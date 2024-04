Chiến thuật mới của Nga trên chiến trường đẩy quân Ukraine vào thế khó

Việc áp dụng chiến thuật mới nhất của Quân đội Nga ngày càng hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh pháo binh của Ukraine hiện đang lâm vào cảnh thiếu đạn. Quân đội Nga không chỉ tập trung hỏa lực để thực hiện cuộc tấn công tàn khốc vào các vị trí của Ukraine, mà còn sử dụng sáng tạo UAV được trang bị vũ khí để thực hiện các cuộc tấn công “điểm danh” chính xác vào các vị trí của Quân đội Ukraine. Chiến thuật mới này của Quân đội Nga cực kỳ chính xác, loại bỏ từng mục tiêu một, không còn chỗ cho binh lính Ukraine thời gian nghỉ ngơi qua từng đợt pháo kích như trước kia. Chuỗi không kích bằng bom hạng nặng cùng với các cuộc tấn công dồn dập từ pháo binh mặt đất của Quân đội Nga đã gây ra tổn thất nặng nề chưa từng có cho các trận địa phòng ngự của Ukraine. Việc sử dụng linh hoạt UAV trên chiến trường Ukraine không chỉ thể hiện khả năng thích ứng nhanh của Quân đội Nga trong chiến tranh thông tin, mà còn khiến các nhà quan sát quân sự quốc tế phải suy nghĩ sâu sắc về hình thái của cuộc chiến trong tương lai. Chiến trường Ukraine cũng cho thấy những thách thức to lớn, mà thiết bị thông minh không người lái đặt ra đối với các hệ thống phòng thủ trận địa truyền thống. Cũng như những thay đổi mang tính đột phá trong ứng dụng chiến thuật của UAV trong các cuộc xung đột cường độ cao. Chỉ riêng tại chiến trường Donbass, Quân đội Nga đã tập hợp hơn 100 đại đội pháo, với gần 1.000 khẩu pháo các cỡ. Với sự thất thủ của pháo đài Avdiivka, tình hình chiến trường mà Quân đội Ukraine đang phải đối mặt trở nên xấu đi rõ rệt. Quân đội Nga có lợi thế áp đảo về pháo hạng nặng và bom hàng không. Số lượng đạn pháo bắn ra tổng cộng hơn 50.000 viên đạn pháo một ngày, gấp 8 đến 10 lần Quân đội Ukraine. Cùng với đó là Quân đội Nga gần như có ưu thế tuyệt đối về bom hàng không. Mới đây, Quân đội Nga đã thả một quả bom dẫn đường có điều khiển nặng 1.500 kg xuống trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine. Vụ nổ của quả bom tấn đã phá hủy mọi công sự của quân Ukraine, khiến binh lính Ukraine hoảng sợ. Sau khi khói bom còn chưa kịp tan thì quân Nga không cho lính Ukraine cơ hội thở; lúc này họ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái mang vũ khí tấn công của Nga. Quân đội Nga đã công bố các video về hoạt động của UAV mang vũ khí tiến công, tiết lộ cách dùng UAV trinh sát tìm kiếm mục tiêu ở các vị trí còn lại của Ukraine và quét sạch mục tiêu một cách chính xác. Công thức chiến thuật của Nga đó là, sau một đợt bắn phá dồn dập vào các vị trí phòng ngự của Ukraine bằng bom và pháo, lúc này UAV trinh sát và UAV bốn cánh mang vũ khí tiếp tục các hoạt động tấn công vào từng công sự còn lại của lính Ukraine. Mặc dù những chiếc UAV này có kích thước nhỏ và vũ khí mang theo có sức công phá không lớn, nhưng phạm vi sát thương của vũ khí mà UAV mang theo có thể lên tới khoảng 100 mét vuông và tấn công những công sự còn sót lại qua trận bom, pháo. Chiến thuật này đã giáng một đòn nặng vào quân Ukraine. Trong cuộc đối đầu vị trí khốc liệt, cả hai bên tiếp tục làm suy yếu sức mạnh chiến đấu và phá hủy vũ khí của hai bên bằng pháo binh và UAV tự sát. Đối mặt với cuộc tấn công bằng UAV, Quân đội Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mối đe dọa do những chiếc UAV nhỏ này gây ra thật đáng kinh ngạc, khi chúng rất khó bắn hạ và không thể trốn thoát. Khi không có hệ thống gây nhiễu điện từ, Quân đội Ukraine trên đồng bằng gần như bất lực. Trước chiến thuật tiến công bằng hỏa lực dữ dội của quân Nga, Quân đội Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ phòng thủ tại nhiều vị trí, trong đó có Avdiivka, khi họ không đủ hỏa lực mạnh để hỗ trợ các đơn vị chiến đấu phòng ngự một cách hiệu quả. Bom FAB-1500 của Nga với trọng lượng nặng 1.500 kg được Quân đội Nga sử dụng. Kết hợp với hệ thống hiệu chỉnh bay và lượn tầm xa tiên tiến, những quả bom này có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác ở cự ly cách xa mục tiêu từ 40 đến 60 km. Theo các nhà phân tích, bom lượn, pháo binh và UAV tự sát là lý do Avdiivka thất thủ sau gần 2 năm cầm cự, khi chỉ trong vài ngày cuối, Không quân Nga đã sử dụng 600 quả bom dẫn đường chính xác, buộc các lực lượng Ukraine phải triệt thoái khẩn cấp. Hiện tại, tốc độ tiến công của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine đã tăng lên đáng kể và họ đã rút ra những kinh nghiệm quý báu khi tiến công mục tiêu được phòng thủ kiên cố như tại Avdiivka; đó là sử dụng bom hạng nặng để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn. Cùng với đó là hỏa lực pháo binh bắn phá không ngừng nghỉ, khiến quân Ukraine mất sức chiến đấu và đòn kết liễu cuối cùng là sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, phá hủy hiệu quả hệ thống phòng thủ của Ukraine. Một kinh nghiệm quan trọng cần nhấn mạnh trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đó là các nước nên tìm kiếm sự phát triển cân bằng trong lĩnh vực UAV cấp cao và cấp thấp để đảm bảo đủ số lượng UAV, nhằm tạo ra hiệu ứng quy mô, đóng vai trò quyết định trong thực tế chiến đấu. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN).

Việc áp dụng chiến thuật mới nhất của Quân đội Nga ngày càng hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh pháo binh của Ukraine hiện đang lâm vào cảnh thiếu đạn. Quân đội Nga không chỉ tập trung hỏa lực để thực hiện cuộc tấn công tàn khốc vào các vị trí của Ukraine, mà còn sử dụng sáng tạo UAV được trang bị vũ khí để thực hiện các cuộc tấn công “điểm danh” chính xác vào các vị trí của Quân đội Ukraine. Chiến thuật mới này của Quân đội Nga cực kỳ chính xác, loại bỏ từng mục tiêu một, không còn chỗ cho binh lính Ukraine thời gian nghỉ ngơi qua từng đợt pháo kích như trước kia. Chuỗi không kích bằng bom hạng nặng cùng với các cuộc tấn công dồn dập từ pháo binh mặt đất của Quân đội Nga đã gây ra tổn thất nặng nề chưa từng có cho các trận địa phòng ngự của Ukraine. Việc sử dụng linh hoạt UAV trên chiến trường Ukraine không chỉ thể hiện khả năng thích ứng nhanh của Quân đội Nga trong chiến tranh thông tin, mà còn khiến các nhà quan sát quân sự quốc tế phải suy nghĩ sâu sắc về hình thái của cuộc chiến trong tương lai. Chiến trường Ukraine cũng cho thấy những thách thức to lớn, mà thiết bị thông minh không người lái đặt ra đối với các hệ thống phòng thủ trận địa truyền thống. Cũng như những thay đổi mang tính đột phá trong ứng dụng chiến thuật của UAV trong các cuộc xung đột cường độ cao. Chỉ riêng tại chiến trường Donbass, Quân đội Nga đã tập hợp hơn 100 đại đội pháo, với gần 1.000 khẩu pháo các cỡ. Với sự thất thủ của pháo đài Avdiivka, tình hình chiến trường mà Quân đội Ukraine đang phải đối mặt trở nên xấu đi rõ rệt. Quân đội Nga có lợi thế áp đảo về pháo hạng nặng và bom hàng không. Số lượng đạn pháo bắn ra tổng cộng hơn 50.000 viên đạn pháo một ngày, gấp 8 đến 10 lần Quân đội Ukraine. Cùng với đó là Quân đội Nga gần như có ưu thế tuyệt đối về bom hàng không. Mới đây, Quân đội Nga đã thả một quả bom dẫn đường có điều khiển nặng 1.500 kg xuống trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine. Vụ nổ của quả bom tấn đã phá hủy mọi công sự của quân Ukraine, khiến binh lính Ukraine hoảng sợ. Sau khi khói bom còn chưa kịp tan thì quân Nga không cho lính Ukraine cơ hội thở; lúc này họ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái mang vũ khí tấn công của Nga. Quân đội Nga đã công bố các video về hoạt động của UAV mang vũ khí tiến công, tiết lộ cách dùng UAV trinh sát tìm kiếm mục tiêu ở các vị trí còn lại của Ukraine và quét sạch mục tiêu một cách chính xác. Công thức chiến thuật của Nga đó là, sau một đợt bắn phá dồn dập vào các vị trí phòng ngự của Ukraine bằng bom và pháo, lúc này UAV trinh sát và UAV bốn cánh mang vũ khí tiếp tục các hoạt động tấn công vào từng công sự còn lại của lính Ukraine. Mặc dù những chiếc UAV này có kích thước nhỏ và vũ khí mang theo có sức công phá không lớn, nhưng phạm vi sát thương của vũ khí mà UAV mang theo có thể lên tới khoảng 100 mét vuông và tấn công những công sự còn sót lại qua trận bom, pháo. Chiến thuật này đã giáng một đòn nặng vào quân Ukraine. Trong cuộc đối đầu vị trí khốc liệt, cả hai bên tiếp tục làm suy yếu sức mạnh chiến đấu và phá hủy vũ khí của hai bên bằng pháo binh và UAV tự sát. Đối mặt với cuộc tấn công bằng UAV, Quân đội Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mối đe dọa do những chiếc UAV nhỏ này gây ra thật đáng kinh ngạc, khi chúng rất khó bắn hạ và không thể trốn thoát. Khi không có hệ thống gây nhiễu điện từ, Quân đội Ukraine trên đồng bằng gần như bất lực. Trước chiến thuật tiến công bằng hỏa lực dữ dội của quân Nga, Quân đội Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ phòng thủ tại nhiều vị trí, trong đó có Avdiivka, khi họ không đủ hỏa lực mạnh để hỗ trợ các đơn vị chiến đấu phòng ngự một cách hiệu quả. Bom FAB-1500 của Nga với trọng lượng nặng 1.500 kg được Quân đội Nga sử dụng. Kết hợp với hệ thống hiệu chỉnh bay và lượn tầm xa tiên tiến, những quả bom này có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác ở cự ly cách xa mục tiêu từ 40 đến 60 km. Theo các nhà phân tích, bom lượn, pháo binh và UAV tự sát là lý do Avdiivka thất thủ sau gần 2 năm cầm cự, khi chỉ trong vài ngày cuối, Không quân Nga đã sử dụng 600 quả bom dẫn đường chính xác, buộc các lực lượng Ukraine phải triệt thoái khẩn cấp. Hiện tại, tốc độ tiến công của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine đã tăng lên đáng kể và họ đã rút ra những kinh nghiệm quý báu khi tiến công mục tiêu được phòng thủ kiên cố như tại Avdiivka; đó là sử dụng bom hạng nặng để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn. Cùng với đó là hỏa lực pháo binh bắn phá không ngừng nghỉ, khiến quân Ukraine mất sức chiến đấu và đòn kết liễu cuối cùng là sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, phá hủy hiệu quả hệ thống phòng thủ của Ukraine. Một kinh nghiệm quan trọng cần nhấn mạnh trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đó là các nước nên tìm kiếm sự phát triển cân bằng trong lĩnh vực UAV cấp cao và cấp thấp để đảm bảo đủ số lượng UAV, nhằm tạo ra hiệu ứng quy mô, đóng vai trò quyết định trong thực tế chiến đấu. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN).