"Thú Mỏ Vịt" Su-34M tiếp tục hiện đại hóa, Việt Nam có nên cân nhắc thay Su-22?

Theo thông tin được đăng tải trên trang Sputnik của Nga, chiến đấu cơ Su-34M của Nga tiếp tục được nâng cấp lên tiêu chuẩn mới - được cho là hiện đại gấp đôi so với tiêu chuẩn cũ trước đây. Nguồn ảnh: Sputnik. Việc nâng cấp này được thực hiện để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của chiến trường thực tế cũng như yêu cầu của quân đội Nga và nhiều quốc gia trên thế giới khác khi muốn tiếp cận với dòng máy bay ném bom tiền tuyến này. Nguồn ảnh: Rumil. Thực hiện chuyến bay đầu tiên từ năm 1990, máy bay ném bom tiền tuyến hay tiêm kích - bom Su-34 được xem là một trong những loại chiến đấu cơ độc đáo nhất trên thế giới hiện tại. Nguồn ảnh: Rumil. Ra đời để thay thế cho máy bay Sukhoi Su-24, Su-34 có thiết kế hai chỗ ngồi song song nhau - một thiết kế rất độc đáo so với các loại chiến đấu cơ thông thường. Nguồn ảnh: Rumil. Theo không quân Nga, việc thiết kế ghế ngồi song song nhau trên chiếc Su-34 sẽ giúp nó có khả năng tấn công mặt đất hiệu quả hơn nhiều so với kiểu thiết kế ghế ngồi một hàng như trên nhiều loại máy bay khác. Nguồn ảnh: Rumil. Một điều khá bất ngờ đó là Su-34 cũng được phát triển từ phiên bản tiêm kích Su-27. Thiết kế của Su-34 có cánh, đuôi và động cơ tương tự Su-27, Su-30 nhưng phần cánh mũi lại giống Su-33, Su-35. Nguồn ảnh: Rumil. Việc sử dụng thiết kế có phần "chắp vá" này được cho là sẽ giúp Su-34 có khả năng cơ động tốt hơn khi bay kèm theo đó là khả năng ổn định cao khi nhào lộn trên không bất chấp việc nó mang theo 12 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: Rumil.Buồng lái của Su-34 chính là thứ mà mọi phi công cường kích Mỹ hay NATO đều "ham muốn", buồng lái của máy bay ném bom tiền tuyến này không chỉ rộng rãi, thoải mái mà còn bao gồm cả... nhà vệ sinh, bếp và giường ngủ. Nguồn ảnh: Rumil. Các phi công Nga thậm chí còn hay nói đùa rằng Su-34 có độ "tiện nghi" cao hơn nhiều so với máy bay ném bom Tu-160 khi mà phi công Su-34 có chỗ ăn, ngủ, vệ sinh đàng hoàng thay vì phải ngủ trên ghế lái, ăn trên ghế lái và đi vệ sinh vào... túi ni-lông như khi lái Tu-160. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh "thú mỏ vịt" Su-34 tham gia bay tập trận.

