống lại Israel ở mọi nơi, bao gồm trên lãnh thổ Iran, Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. Tuyên bố trên của Thủ tướng Israel và việc tiết lộ về cuộc tấn công của các quan chức quân sự Mỹ đưa ra sau khi xảy ra vụ nổ ở một kho đạn nằm ở phía Bắc Thủ đô Baghdad của Iraq hôm 20/8, đây là cuộc tấn công thứ tư nhằm vào lực lượng PMF kể từ tháng 7/2019. PMF tuyên bố rằng máy bay không người lái của Israel đã thực hiện vụ oanh kích, trong khi Tel Aviv được cho là hành động phối hợp với liên minh do Mỹ đứng đầu để đưa tiêm kích tàng hình F-35I Adir của mình sang thực hiện nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Israel chưa bình luận về vấn đề này, trước đó đã có tin tức về việc chiến đấu cơ Israel bay xuyên không phận Syria để tiến hành các vụ tấn công trên. Tuy nhiên bất kể Israel dùng phương tiện gì đi chăng nữa thì hệ thống phòng không của Damascus và cả Nga chẳng hề có phản ứng nào cho thấy họ đã nhận ra sự xâm nhập của đối phương.

