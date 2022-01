Tàu ngầm hạt nhân đắt nhất của Anh liệu có mạnh bằng tàu Nga?

Vỏ ngoài của Dreadnought sẽ nhẹ hơn nhiều so với kết cấu “thân tàu kép” đặc trưng của tàu ngầm hạt nhân Nga, do mục đích khác nhau. Tàu lớp Columbia của Hải quân Mỹ với vỏ tàu loại một thân, có nghĩa là có sử dụng các vòng khung tăng cường ở bên trong. Các tàu ngầm hạt nhân của Nga có những khung này ở bên ngoài, giữa hai thân tàu và sử dụng vỏ ngoài như một phần cấu trúc của tàu. Đối với tàu ngầm lớp Dreadnought, vỏ ngoài của tàu có chức năng làm tăng khả năng tàng hình. Vỏ ngoài cũng sẽ có một số ưu thế - tạo ra nhiều không gian hơn dưới vỏ, có thể bố trí các cảm biến, các phương tiện dưới nước (UUV) và các biện pháp đối phó trong tương lai. Một số tàu ngầm khác cũng đang áp dụng kết cấu hai thân mới này. Tàu Type-212CD do Đức thiết kế có thân tàu bên ngoài góc cạnh hơn. Tuy nhiên, không có cơ sở kết luận thiết kế của Anh đang vay mượn từ chiếc tàu của Đức. Phương pháp xử lý chống phản xạ nhiều lớp phức tạp của Dreadnought có thể là đầu tiên và duy nhất hiện nay. Trong nhiều năm, một trong những trọng tâm chính để làm cho tàu ngầm có khả năng tàng hình hiệu quả hơn là làm cho động cơ hoạt động êm hơn. Các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh đã được coi là rất yên tĩnh về khía cạnh này. Nhưng Dreadnought sẽ kết hợp hệ dẫn động Turbo-Electric mới. Bộ truyền động tăng áp sử dụng lò phản ứng hạt nhân nhằm tạo ra điện, cung cấp năng lượng cho một động cơ điện để đẩy tàu. Tổ hợp này sẽ êm hơn so với việc điều khiển trục chuyển động trực tiếp. Mặc dù hệ thống truyền động turbo-điện đã được sử dụng trên các tàu ngầm hạt nhân trước đây, nhưng lớp Dreadnought (cùng với lớp Columbia của Hải quân Mỹ) sẽ là lần đầu tiên được sử dụng trên các tàu sản xuất hàng loạt. Dreadnought sẽ sử dụng động cơ đẩy bơm phun cải tiến, êm ái hơn. Con tàu gần như chắc chắn sẽ có Động cơ điện tích hợp (Integrated Electric Propulsion - IEP) và được điều khiển bằng động cơ điện thay vì tuabin hơi nước được sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân Hải quân Hoàng gia Anh hiện nay. Lò phản ứng cung cấp hơi nước cho máy phát điện tuabin cung cấp năng lượng cho động cơ và các yêu cầu còn lại của tàu. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Dreadnought sẽ không áp dụng hệ thống truyền động không trục vì công nghệ này chưa thật hoàn thiện và tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Giống như các tàu ngầm tàng hình nhất hiện có, Dreadnought sẽ có khả năng bảo vệ chống lại sự phát hiện và theo dõi điện từ. Và có thể suy đoán rằng bề mặt bên ngoài của nó sẽ có màu khác với các phiên bản trước. Con tàu có thể sẽ được sơn màu xanh lam, để cải thiện khả năng bị phát hiện khi ở gần bề mặt. Mặc dù điều đó ít được quan tâm hơn trong môi trường tự nhiên của SSBN ở vùng nước sâu của khu vực Bắc Đại Tây Dương. Không có gì ngạc nhiên khi tháng 2/2020, Thales UK đã được trao hợp đồng trị giá 300 triệu bảng Anh để cung cấp hệ thống sonar 2076 cũng như các kính tiềm vọng quang điện tử tiên tiến. Hệ thống sonar 2076 đã có mặt trên các tàu ngầm lớp Astute và là một trong những hệ thống sonar tàu ngầm tốt nhất trên thế giới. Nó sẽ được phát triển và điều chỉnh cho Dreadnought, bao gồm một bộ vi xử lý và cảm biến dưới nước (sonar cánh cung chủ động/thụ động, mảng kéo, điều khiển hỏa lực, môi trường và tránh chướng ngại vật). Một xu hướng tự nhiên là thiết kế tàu ngầm luôn được giữ bí mật và các tính năng được thêm vào hoặc bớt đi trong quá trình đóng tàu, thường vì lý do chi phí. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin hiện có, giới chức Anh đang kỳ vọng khả năng tàng hình của tàu lớp Dreadnought sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

