Tại sao thiết giáp Stryker của Mỹ không phù hợp với Ukraine?

Theo tờ Forbes của Mỹ cho biết, Lữ đoàn tấn công đường không 82 mới thành lập của quân đội Ukraine, đã xuất hiện gần Rabortino trên hướng Orekhiv, vùng Zaporizhia; điều này cho thấy quân đội Ukraine đã tăng cường sức mạnh trên hướng này. Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 82 của Quân đội Ukraine được trang bị xe bọc thép bánh lốp Stryker do Mỹ viện trợ và xe chiến đấu bộ binh Weasel (còn gọi là Marder) do Đức viện trợ. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, đã có một xe bọc thép Stryker bị tấn công bởi UAV tự sát Lancet của Nga. Dù thế nào đi nữa, trên chiến trường Zaporozhye, quân đội Ukraine đã được tăng cường lực lượng mới, còn về hiệu quả hoạt động của Lữ đoàn 82 do NATO huấn luyện và trang bị, cần tiếp tục quan sát. Tuy nhiên “chị em” với Lữ đoàn 82 là Lữ đoàn tấn công đường không 46, đảm nhiệm thê đội 1 tấn công vào Rabotino đã bị thiệt hại nặng nề. Tại làng Rabotino, thuộc khu vực thuộc “vùng xám (khu vực không do bên nào quản lý và nơi thường diễn ra các trận chiến đấu)”, các trận đánh lớn đã xảy ra giữa các đơn vị thuộc Trung đoàn Cận vệ 291 của Nga và các phân đội tấn công của Lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine. Theo thông tin báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8, với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng không quân, pháo binh và pháo nhiệt áp hạng nặng, quân đội Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Lữ đoàn 46. Theo thông tin sơ bộ được phía Nga công bố, thiệt hại của Lữ đoàn 46 tại Rabotino lên tới 195 quân; một số lượng lớn trang bị cũng bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa, bốn xe bọc thép chở quân Stryker, hai xe chiến đấu bộ binh, một pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu FH-70 do Anh sản xuất và hai khẩu Msta-B và một khẩu D-20 đã bị phá hủy. Trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, quân đội Ukraine được NATO huấn luyện và trang bị, đã rất “lúng túng” trước tuyến phòng thủ phức tạp của Nga; đặc biệt là trước “biển mìn”. Tuy nhiên, quân Ukraine nhanh chóng đã điều chỉnh chiến thuật, khiến tổn thất về vũ khí và quân số giảm đi nhanh chóng. Mặc dù vậy, tốc độ tiến công rất chậm; kém xa so với cuộc phản công ở Kharkov năm ngoái. Các nhà quan sát quân sự phương Tây cho rằng, trước những cơn mưa mùa thu, cơ hội quân đội Ukraine tạo ra một bước đột phá quyết định đang giảm đi. Tuy nhiên, cuộc phản công mùa hè này sẽ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân có thể xảy ra vào năm sau; đến lúc đó, quân đội Ukraine có thể sẽ đạt được bước tiến lớn hơn. Tiếp tục trở lại với những chiếc xe bọc thép Stryker mà Quân đội Ukraine mới được trang bị. Các thông tin công khai cho thấy, chính phủ Mỹ đã viện trợ cho Quân đội Ukraine hơn 100 chiếc xe bọc thép loại 8 bánh này, đủ để thành lập một lữ đoàn, giống như “Lữ đoàn Stryker” của Quân đội Mỹ. Tuy nhiên trên chiến trường Ukraine đã cho thấy, xe bọc thép bánh lốp mặc dù phù hợp hơn với cuộc xung đột tiêu hao cường độ cao, trước các chiến thuật phục kích bằng mìn, tên lửa chống tăng; nhưng khả năng bảo vệ và khả năng cơ động địa hình thua xa xe bọc thép bánh xích, đặc biệt là xe chiến đấu bộ binh bánh xích. Hầu hết các xe bọc thép Stryker được chính phủ Mỹ viện trợ cho Ukraine đều là xe chở quân, chỉ được trang bị súng máy cỡ nòng 12,7 mm hoặc súng phóng lựu cỡ nòng 40 mm; có lớp giáp yếu và khó đối đầu trực diện với xe chiến đấu bộ binh Nga. Ở chiến trường Iraq, kinh nghiệm thực chiến của Mỹ từ lâu cho thấy, xe bọc thép Stryker khó có thể chống lại các loại súng phóng lựu RPG và bom ven đường của phiến quân; chứ chưa nói đến đối đầu cường độ cao trên chiến trường Ukraine. Xe tăng hạng nhẹ bánh lốp AMX-10 RC do Pháp viện trợ cho Ukraine, đã chứng tỏ xe bọc thép bánh lốp có hạn chế rất lớn trên chiến trường Ukraine. Trong trường hợp đường xá không tốt, thì khả năng cơ động của xe bọc thép bánh lốp bị hạn chế rất nhiều, không thể bằng xe bánh xích. Và một khi đạn pháo hoặc mìn nổ sát cạnh, mảnh đạn dày đặc sẽ làm hỏng gần hết lốp xe, thậm chí là xuyên thủng cả giáp xe; không những mất hoàn toàn khả năng cơ động, mà cả kíp xe bên trong cũng gặp nguy hiểm. Một vấn đề tương tự tồn tại với xe bọc thép Stryker. Thành viên Duma Quốc gia Nga (Quốc hội Nga) Andrey Viktorovich Gurulyov cho rằng, hiệu suất chiến đấu thực tế của "các hoạt động quân sự đặc biệt" đã chứng minh rằng, vũ khí và chiến thuật của NATO không phù hợp để chống lại các đối thủ như Nga và đã thể hiện “phong độ kém cỏi” trên chiến trường Ukraine, "đóng vai trò quảng cáo tiêu cực cho chính họ". Vũ khí phương Tây chỉ phát huy khi chống lại các lực lượng vũ trang “yếu ớt”. Chưa hẳn lời nói của ông Andrei Gurulev đã khách quan, nhưng cũng chỉ ra chính xác vấn đề về tư duy trang bị và quân sự của NATO, tức là dựa vào xung đột cường độ thấp như cuộc chiến chống khủng bố, họ đã cố gắng thay thế trang bị hạng nặng của thời Chiến tranh Lạnh, bằng một số ít lực lượng phản ứng nhanh của lục quân. Khi phải đối đầu với một đối thủ như quân đội Nga, quả thực rất không thích hợp. Trên thực tế, rất lâu trước khi bùng nổ cuộc chiến tổng lực giữa Nga và Ukraine, các chuyên gia quân sự phương Tây đã chỉ ra rằng, lực lượng phản ứng nhanh của NATO triển khai ở sườn phía đông, chủ yếu là xe bọc thép bánh lốp hạng nhẹ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Nga, trang bị lực lượng thiết giáp hạng nặng. Mỹ và một số nước phương Tây khác, hiện vẫn còn một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép bánh xích nhưng chúng đều nằm “trong kho niêm cất”. Nếu bây giờ chúng đưa đến chiến trường Ukraine, thì Ukraine phải tốn cả “đống tiền” để sửa chữa và nâng cấp; và chắc rằng điều đó là không khả thi. UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy xe bọc thép của Quân đội Ukraine. Nguồn Topwar

Theo tờ Forbes của Mỹ cho biết, Lữ đoàn tấn công đường không 82 mới thành lập của quân đội Ukraine, đã xuất hiện gần Rabortino trên hướng Orekhiv, vùng Zaporizhia; điều này cho thấy quân đội Ukraine đã tăng cường sức mạnh trên hướng này. Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 82 của Quân đội Ukraine được trang bị xe bọc thép bánh lốp Stryker do Mỹ viện trợ và xe chiến đấu bộ binh Weasel (còn gọi là Marder) do Đức viện trợ. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, đã có một xe bọc thép Stryker bị tấn công bởi UAV tự sát Lancet của Nga. Dù thế nào đi nữa, trên chiến trường Zaporozhye, quân đội Ukraine đã được tăng cường lực lượng mới, còn về hiệu quả hoạt động của Lữ đoàn 82 do NATO huấn luyện và trang bị, cần tiếp tục quan sát. Tuy nhiên “chị em” với Lữ đoàn 82 là Lữ đoàn tấn công đường không 46, đảm nhiệm thê đội 1 tấn công vào Rabotino đã bị thiệt hại nặng nề. Tại làng Rabotino, thuộc khu vực thuộc “vùng xám (khu vực không do bên nào quản lý và nơi thường diễn ra các trận chiến đấu)”, các trận đánh lớn đã xảy ra giữa các đơn vị thuộc Trung đoàn Cận vệ 291 của Nga và các phân đội tấn công của Lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine . Theo thông tin báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8, với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng không quân, pháo binh và pháo nhiệt áp hạng nặng, quân đội Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Lữ đoàn 46. Theo thông tin sơ bộ được phía Nga công bố, thiệt hại của Lữ đoàn 46 tại Rabotino lên tới 195 quân; một số lượng lớn trang bị cũng bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa, bốn xe bọc thép chở quân Stryker, hai xe chiến đấu bộ binh, một pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu FH-70 do Anh sản xuất và hai khẩu Msta-B và một khẩu D-20 đã bị phá hủy. Trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, quân đội Ukraine được NATO huấn luyện và trang bị, đã rất “lúng túng” trước tuyến phòng thủ phức tạp của Nga; đặc biệt là trước “biển mìn”. Tuy nhiên, quân Ukraine nhanh chóng đã điều chỉnh chiến thuật, khiến tổn thất về vũ khí và quân số giảm đi nhanh chóng. Mặc dù vậy, tốc độ tiến công rất chậm; kém xa so với cuộc phản công ở Kharkov năm ngoái. Các nhà quan sát quân sự phương Tây cho rằng, trước những cơn mưa mùa thu, cơ hội quân đội Ukraine tạo ra một bước đột phá quyết định đang giảm đi. Tuy nhiên, cuộc phản công mùa hè này sẽ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân có thể xảy ra vào năm sau; đến lúc đó, quân đội Ukraine có thể sẽ đạt được bước tiến lớn hơn. Tiếp tục trở lại với những chiếc xe bọc thép Stryker mà Quân đội Ukraine mới được trang bị. Các thông tin công khai cho thấy, chính phủ Mỹ đã viện trợ cho Quân đội Ukraine hơn 100 chiếc xe bọc thép loại 8 bánh này, đủ để thành lập một lữ đoàn, giống như “Lữ đoàn Stryker” của Quân đội Mỹ. Tuy nhiên trên chiến trường Ukraine đã cho thấy, xe bọc thép bánh lốp mặc dù phù hợp hơn với cuộc xung đột tiêu hao cường độ cao, trước các chiến thuật phục kích bằng mìn, tên lửa chống tăng; nhưng khả năng bảo vệ và khả năng cơ động địa hình thua xa xe bọc thép bánh xích, đặc biệt là xe chiến đấu bộ binh bánh xích. Hầu hết các xe bọc thép Stryker được chính phủ Mỹ viện trợ cho Ukraine đều là xe chở quân, chỉ được trang bị súng máy cỡ nòng 12,7 mm hoặc súng phóng lựu cỡ nòng 40 mm; có lớp giáp yếu và khó đối đầu trực diện với xe chiến đấu bộ binh Nga. Ở chiến trường Iraq, kinh nghiệm thực chiến của Mỹ từ lâu cho thấy, xe bọc thép Stryker khó có thể chống lại các loại súng phóng lựu RPG và bom ven đường của phiến quân; chứ chưa nói đến đối đầu cường độ cao trên chiến trường Ukraine. Xe tăng hạng nhẹ bánh lốp AMX-10 RC do Pháp viện trợ cho Ukraine, đã chứng tỏ xe bọc thép bánh lốp có hạn chế rất lớn trên chiến trường Ukraine. Trong trường hợp đường xá không tốt, thì khả năng cơ động của xe bọc thép bánh lốp bị hạn chế rất nhiều, không thể bằng xe bánh xích. Và một khi đạn pháo hoặc mìn nổ sát cạnh, mảnh đạn dày đặc sẽ làm hỏng gần hết lốp xe, thậm chí là xuyên thủng cả giáp xe; không những mất hoàn toàn khả năng cơ động, mà cả kíp xe bên trong cũng gặp nguy hiểm. Một vấn đề tương tự tồn tại với xe bọc thép Stryker. Thành viên Duma Quốc gia Nga (Quốc hội Nga) Andrey Viktorovich Gurulyov cho rằng, hiệu suất chiến đấu thực tế của "các hoạt động quân sự đặc biệt" đã chứng minh rằng, vũ khí và chiến thuật của NATO không phù hợp để chống lại các đối thủ như Nga và đã thể hiện “phong độ kém cỏi” trên chiến trường Ukraine, "đóng vai trò quảng cáo tiêu cực cho chính họ". Vũ khí phương Tây chỉ phát huy khi chống lại các lực lượng vũ trang “yếu ớt”. Chưa hẳn lời nói của ông Andrei Gurulev đã khách quan, nhưng cũng chỉ ra chính xác vấn đề về tư duy trang bị và quân sự của NATO, tức là dựa vào xung đột cường độ thấp như cuộc chiến chống khủng bố, họ đã cố gắng thay thế trang bị hạng nặng của thời Chiến tranh Lạnh, bằng một số ít lực lượng phản ứng nhanh của lục quân. Khi phải đối đầu với một đối thủ như quân đội Nga, quả thực rất không thích hợp. Trên thực tế, rất lâu trước khi bùng nổ cuộc chiến tổng lực giữa Nga và Ukraine, các chuyên gia quân sự phương Tây đã chỉ ra rằng, lực lượng phản ứng nhanh của NATO triển khai ở sườn phía đông, chủ yếu là xe bọc thép bánh lốp hạng nhẹ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Nga, trang bị lực lượng thiết giáp hạng nặng. Mỹ và một số nước phương Tây khác, hiện vẫn còn một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép bánh xích nhưng chúng đều nằm “trong kho niêm cất”. Nếu bây giờ chúng đưa đến chiến trường Ukraine, thì Ukraine phải tốn cả “đống tiền” để sửa chữa và nâng cấp; và chắc rằng điều đó là không khả thi. UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy xe bọc thép của Quân đội Ukraine. Nguồn Topwar