Tàu Đô đốc Essen của Nga khiến thủy thủ tàu chiến Pháp hoảng sợ

Cách đây ít giờ, khinh hạm Đô đốc Essen của Nga, đã “bất ngờ xuất hiện” bên cạnh tàu khu trục FREMM Auvergne của Pháp; chiếc khinh hạm của Hải quân Pháp đã tiến vào Biển Đen trước đó cách đây vài ngày. Tàu chiến Nga đã bí mật tiếp cận chiếc khinh hạm FREMM Auvergne của Pháp, và khi những thủy thủ trên tàu chiến Pháp nhận ra được tàu chiến Nga bên cạnh, thì sự hoảng loạn bắt đầu trên tàu. Điều này đã được ghi lại qua đoạn băng ghi âm giữa tàu chiến Nga và Pháp. Trong đoạn băng ghi âm các cuộc đàm phán giữa thủy thủ đoàn tàu khu trục Pháp và Nga, người ta có thể nghe thấy quân đội Nga cảnh báo chỉ huy tàu chiến Pháp về việc không thể chấp nhận bất kỳ hành động khiêu khích nào, thông tin được trao đổi khi hai tàu vẫn di chuyển theo hướng song song. Rõ ràng là sự cứng rắn về lập trường của Nga trong vấn đề này và cả sự xuất hiện bất ngờ của chính tàu chiến Nga bên cạnh tàu chiến Pháp, đã thuyết phục thủy thủ đoàn của tàu FREMM Auvergne từ bỏ các hành động nguy hiểm. Cuối cùng thì căng thẳng cũng tránh được. Trước đó có thông tin cho rằng, việc “hộ tống” khinh hạm Pháp FREMM Auvergne, do hai tàu chiến Nga thực hiện cùng một lúc; với thế gọng kìm bao vây như vậy, tàu chiến Nga có thể đánh chìm tàu chiến Pháp, qua đó giảm thiểu âm mưu xâm phạm lãnh hải của Nga. Còn trên bầu trời Ukraine vào chiều hôm qua, đã thấy một máy bay quân sự của Mỹ cách Donetsk khoảng 90-95 km. Tuy nhiên, mục đích của sự xuất hiện chiếc máy bay quân sự thứ hai của Mỹ vẫn chưa được biết đến. Cách đây một tuần, một chiếc máy bay trinh sát RC-135W của Không quân Mỹ đã được nhìn thấy trên Donbass và tiến hành bay dọc theo đường giới tuyến; sự xuất hiện của chiếc RC-135W làm nhiều người suy đoán, có thể sắp có cuộc tiến công vào lãnh thổ Donetsk và Lugansk tự xưng. Hình ảnh được phía Nga tung lên mạng xã hội cho thấy, toàn bộ đường bay của một máy bay do thám của quân đội Mỹ ở miền đông Ukraine; nhưng chiếc máy bay không bay vào không phận của các nước cộng hòa tự xưng. Tuy nhiên chiếc máy bay đã bất ngờ tiếp cận đường giới tuyến giữa Ukraine và nước cộng hòa tự xưng Donetsk ở khoảng cách 90 km; điều này có thể cho thấy, chiếc máy bay này đang có ý định thu thập dữ liệu để cung cấp cho NATO và Quân đội Ukraine nếu tấn công vào Donbass. Trong vài tuần qua, tình hình ở Donbass lại trở nên căng thẳng nghiêm trọng, và nếu sự can thiệp của NATO được coi là trường hợp khó xảy ra, thì một cuộc tấn công tổng lực của Quân đội Ukraine có vẻ rất thực tế. Có thể lực lượng NATO không tham gia, nhưng Mỹ có thể hỗ trợ Quân đội Ukraine bằng cách cung cấp thông tin tình báo về các hệ thống phòng không và radar của các nước cộng hòa tự xưng, với mục đích giúp Quân đội Ukraine làm sạch chiến trường để các UAV bước vào chiến đấu. Còn theo truyền thông Ukraine, tại khu vực Kherson miền nam của nước này, Quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc tập trận với sự tham gia của các đơn vị công binh và pháo chống tăng, được triển khai dọc theo biên giới với khu vực Crimea. Tư lệnh Quân đội Ukraine, Trung tướng Serhiy Nayev cho biết, nhiệm vụ của cuộc diễn tập là đẩy lùi nỗ lực lực lượng xe tăng của đối phương, nhằm đột kích xuyên thủng trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine, trong khu vực phòng thủ. Theo tướng Nayev cho biết: “Trong vòng vài phút, các đơn vị quân đội của chúng tôi đã chiếm lĩnh các trận địa được chỉ định, triển khai các đơn vị pháo chống tăng và bắt đầu bố trí các bãi mìn và bãi vật cản, có thể ngăn chặn xe tăng đối phương”. Tướng Nayev cũng cho biết, các quân nhân tham gia cuộc tập trận đã thành thạo các kỹ năng liên quan; vì họ đã được thử thách trong tám năm chiến tranh ở miền đông Ukraine, cho phép họ thực hiện nhiệm vụ một cách rõ ràng, tự tin và đồng bộ. Nguồn ảnh: QQ. Video về cuộc đối đáp giữa khinh hạm Pháp và tàu chiến Nga trên Biển Đen.

