Thông tin chiến trường Avdiivka của Tướng Syrsky có đúng thực tế?

Kể từ năm 2024, hàng loạt sự kiện lớn xảy ra trên chiến trường Ukraine, về cơ bản có thể coi là hai bên đã “thay đổi thế trận tấn công và phòng thủ”. Với sự tấn công mãnh liệt của Nga, Quân đội Ukraine đã phải triệt thoái khỏi Avdiivka, “thành phố pháo đài” lớn nhất và nổi tiếng nhất trên chiến trường Ukraine; Sau khi thành phố Avdiivka đổi chủ, Quân đội Ukraine cũng mất gần hết 7 ngôi làng ở phía tây thành phố. Đây là sự thay đổi lớn nhất trên chiến trường Ukraine đối với hai bên, kể từ trận Bakhmut vào tháng 5/2023. Do việc đổi chủ ở Avdiivka, Quân đội Nga đã đẩy Quân đội Ukraine ra xa thành phố Donetsk. Nên nhớ, thành phố Donetsk có thể coi như một căn cứ tiền phương của Quân đội Nga; do vậy điều này vô cùng bất lợi cho việc phòng thủ của Quân đội Ukraine. Điều đáng chú ý là việc đổi chủ ở Avdiivka diễn ra ngay khi tân Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky vừa mới nhậm chức. Một thất bại lớn như vậy đã xảy ra trên tiền tuyến ngay sau khi ông trở thành Tổng tư lệnh, do vậy trách nhiệm thất bại này, thuộc về Tướng Syrsky. Vì vậy, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với giới truyền thông, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky tất nhiên đã phải nhắc tới trận Avdiivka. Trước hết, thành phố rốt cuộc đã đổi chủ, Quân đội Ukraine quả thực đã rút lui ồ ạt trong thời gian ngắn, không có cách nào phủ nhận điều này. Vì vậy, Tướng Syrsky kết luận nguyên nhân dẫn đến việc Quân đội Nga thành công chủ yếu là do quân số và nguồn lực dồi dào, đặc biệt là bom dẫn đường đã phá hủy hệ thống công sự phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine. Tướng Syrsky cũng cho biết thêm về khó khăn của Quân đội Ukraine, khi họ không đủ đạn pháo, nên không thể chi viện hỏa lực cho các lực lượng chiến đấu phản công và phòng ngự. Do vậy để tránh bị bao vây, thì chỉ có thể rút lui. Trên thực tế, những gì Tướng Syrsky nói đều là sự thật, ví dụ như bom dẫn đường của Nga, đã gây ra thiệt hại chí mạng cho lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine. Hơn nữa vũ khí này rất uy lực, có thể phá hủy các công sự kiên cố của quân Ukraine, mà đạn pháo không thể làm gì. Do Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường trên quy mô lớn ở Avdiivka, còn Quân đội Ukraine trong thành phố chủ yếu là lực lượng đã quá mệt mỏi của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110, nên không khó hiểu khi cuối cùng họ đã sụp đổ ở thời điểm quan trọng. Nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc chống lại bom lượn có điều khiển của Quân đội Nga là vì chúng có thể thả cách mục tiêu từ 40 đến 60 km, nên các loại vũ khí phòng không tầm thấp, từng một thời gây ác mộng với máy bay chiến đấu Nga, đành bất lực đứng nhìn. Để hạn chế việc ném bom của Không quân Nga, Quân đội Ukraine đã mạo hiểm triển khai một số hệ thống phòng không tầm xa Patriot tới sát khu vực chiến tuyến. Nhưng Quân đội Nga đã tăng cường truy lùng và tấn công chuyên sâu, khiến các hệ thống phòng không này chịu nhiều thiệt hại. Do Quân đội Ukraine cũng không có nhiều hệ thống phòng không Patriot và vũ khí này rất khan hiếm, khó bổ sung trong thời gian ngắn, khiến quân đội Ukraine không dám mạo hiểm trở lại. Do đó máy bay ném bom Nga và bom dẫn đường càng hoạt động tích cực hơn. Ngoài ra, sự suy yếu hiện tại của viện trợ quân sự phương Tây đã hạn chế nghiêm trọng nguồn cung đạn pháo cho Quân đội Ukraine. Tướng Syrsky tiết lộ lợi thế hỏa lực pháo binh của Nga so với Ukraine hiện nay đã lên tới 6:1; điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng phòng thủ của họ. Vì vậy, với sự “chồng chất” của nhiều yếu tố, không khó hiểu việc quân Ukraine rút lui khỏi Avdiivka; và vì cái gọi là cuộc rút lui của quân Ukraine không được tổ chức trước, nên vị trí phòng thủ ở phía tây thành phố cũng không được chuẩn bị sẵn, tạo đà cho quân Nga tiến mạnh về hướng tây. Mặc dù quân Ukraine phải triệt thoái nhanh khỏi Avdiivka “trong hỗn loạn” (như tờ Forbes của Mỹ viết), nhưng Tướng Syrsky cho rằng, trận Avdiivka đã gây “thiệt hại nặng nề” cho quân Nga. Số liệu thống kê mà Tướng Syrsky đưa ra (từ ngày 10/10/2023 đến ngày 17/02/2024) đó là, tiêu diệt tới 47.186 quân Nga, phá hủy 364 xe tăng, 748 xe bọc thép, 248 khẩu pháo và 5 máy bay, đồng thời bắt sống 95 quân Nga. Điều đặc biệt thú vị là Syrsky cho biết chỉ có 25 binh sĩ Ukraine bị bắt. Tuy nhiên, số liệu mà Tướng Syrsky đưa ra có nhiều mâu thuẫn. Ví dụ, 47.186 quân Nga bị Quân đội Ukraine tiêu diệt ở Avdiivka, quân số này tương đương với quân số của 10 lữ đoàn Nga được trang bị đầy đủ, dựa trên cơ cấu tổ chức của họ. Nhưng điều mâu thuẫn đó là tổng số quân Nga tấn công Avdiivka chỉ khoảng 10 lữ đoàn chiến đấu. Phải chăng quân Ukraine đã quét sạch toàn bộ quân Nga ở Avdiivka rồi rút lui thành công? Điều này rõ ràng là không phù hợp với sự thật! Trong báo cáo chiến đấu của Quân đội Ukraine cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga, về cơ bản “đã bị đánh bại” nhiều lần. Nhưng thực tế là lữ đoàn này đã cắm cờ ở "Núi xỉ thải", “cắm dao” vào trung tâm thành phố, cắm cờ ở Nhà máy luyện cốc. Chưa hết, chính lữ đoàn này đã cắm cờ ở làng Orlivka, phía tây thành phố. Vậy một lữ đoàn Nga nhiều lần bị “tiêu diệt” như vậy, lại liên tiếp đánh cho quân Ukraine phải rút chạy, chứng tỏ báo cáo chiến đấu của Quân đội Ukraine là không đáng tin cậy. Chúng ta cũng phải hiểu rằng, ngay cả khi Quân đội Nga bổ sung quân trong chiến đấu, thì Lữ đoàn 114 đơn giản là không có số lượng quân lớn như vậy để bổ sung. Vì vậy, tổn thất trong chiến đấu của Nga mà Tướng Syrsky báo cáo tương đối xa thực tế. Còn việc quân Nga thương vong rất nhiều ở Avdiivka, điều đó là sự thật, nhưng thực sự chưa đến mức như Quân đội Ukraine đề cập trong báo cáo chiến đấu. Nếu theo thông tin của Tướng Syrsky, thì không hiểu tại sao quân Nga bây giờ còn tiếp tục tấn công vào Avdiivka? Tại sao Quân đội Ukraine đánh giỏi như vậy, sao họ không chiếm luôn thành phố Donetsk (nằm kề Avdiivka), mà thay vào đó lần lượt đánh mất các vị trí của họ? (Nguồn ảnh: Ukrinform, RT, Topwar, CNN).

