Tàu sân bay Type 003 hoàn toàn lộ diện, đã lắp xong thượng tầng

Truyền thông Mỹ vừa đăng tải những hình ảnh cực kỳ chi tiết, về tiến độ đóng tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc tính tới thời điểm đầu tháng 7/2021. Theo đó, dựa vào những hình ảnh vệ tinh rất sắc nét và chi tiết, có thể thấy rõ hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc, đã thành hình và thậm chí đã được lắp hệ thống thượng tầng. Từ những bức hình chi tiết này, các chuyên gia quân sự thậm chí còn đo được chiều dài, rộng của tàu sân bay Type 003. Cụ thể, tàu sân bay của Trung Quốc sẽ có chiều dài khoảng 320 mét, ngắn hơn đôi chút so với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ. Tàu sân bay Type 003 cũng sẽ có 4 đường băng cất - hạ cánh giống hệt như tàu sân bay lớp Ford của Mỹ, tuy nhiên tàu sân bay này lại chỉ có 2 thang máy nâng máy bay - trong khi các tàu lớp Ford sẽ có thiết kế ba chiếc. Ảnh: Phần thượng tầng (đảo chỉ huy) của Type 003 được lắp đặt. So sánh kích thước với tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, tàu Type 003 có chiều dài nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên nếu so với tàu sân bay Harry S. Truman - tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ - kích thước của Type 003 vẫn là ngắn hơn. Tuy nhiên với việc được trang bị tới 4 đường băng cất cánh - hạ cánh, kích thước lên tới 320 mét, có thể khẳng định Type 003 của Trung Quốc sẽ là tàu sân bay hiện đại hàng đầu thế giới, chỉ thua các tàu sân bay Mỹ, bỏ xa khả năng hoạt động của tàu sân bay hạt nhân Pháp. Những bức hình mới được hé lộ cũng cho thấy, thiết kế phần tháp thượng tầng của tàu Type 003 gần như giống y hệt, với những hình ảnh 3D được tiết lộ trước đó. Ngoài ra, Type 003 vẫn sẽ sử dụng kiểu thiết kế một tháp thượng tầng duy nhất, phục vụ cả hai nhiệm vụ hàng hải và hàng không. Việc sử dụng thiết kế đường băng phẳng, đồng nghĩa với việc tàu sân bay Type 003 cũng sẽ có hệ thống phóng máy bay - giống hệt như những tàu sân bay hiện tại của Hải quân Mỹ. Với hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước, tàu sân bay Type 003 sẽ có khả năng triển khai tiêm kích hạm J-15 với đầy đủ nhiên liệu và vũ khí - giải quyết được nhược điểm lớn nhất của các tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, các tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh, do sử dụng hệ thống cất cánh bằng cầu nhảy, sẽ không thể triển khai được tiêm kích hạm J-15 với tải trọng tối đa. Tuy quá trình đóng mới tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc diễn ra với tốc độ rất nhanh, nhưng quân đội nước này vẫn chưa chính thức lên tiếng về thời hạn tàu sân bay Type 003 sẽ được hạ thủy. Theo như thông lệ, cái tên dành cho tàu sân bay Type 003 sẽ được giữ kín tới giây phút cuối cùng. Tuy nhiên nhiều khả năng, tàu vẫn sẽ mang tên một thành phố biển của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh tàu sân bay USS Gerald R. Ford - hàng không mẫu hạm mới nhất, hiện đại nhất của Mỹ thử nghiệm nổ trên biển để kiểm tra kết cấu. Nguồn: USnavy.



Truyền thông Mỹ vừa đăng tải những hình ảnh cực kỳ chi tiết, về tiến độ đóng tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc tính tới thời điểm đầu tháng 7/2021. Theo đó, dựa vào những hình ảnh vệ tinh rất sắc nét và chi tiết, có thể thấy rõ hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc, đã thành hình và thậm chí đã được lắp hệ thống thượng tầng. Từ những bức hình chi tiết này, các chuyên gia quân sự thậm chí còn đo được chiều dài, rộng của tàu sân bay Type 003 . Cụ thể, tàu sân bay của Trung Quốc sẽ có chiều dài khoảng 320 mét, ngắn hơn đôi chút so với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ. Tàu sân bay Type 003 cũng sẽ có 4 đường băng cất - hạ cánh giống hệt như tàu sân bay lớp Ford của Mỹ, tuy nhiên tàu sân bay này lại chỉ có 2 thang máy nâng máy bay - trong khi các tàu lớp Ford sẽ có thiết kế ba chiếc. Ảnh: Phần thượng tầng (đảo chỉ huy) của Type 003 được lắp đặt. So sánh kích thước với tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, tàu Type 003 có chiều dài nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên nếu so với tàu sân bay Harry S. Truman - tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ - kích thước của Type 003 vẫn là ngắn hơn. Tuy nhiên với việc được trang bị tới 4 đường băng cất cánh - hạ cánh, kích thước lên tới 320 mét, có thể khẳng định Type 003 của Trung Quốc sẽ là tàu sân bay hiện đại hàng đầu thế giới, chỉ thua các tàu sân bay Mỹ, bỏ xa khả năng hoạt động của tàu sân bay hạt nhân Pháp. Những bức hình mới được hé lộ cũng cho thấy, thiết kế phần tháp thượng tầng của tàu Type 003 gần như giống y hệt, với những hình ảnh 3D được tiết lộ trước đó. Ngoài ra, Type 003 vẫn sẽ sử dụng kiểu thiết kế một tháp thượng tầng duy nhất, phục vụ cả hai nhiệm vụ hàng hải và hàng không. Việc sử dụng thiết kế đường băng phẳng, đồng nghĩa với việc tàu sân bay Type 003 cũng sẽ có hệ thống phóng máy bay - giống hệt như những tàu sân bay hiện tại của Hải quân Mỹ. Với hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước, tàu sân bay Type 003 sẽ có khả năng triển khai tiêm kích hạm J-15 với đầy đủ nhiên liệu và vũ khí - giải quyết được nhược điểm lớn nhất của các tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, các tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh, do sử dụng hệ thống cất cánh bằng cầu nhảy, sẽ không thể triển khai được tiêm kích hạm J-15 với tải trọng tối đa. Tuy quá trình đóng mới tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc diễn ra với tốc độ rất nhanh, nhưng quân đội nước này vẫn chưa chính thức lên tiếng về thời hạn tàu sân bay Type 003 sẽ được hạ thủy. Theo như thông lệ, cái tên dành cho tàu sân bay Type 003 sẽ được giữ kín tới giây phút cuối cùng. Tuy nhiên nhiều khả năng, tàu vẫn sẽ mang tên một thành phố biển của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh tàu sân bay USS Gerald R. Ford - hàng không mẫu hạm mới nhất, hiện đại nhất của Mỹ thử nghiệm nổ trên biển để kiểm tra kết cấu. Nguồn: USnavy.