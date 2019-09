Thiếu linh kiện 5 USD, vũ khí hạt nhân Mỹ suýt vứt đi

Theo thông tin mới nhất được Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ công bố, nước này đã thiệt hại 1 tỷ USD do chậm tiến độ hoàn thành nâng cấp đầu đạn hạt nhân W88 phóng từ tàu ngầm cùng bom hạt nhân B-61-12 vì một tụ điện có giá 5 USD. Nguồn ảnh: QQ. Quân đội Mỹ giải thích rằng các loại tụ điện tương tự có bán đầy rẫy trên thị trường với giá chỉ 5 USD hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của các loại tên lửa, bom hạt nhân này nhưng vấn đề là độ bền. Nguồn ảnh: QQ. Cụ thể, tụ điện thông thường sẽ có tuổi thọ lớn nhất chỉ vài năm hoặc một chục năm, trong khi các loại vũ khí hạt nhân này sẽ được quân đội Mỹ niêm phong cất trong kho lưu trữ nhiều chục năm. Nguồn ảnh: QQ. Việc lưu trữ trong thời gian quá lâu như vậy sẽ dẫn đến nhiều vấn đề, một trong số đó là các thiết bị, linh kiện này có thể hỏng hóc bất cứ lúc nào trong khi quân đội Mỹ hoàn toàn không muốn "đùa" với vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: QQ. Kết quả là lực lượng này đã phải tự nghiên cứu, chế tạo một loại tụ điện mới, đảm bảo được độ bền ít nhất 30 năm để gắn vào bên trong các loại vũ khí hạt nhân này, đảm bảo sau hàng chục năm để trong kho lưu trữ, chúng vẫn có thể hoạt động bình thường. Nguồn ảnh: QQ. Theo dự tính trước đó, quân đội Mỹ cho rằng quá trình nâng cấp đầu đạn hạt nhân W88 sẽ chỉ tốn khoảng từ 2,4 tới 3,1 tỷ USD trong khi việc nâng cấp bom hạt nhân B-61 sẽ tốn khoảng từ 7,3 tới 9,5 tỷ USD nếu những vũ khí này được hoàn thiện vào tháng 12 năm nay. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên do tụ điện giá 5 USD cần phải được thiết kế lại, quân đội Mỹ ước tính sẽ mất khoảng vài tháng cho tới tối đa nửa năm nữa, việc nâng cấp mới có thể tiến hành được, tốn thêm của lực lượng này 1 tỷ USD. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại, W88 là đầu đạn hạt nhân được quân đội Mỹ sử dụng với tên lửa Trident II D5 phóng từ các tàu ngầm trong khi đó B-61-12 là bom trọng lực, được thả từ máy bay ném bom B-2 Spirit. Nguồn ảnh: QQ. Bên cạnh việc mất 1 tỷ USD chi phí do quá trình nâng cấp vũ khí hạt nhân bị trì hoãn, quân đội Mỹ cũng không sử dụng loại tụ điện có giá 5 USD mỗi cái mà tự thiết kế một loại tụ điện mới bền hơn, có giá 75 USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem video: Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân B-61-12.

