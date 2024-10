Thời khắc khó khăn của Ukraine, Nga gây sức ép toàn chiến tuyến

Tháng 10 là tháng giao tranh đẫm máu nhất, điên cuồng nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Để chuẩn bị cho bước cuối cùng là bao vây và tấn công thành phố Pokrovsk, Quân đội Nga đã chiếm thị trấn Selidovo. Sư đoàn tăng số 90 của Nga đã tràn vào và chiếm quyền kiểm soát hầu hết các tòa nhà lớn trong thị trấn, quân Ukraine chỉ còn kháng cự lẻ tẻ. Ngôi làng nhỏ Vishneve nằm ở phía tây Selydove, nơi được ví là “yết hầu” của thị trấn chiến lược này, đã bị Quân đội Nga chiếm giữ từ trước đó. Hiện Quân đội Nga vẫn tiếp tục hành động truy quét số quân Ukraine còn sót lại và tiếp tục dò gỡ mìn. Giờ đây, Quân đội Nga có thể mở căn cứ tiền phương để tấn công tuyến tiếp tế hậu cần của thành phố Pokrovsk từ phía sau. Kể từ khi Quân đội Nga chiếm được Avdiivka vào tháng 2/2024, trong suốt 5 tháng chiến đấu, Quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn 3 tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Từng bước phá vỡ “vòng kim cô” bao quanh “thủ đô” của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), được Ukraine xây dựng trong 8 năm như Marinka, New York, Krasnogorovka, Grodivka, Selydove. Quân đội Nga ngày càng thành thạo trong thế tấn công “gọng kìm”. Khi gặp vị trí kiên cố, họ sẽ kiềm chế từ phía trước và tấn công bằng gọng kìm từ cả hai cánh và kết thúc bằng thế “ba vây - một chặn”. Quân đồn trú của Quân đội Ukraine trong thành phố lúc này phải tự rút lui theo từng đợt, nếu không muốn bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không có chiến thuật nào khả quan để chống lại chiến thuật bao vậy gọng kìm của Nga. Do Quân đội Nga kiểm soát không phận trên chiến trường, nên bất kỳ cuộc huy động quy mô lớn nào của Quân đội Ukraine cũng sẽ bị tấn công bởi bom dẫn đường FAB của Không quân Nga. Sau khi chiếm được hai thị trấn chiến lược quan trọng của vùng Donbass là Selidove và Gornyak, có thể Quân đội Nga chưa tấn công Pokrovsk ngay, mà họ sẽ tràn ngập cứ điểm Kurakhove trước. Hiện Quân đội Ukraine đã bắt đầu xây dựng ba tuyến phòng thủ theo hướng Pavlograd và Zaporozhye, chuẩn bị ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Quân đội Nga. Việc Quân đội Nga chiếm được Selidove được ví như bắt được “con gà mái đẻ trứng vàng”. Bởi vì Selidovo không chỉ là cứ điểm chiến lược, mà còn là khu vực sản xuất lithium quan trọng nhất ở châu Âu. Ngày nay, khi các phương tiện sử dụng năng lượng mới và xe điện bắt đầu bùng nổ, chắc chắn con gà mái này có thể đẻ ra những quả trứng vàng rất đáng đồng tiền bát gạo. Giờ đây, gần như toàn bộ sườn phía tây của thành phố Pokrovsk đã bị quân Nga chiếm giữ. Hiện có thể nhận thấy, Quân đội Nga đang đánh địch tạo thế bao vây với Pokrovsk. Lực lượng cơ động Ukraine chủ yếu tập trung ở thành phố Pokrovsk, phía bắc Kharkov và chiến trường Kursk. Thành phố Pokrovsk là trung tâm đường sắt quan trọng cho chiến trường Donbass. Một khi ngôi thành phố Pokrovsk bị mất, tuyến tiếp tế quan trọng nhất cho Quân đội Ukraina ở Donbass sẽ không còn. Vậy làm thế nào để Quân đội Ukraine đảm bảo tiếp tục cho các đánh trận lớn sau này? Nguy hiểm hơn là tại khu vực Donbass, Quân đội Nga liên tiếp giành thắng lợi trong chiến thuật “Nghìn vết cắt” của họ; nhưng chính trong thời điểm quan trọng này, Quân đội Ukraine lại mất đà trên chiến trường trung tâm. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Quân đội Ukraine. Trên toàn mặt trận, Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công “nghìn vết cắt” ở khắp nơi, như Zaporozhye, Nam Donetsk, Kupyansk, Krasyliman, Toretsk, Chasov Yar… nhằm tìm ra những mắt xích yếu kém mới trong tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Một khi phát hiện ra điểm yếu, quân chủ lực của Nga sẽ tập trung tấn công bao vây bằng “gọng kìm sắt”, với chiến thuật “3 vây - 1 chặn”. Sự chênh lệch về hỏa lực giữa Quân đội Ukraine và Nga vẫn còn khoảng cách quá lớn, Quân đội Nga có ưu thế trên không áp đảo, lợi thế hỏa lực pháo binh gấp 7 lần và máy bay không người lái, tên lửa hành trình và trực thăng vũ trang đều vượt xa Ukraine. Nếu quân Ukraine không dám phản công, quân Nga có thể liên tục tấn công, tạo thành thế bao vây gọng kìm nhằm vào khu vực pháo đài của quân Ukraine. Ngoài ra, việc trinh sát nắm địch của Quân đội Nga đã được cải thiện rất nhiều, trong khi Quân đội Ukraine hiện chưa có biện pháp nào đối phó với chiến thuật của Quân đội Nga, dẫn đến hiệu quả chiến đấu giảm sút. Ngoài ra, Tướng Syrsky, Tư lệnh Quân đội Ukraine đã rút toàn bộ các đơn vị cơ giới và lính dù, để thành lập các đơn vị cơ động. Quân đội Ukraine phòng thủ tại các khu vực pháo đài ở nhiều thị trấn và thành phố khác nhau ở Donbass, hiện chỉ còn lực lượng phòng thủ quê hương (tương tự như bộ đội địa phương). Những đơn vị bảo vệ quê hương này có hiệu quả chiến đấu kém hơn lực lượng cơ động, do binh lính được huấn luyện qua loa, nên không thể giữ được trận địa phòng ngự. Kết quả là quân Ukraine tại đây liên tục bị đánh bại và liên tục phải rút khỏi các pháo đài. Hiện số lượng xe tăng trong Quân đội Ukraine đã giảm xuống còn khoảng 300-400 chiếc. Sau khi Mỹ hỗ trợ 31 xe tăng M1A1 Abrams vào năm 2023, không có đợt hỗ trợ xe tăng nào tiếp theo. Một đội quân vài trăm nghìn quân trải dài trên mặt trận dài 2.000 km, mà chỉ có từ 300 đến 400 xe tăng, sẽ là khó khăn lớn cho Quân đội Ukraine. Trên thực tế, Quân đội Ukraine không còn khả năng tiến hành các cuộc phản công trực diện quy mô lớn và không có xe bọc thép và pháo binh hỗ trợ cho các cuộc tấn công tổng lực, như các trận quyết chiến chiến lược, để có thể làm xoay chuyển tình thế chiến trường. Cơ hội duy nhất của Quân đội Ukraine là tấn công vào những khu vực mà Nga không đề phòng (như khu vực Kursk vừa qua), và tiến hành các cuộc đột kích thần tốc bằng xe quân sự Humvee và xe cơ giới bánh hơi. Nhưng với tình hình hiện tại, Tướng Syrsky cũng không có nhiều sự lựa chọn. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, RT).

