Tàu ngầm nhanh nhất thế giới có tốc độ tối đa bao nhiêu?

Tàu ngầm nhanh nhất thế giới từng được chế tạo dưới thời Liên Xô với mật danh K-222, trong khi đó phía NATO gọi đây là tàu ngầm lớp Papa. Tàu ngầm lớp Papa sử dụng động cơ hạt nhân và được tối ưu hóa cho khả năng mang tên lửa chống hạm. Nguồn ảnh: Hontus. Tuy nhiên, tốc độ mới là thứ khiến cho tàu ngầm hạt nhân Papa nổi danh. Tốc độ tối đa con tàu này có thể đạt được lên tới 44 hải lý/giờ - tương đương với khoảng 82,8 km/h. Tới nay, đây vẫn là tàu ngầm hạt nhân có tốc độ nhanh nhất từng được chế tạo. Nguồn ảnh: Hontus. Được hạ thủy vào ngày 12/12/1068, tàu ngầm lớp Papa đã đạt kỷ lục tốc độ 42 hải lý/giờ vào năm 1969. Khi này, toàn bộ lõi phản ứng hạt nhân của nó mới chỉ hoạt động ở 80% công suất để đảm bảo an toàn. Nguồn ảnh: Hontus. Ngày 18/12/1970, tàu ngầm hạt nhân Papa thiết lập tốc độ kỷ lục 44,7 hải lý/giờ ở độ sâu 100 mét. So với cả những loại khu trục hạm hay tuần dương hạm chạy trên mặt nước thời bấy giờ, tốc độ của Papa vẫn là quá cao. Nguồn ảnh: Hontus. 10 ngày sau khi đạt được tốc độ kỷ lục ở độ sau 100 mét so với mực nước biển, tàu ngầm Papa được đưa vào biên chế lực lượng Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Hontus. Khi được chế tạo, tàu ngầm Papa được các kỹ sư Liên Xô tối ưu hóa cho việc mang tên lửa hành trình để tấn công tàu sân bay của đối phương. Tổng cộng, tàu có khả năng mang theo 10 tên lửa phóng từ dưới mặt nước và 12 ngư lôi kích thước tiêu chuẩn. Nguồn ảnh: Hontus. Toàn bộ các tên lửa chống hạm SS-N-7 mà tàu ngầm hạt nhân Papa mang theo đều được đặt trong 10 ống phóng riêng biệt và có thể triển toàn bộ bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Hontus. Trong khi đó, dù có tới 12 ngư lôi nhưng tàu ngầm Papa chỉ có 4 ống phóng tổng cộng. Nguồn ảnh: Hontus. Ban đầu khi được gia nhập biên chế lực lượng hải quân Liên Xô, tàu ngầm Papa với ưu thế về tốc độ của mình đã khiến cho lực lượng hải quân NATO và Mỹ tỏ ra lo lắng. Nguồn ảnh: Hontus. Tuy nhiên trên thực tế, dù tàu Papa có nhanh hơn thế thì nó cũng không thể chạy thoát khỏi máy bay săn ngầm của đối phương. Về cơ bản, khả năng lẩn trốn ở dưới đáy biển một cách hoàn toàn yên lặng mới là thứ quan trọng nhất với một tàu ngầm. Nguồn ảnh: Hontus. Về điểm này, tàu ngầm Papa lại không có ưu thế quá tốt so với các tàu ngầm khác của Liên Xô cùng thời, thậm chí nó còn phát ra tiếng ồn nhiều hơn so với mặt bằng chung các tàu ngầm hạt nhân ở thời điểm đó. Nguồn ảnh: Hontus. Chính vì vậy, chỉ có duy nhất một tàu ngầm Papa từng được chế tạo và đưa vào sử dụng. Tới năm 2010, Hải quân Nga bán sắt vụn tàu ngầm Papa cho nhà máy Starfist tháo dỡ, kết thúc một huyền thoại "đua tốc độ" dưới lòng đại dương. Nguồn ảnh: Hontus. Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân Papa của Liên Xô với lớp vỏ làm bằng Titanium cực độc.

