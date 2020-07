Tàu chiến Trung Quốc "bao vây" tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông

Vào ngày 4/7 vừa qua, hai biên đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ là USS Reagan và USS Nimitz đã tiến vào Biển Đông từ Biển Philippines. Đây là cuộc tập trận tàu sân bay đôi đầu tiên do Mỹ tổ chức ở Biển Đông kể từ năm 2014. Ảnh: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan hoạt động ở Biển Đông ngày 4/7 - Nguồn: Hải quân Mỹ. Tính từ ngày 21/6 đến nay, biên đội tàu sân bay Nimitz (CVN-68) của hải quân Mỹ, đã tiến hành diễn tập đôi tàu sân bay gần như liên tục; đầu tiên là với cuộc tập trận với biên đội tàu sân bay USS Roosevelt, và sau đó là với biên đội tàu sân bay USS Reagan. Ảnh: Tiêm kích hạm F/A-18 bay ngang tàu sân bay USS Ronald Reagan trên Biển Đông ngày 4/7 - Nguồn: Hải quân Mỹ. Trước cuộc tập trận này, tại khu vực Tây Thái Bình Dương, hải quân Mỹ không có một tàu sân bay nào trực chiến; lý do là tàu sân bay USS Roosevelt đã bị cách ly ở đảo Guam, để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan trong thủy thủ đoàn. Ảnh: Tàu USS Theodore Roosevelt rời cảng Apra ở Guam ngày 4/6 - Nguồn: Hải quân Mỹ. Sau một thời gian tạm nghỉ ở đảo Guam, tàu sân bay USS Nimitz và hạm đội hộ tống của nó, đã tiến hành một cuộc tập trận tàu sân bay đôi với đội hình tàu sân bay USS Reagan. Các hoạt động này bắt đầu ở Biển Philippines và bây giờ là Biển Đông. Ảnh: Tàu sân bay USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ tập trận trên Biển Đông - Nguồn: Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ cho biết, biên đội tàu sân bay USS Nimitz kỷ niệm Ngày quốc khánh Mỹ với việc biểu dương lực lượng cũng như sức mạnh vô song của Hải quân Mỹ. Ảnh: Biên đội tàu sân bay USS Nimitz biểu dương sức mạnh trên biển - Nguồn: Wikipedia. Đội hình đã tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông để hỗ trợ tự do hàng hải và hàng không tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Gần như cùng lúc, Trung Quốc cũng tiến hành tập trận ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ảnh: Tàu hộ vệ Hàng Dương (phải) và tàu khu trục Vũ Hán trên Biển Đông ngày 18/6 - Nguồn: PLA. Việc Trung Quốc công bố cái gọi là, tên chuẩn và tọa độ của 25 đảo, bãi đá ngầm cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ở Biển Đông; phần lớn nằm trong quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đã bị Việt Nam và các quốc gia khác phản đối. Ảnh: Chiến hạm Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông vào tháng 5/2020 - Nguồn: chinamil Ngày 3/7, Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc Mỹ ra tuyên bố, bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông; chỉ trích động thái này của Trung Quốc khiến khu vực thêm bất ổn. Ảnh: Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng và cải tạo bất hợp pháp - Nguồn: CSIS/AMTI Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc “tự huyễn hoặc” là, khu vực Biển Đông là “lãnh thổ của Trung Quốc và không có tranh chấp”; việc tập trận của Trung Quốc và không có gì đáng chê trách. Trung Quốc cho rằng, các cáo buộc của Mỹ hoàn toàn “không có cơ sở” và gây nhầm lẫn cho dư luận khu vực và quốc tế. Ảnh: Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords của Mỹ hoạt động gần tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 4 - Nguồn: dvids Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 2/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc Trung Quốc tiến hành tập trận đã vi phạm chủ quyền Việt Nam và đi ngược lại quy tắc ứng xử ở Biển Đông, việc duy trì hợp tác giữa Biển Đông. Ảnh: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Nguồn: Dương Giang/TTXVN Tờ Sina của Trung Quốc thì cho rằng, tình hình Biển Đông nói chung “ổn định và đang phát triển”. Tuy nhiên giữa lời nói và hành động của Trung Quốc thường cách xa nhau; cách hành xử của Trung Quốc làm tình hình ở khu vực Biển Đông ngày càng trở lên hết sức phức tạp. Ảnh: Trung Quốc đã xây nhiều hạ tầng quân sự phi pháp trên bãi đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.Nguồn: Reuters Các hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, đã và đang phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực, thấy rõ điều này. Ảnh: Trung Quốc ngang nhiên xây dựng đường băng trái phép tại đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam - Nguồn: CSIS Thiếu tướng James Kirk, chỉ huy nhóm tấn công tàu sân bay USS Nimitz, nói với các phóng viên rằng, các tàu chiến của Trung Quốc xuất hiện trong cuộc tập trận ở Biển Đông gần đội hình tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Tàu sân bay Nimitz (trái) và Ronald Reagan di chuyển trên Biển Đông hôm 6/7 - Nguồn: Hải quân Mỹ. "Họ đã nhìn thấy chúng tôi và chúng tôi cũng thấy họ", chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ luôn duy trì các hành động tương tác chuyên nghiệp và an toàn. Chúng tôi đang ở một vùng biển quốc tế quan trọng, và chúng tôi phải có trách nhiệm đảm bảo tự do hàng hải qua vùng biển quan trọng này. Ảnh: Tàu chiến Mỹ và Trung Quốc suýt va chạm tháng 10/2018 - Nguồn: AP. Video Người Việt Nam ở nước ngoài phản đối âm mưu của Trung Quốc - Nguồn: VTC

