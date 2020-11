"Tàu sân bay" mới của Hải quân Iran mang theo vũ khí gì ghê gớm?

Ngày 19/11/2020 Iran vừa biên chế một chiến hạm đa năng được trang bị tên lửa chống hạm với phòng không, có thể chở trực thăng, máy bay không người lái và xuồng tấn công nhanh. Ảnh: Tàu chiến Shahid Roudaki - Nguồn: The Drive. Truyền thông nước này mô tả đây là "tàu chiến vượt đại dương, có thể mang được máy bay". Con tàu mang tên Shahid Roudaki, một chỉ huy hải quân tử vì đạo của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Tàu Shahid Roudaki đang hành trình - Nguồn: The Drive. Tàu Shahid Roudaki dài khoảng 150m với lượng giãn nước 4.000 tấn, nó giống như một con tàu vận tải tự hành còn gọi là RoRo đã được Iran hoán cải cho nhiệm vụ quân sự. Iran lên kế hoạch sử dụng Shahid Roudaki như một "thành phố nổi trên biển", thực hiện nhiều nhiệm vụ bao gồm tác chiến, trinh sát và hậu cần nhằm "đảm bảo an ninh các tuyến đường biển, cứu hộ tàu hàng hoặc tàu cá của Iran và các nước trong khu vực". Hải quân Iran cho biết "tàu chiến này sẵn sàng tới các vùng biển quốc tế". Một số chuyên gia dự đoán Shahid Roudaki sẽ hoạt động bên ngoài vùng lãnh hải của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, hoặc Biển Đỏ. Những vũ khí được nhìn thấy trên boong tàu bao gồm 4 container đôi chứa 8 tên lửa hành trình chống hạm, 6 máy bay không người lái Ababil-2, một trực thăng Bell 412, một xe mang tên lửa đất đối không tự hành Khordad 3 và 4 xuồng cao tốc. Ảnh: Vũ khí trên tàu nhìn từ trên cao - Nguồn: The Drive. Loại tên lửa hành trình mà Shahid Roudaki mang theo có thể là Qader hoặc Qadir với tầm bắn lần lượt là 200 km và 300 km, được phát triển dựa theo tên lửa chống hạm C-802 của Trung Quốc. Ảnh: UAV và máy bay trực thăng trên tàu - Nguồn: The Drive. Truyền thông Iran cũng đưa tin tàu được trang bị loại radar mảng pha 3 chiều cũng như tích hợp nhiều hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Ảnh: hệ thống tên lửa phòng không của tàu - Nguồn: The Drive. Nhìn chung Shahid Roudak đóng vai trò như là tàu mẹ chuyên chở các loại khí tài trong chiến tranh bất đối xứng của Hải Quân Iran và đối thủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng hoạt động dài ngày trên biển, hiệu quả tác chiến và khả năng sống sót của Shahid Roudaki khi xung đột xảy ra. Ảnh: Tàu đang hoạt động trong lãnh hải Iran - Nguồn: The Drive. Video Iran: Phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

