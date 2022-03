"Tiếc đứt ruột" dàn vũ khí Nga bỏ rơi trong chiến dịch Ukraine

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã áp dụng "chiến thuật tấn công chiều sâu lớn", sử dụng các đội quân cơ động nhanh chóng thọc sâu vào hậu phương của Ukraine, bao vây hiệu quả các thành phố quan trọng và các đơn vị tiếp theo sẽ nhanh chóng tăng cường để hỗ trợ. Cuối cùng tạo thành một vòng vây khổng lồ đối với lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine. Hiệu quả của chiến thuật này ban đầu rất tốt, khiến quân đội Ukraine choáng váng, nhưng khi cuộc chiến kéo dài, các đợt tấn công của quân đội Nga rõ ràng đã chậm lại. Nhiều hình ảnh được phương Tây tuyên truyền cho thấy quân đội Nga đã bỏ rất nhiều vũ khí và trang thiết bị trên chiến trường Ukraine. Từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến xe chiến đấu bộ binh và cả tên lửa phòng không, pháo tự hành. Các vũ khí và trang bị không bị tấn công, không có dấu hiệu thiệt hại do chiến đấu, nhưng bên trong thì trống rỗng. Một số chuyên gia quân sự cho rằng phần lớn những tình huống này là do hỏng hóc máy móc trong quá trình hoạt động liên tục với tốc độ cao, nhiều phương tiện không thể sửa chữa trên chiến trường hoặc do xe bị kẹt trong bùn, thiếu xe cứu hộ bọc thép nên buộc phải bỏ đi. Không chỉ xe tăng, mà còn có một số lượng lớn xe bọc thép, ô tô và bệ phóng tên lửa bị bỏ rơi. Những cuộc hành quân hàng trăm km để vận chuyển vũ khí và cơ động chiến đấu sẽ dẫn đến một số lượng lớn các phương tiện bị hỏng hóc, ngay cả quân đội Mỹ cũng không thể tránh được. Ví dụ, quân đội Nga đã mất 7 hệ thống pháo phòng không tự hành 2S6 "Tunguska", hầu hết trong số đó đã bị vứt bỏ và bị phá hủy. Vũ khí này rất đắt, theo quy đổi thì giá một chiếc là khoảng 8 triệu đến 10 triệu USD, có radar chỉ huy hỗ trợ và xe yểm trợ thì chi phí cho một đơn vị pháo phòng không Tunguska gồm 6 xe lên tới 70 triệu USD. Quân đội Nga tiến vào Ukraine được trang bị các hệ thống phòng không cơ giới, bao gồm Tunguska, Armor-S1, Doyle M1/2, Beech và S-400 để phòng không tầm xa. Tuy nhiên, do không quân Ukraine về cơ bản ở trạng thái gần như tê liệt và một số lượng nhỏ máy bay không người lái không được điều động thường xuyên, nên hệ thống phòng không dã chiến khổng lồ của quân đội Nga đang ở trong tình trạng không hoạt động. Nhiệm vụ tiếp theo của Tunguska có thể là chịu trách nhiệm yểm trợ hỏa lực trong giao tranh đường phố. Quân đội Nga đã trực tiếp từ bỏ xe tăng và xe bọc thép, theo các chuyên gia có lẽ lính Nga luôn nghĩ rằng vũ khí như xe tăng là vật tư tiêu hao và có thể dễ dàng vứt bỏ. Quân đội Mỹ tin rằng khả năng bảo vệ chiến trường của quân đội Nga là không đủ. Một số cựu sĩ quan Mỹ cho biết, giới hạn đường tiếp tế của quân đội Nga chỉ là 150 km, do thiếu số lượng lớn xe tải để bảo đảm hậu cần nên sức chiến đấu liên hoàn thường chỉ từ 3 - 4 ngày. Tóm lại, sức mạnh hiện tại của quân đội Nga là không đủ bảo đảm cho việc huy động quân đội đi hoạt động ở nước ngoài. Vì trên chiến trường chỉ toàn là vũ khí và thiết bị của quân đội Nga bị bỏ rơi, nên đã xuất hiện nhiều hình ảnh người dân Ukraine đang cướp vũ khí và thiết bị bị quân đội Nga bỏ lại, đó dường như là một món quà lưu niệm. Ngay cả những quả đạn pháo trên xe tăng cũng được chuyển về nhà. Tiêu biểu là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM mới nhất bị quân đội Nga bỏ rơi, tất cả vũ khí, đạn dược và trang thiết bị đã bị cướp bởi người dân địa phương. Trong khi đó một người dân khác lại nhặt được hai quả đạn pháo, một quả là đạn pháo dẫn đường bằng tia laze 9M119M, thực sự là món đồ xa sỉ vì từ những năm 1990, giá của quả đạn này đã là 38.000 USD, hiện nay ước tính lên tới hơn 50.000 USD. Loại còn lại là đạn xuyên giáp có đuôi ổn định nhưng kiểu dáng đã rất cũ, là đạn xuyên giáp BM-26. Loại đạn xuyên giáp này được sản xuất từ năm 1982 đến năm 1985, tính đến nay đã gần 40 năm. Nguồn ảnh: Foxt.

