Tên lửa Akash-NG của Ấn Độ có gì mà lại “đắt hàng” như vậy?

Akash là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn do Ấn Độ sản xuất, được chế tạo để bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương khỏi các cuộc tấn công từ trên không. Ấn Độ đang xuất khẩu vũ khí này sang Armenia và các quốc gia khác như Philippines, Việt Nam, Ai Cập và Brazil cũng đã thể hiện sự quan tâm. Ảnh: Wikipedia. Để nâng cao năng lực phòng thủ của Ấn Độ, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa Akash-NG thế hệ mới (Akash-NG) ngoài khơi bờ biển Odisha. Ảnh: Indian Aerospace and Defence Bulletin. Hệ thống tên lửa Akash-NG được thử nghiệm có khả năng chống lại mục tiêu không người lái tốc độ cao. Cuộc thử nghiệm thành công đánh dấu sự tiến bộ về năng lực phòng không của Ấn Độ, mở ra nhiều cơ hội cho những cuộc thử nghiệm sắp tới. Ảnh: X. Hệ thống Akash-NG bao gồm tên lửa với thiết bị tìm kiếm tần số vô tuyến, bệ phóng, radar đa chức năng, hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc, tất cả đều được phát triển trong nước. Ảnh: X. Theo báo cáo “Thị trường Quốc phòng Ấn Độ 2023-2028 ” của GlobalData, trong giai đoạn 2023-2033, Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 13,2 tỷ USD để mua 5 khẩu đội tên lửa Akash. Ảnh: Machine Maker. Các cuộc thử nghiệm tên lửa của DRDO trước đây bao gồm việc phóng tên lửa Akash-NG từ bãi thử tích hợp ngoài khơi bờ biển Odisha vào ngày 25/1/2021. Tiếp nối thành tích này, vụ thử nghiệm thứ hai diễn ra vào ngày 23/7/2021 đã xác nhận khả năng hoạt động của toàn bộ hệ thống vũ khí. Ảnh: India TV News. Hệ thống tên lửa Akash có thể nhắm mục tiêu máy bay cách xa tới 45 km. Nó có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất, cũng như tên lửa đạn đạo. Ảnh: Business Standard. Một khẩu đội Akash bao gồm một radar quét mảng điện tử thụ động Rajendra 3D và 4 bệ phóng với 3 tên lửa mỗi bệ, tất cả đều được liên kết với nhau. Mỗi khẩu đội có thể theo dõi tối đa 64 mục tiêu và tấn công tối đa 12 mục tiêu trong số đó. Ảnh: Janes. Tên lửa có đầu đạn nổ mạnh, phân mảnh nặng 60 kg với ngòi nổ gần. Hệ thống Akash hoàn toàn cơ động và có khả năng bảo vệ các đoàn xe đang di chuyển. Bệ phóng đã được tích hợp với cả phương tiện bánh lốp và bánh xích. Ảnh: Wikipedia. Mặc dù hệ thống Akash chủ yếu được thiết kế như một tên lửa phòng không SAM, nhưng nó cũng đã được thử nghiệm với vai trò phòng thủ tên lửa. Hệ thống này cung cấp phạm vi bảo vệ trên diện tích 2.000 km2. Ảnh: Air Power Asia. Mỗi khẩu đội Akash bao gồm bốn bệ phóng tự hành, radar cấp pin Rajendra và một trạm chỉ huy. Akash có khả năng theo dõi mục tiêu ở khoảng cách khoảng 150 km, đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống và người vận hành. Ảnh: Strategicfront. Một tên lửa Akash có xác suất tiêu diệt mục tiêu là 88%. Hai tên lửa có thể được bắn cách nhau 5 giây để nâng khả năng tiêu diệt lên 98,5%. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để có thể triển khai nhanh chóng và có tính cơ động cao nhằm tăng khả năng sống sót. Hệ thống Akash có thể được triển khai bằng đường sắt, đường bộ hoặc đường hàng không. Ảnh: Oneindia. Tên lửa có đường kính 35 cm và chiều dài 5,78 mét. Akash bay với tốc độ siêu thanh, đạt khoảng Mach 2,5. Việc sử dụng hệ thống đẩy ramjet cho phép tên lửa duy trì tốc độ mà không bị giảm tốc trong suốt quá trình bay. Ảnh: The Federal News. Với loại tên lửa phòng không này, sẽ giúp Quân đội Ấn Độ tăng cường khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa trong tương lai. Loại vũ khí này cũng đã chứng minh được khả năng của mình và đang được nhiều quốc gia quan tâm, điều này cho thấy được thành công trong lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ. Ảnh: Machine Maker.

