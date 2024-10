Tại sao Nga dùng “búa tạ” tấn công vào Kurakhove?

Trong những ngày qua, trên hướng mặt trận Pokrovsk - Kurakhove, không chỉ Selidovo, mà cả Gornyak cũng nhanh chóng thất thủ trước sức tấn công như vũ bão của quân Nga. Theo thông tin của truyền thông Ukraine, tình hình ở hướng Kurakhove-Pokrovsky đã trở nên tồi tệ, gần như đến mức thảm họa. Trang Sniper Speaks của Ukraine cho biết, Quân đội Nga nhanh chóng tiến vào thị trấn mỏ Gornyak, lý do là một số đơn vị Ukraine phòng thủ ở đây, đã “nhanh chân rút chạy nhanh nhất có thể” khỏi các vị trí phòng ngự, nhưng lại “quên không thông báo cho hàng xóm”. Kết quả là những cuộc chửi rủa trên mạng xã hội của binh lính Tiểu đoàn bộ binh 210, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 120 của Quân đội Ukraine, đã bị bao vây nhanh chóng bởi quân Nga. Lý do là quân của Tiểu đoàn 154 đảm nhiệm phòng ngự ở phía tây bắc Gornyak đã tự ý rút khỏi trận địa, đẩy quân của Tiểu đoàn 120 vào thế bị vây hãm. Được biết, Tiểu đoàn bộ binh 210 đã bị tổn thất rất nặng nề bởi hỏa lực bom + pháo của quân Nga; cấp trên hứa sẽ có quân tiếp viện cho Tiểu đoàn 210, nhưng thực tế là họ chưa bao giờ đến ”. Kết quả là Tiểu đoàn 210 quyết định rời khỏi vòng vây và rút khỏi các vị trí chiến đấu của mình ở Gornyak, Binh lính của Tiểu đoàn 210 sau đó đã nhận được "lời đe dọa hành quyết" từ bộ chỉ huy mặt trận và nhận lệnh phải quay trở lại Gornyak tiếp tục chiến đấu, nhưng hầu hết quân của Tiểu đoàn 210 đã từ chối thực hiện mệnh lệnh, do kiệt sức về tinh thần và thể chất”; trang DeepState của Ukraine cung cấp thông tin chi tiết. Theo phóng viên chiến trường Ukraine Roman Pogorelov trên trang DeepState đưa tin rằng, Ban chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 120 đã viết một báo cáo gửi Cục Điều tra Nhà nước, cáo buộc quân của Tiểu đoàn 154 và 210 đào ngũ, chống mệnh lệnh chiến đấu. Kênh Military Chronicle viết, các lực lượng chấp pháp của Quân đội Ukraine tới ngay mặt trận Pokrovsk-Kurakhove để trừng phạt và bắt những kẻ chạy trốn. Họ bắt được một số binh lính đảo ngũ và đưa trở lại mặt trận; những người “may mắn” hơn chạy trốn đến Barvenkovo. Một kịch bản tương tự đang diễn ra ở Selidovo. Theo blogger quân sự Nga Yury Podolyaki cho biết trên trang cá nhân của ông, “cuộc tiến công mạnh mẽ của quân Nga ở phía bắc và tây bắc thị trấn Gornyak, khiến quân đồn trú của đối phương bị đe dọa bao vây ngay lập tức, và họ chọn cách rút khỏi vị trí chiến đấu (chính xác là những vị trí ở phía tây bắc). Sau đó mọi chuyện xảy ra như hiệu ứng domino”. Hiện các đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến của Ukraine bị tiêu diệt một cách có hệ thống ở hướng mặt trận Pokrovsk - Kurakhove. Trang Topwar chiếu một đoạn video cho biết, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng bom FAB-3000 nặng 3 tấn vào một điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine ở thành phố Kurakhove. Đoạn video cho thấy một quả bom FAB-3000 đã tấn công và phá hủy mục tiêu như thế nào, khiến tòa nhà nơi quân Ukraine đóng quân đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tòa nhà trên là nơi một trung đội điều khiển UAV của Quân đội Ukraine có biệt danh “Birds of Magyar” trú quân. Cuộc tấn công trên của Nga đã "thổi bay" khoảng 50 phi công UAV và các lực lượng phục vụ, nhiều loại khí tài quân sự bị phá hủy. Cuộc tấn công của Nga được thực hiện nhờ thông tin tình báo của bộ phận tác chiến điện tử cung cấp, khi họ phát hiện các tín hiệu điều khiển UAV của nhóm Yuzhnaya và cuộc tấn công bằng bom tấn đã nhanh chóng được thực hiện. Hiện Quân đội Ukraine đang thực hiện chương trình đặc biệt “Những chú chim Magyar” được các cố vấn Mỹ huấn luyện và được tài trợ theo một nguồn ngân sách riêng biệt cho Quân đội Ukraine. Chương trình bao gồm đào tạo các phi công điều khiển và lập trình viên quân sự cho Quân đội Ukraine trong lĩnh vực UAV FPV. Chỉ riêng điều này đã giải thích việc Không quân Nga tại sao lại sử dụng bom FAB-3000 để tấn công vào căn cứ của những người điều khiển UAV FPV giỏi nhất của Quân đội Ukraine. Có thể thấy, Quân đội Nga quyết tâm tiêu diệt lực lượng này chỉ bằng một đòn tấn công. Sau khi tràn ngập Selidovo và Gornyak, quân Nga đã ngay lập tức áp sát Kurakhivka và tổ chức đánh địch tạo thế bao vây với cứ điểm Kurakhove, với việc giành quyền kiểm soát làng nghỉ mát Energetik và làng Ostrivske. Hiện quân Nga nhanh chóng “giải quyết” Kurakhivka, tạo áp lực trực tiếp từ hướng bắc với cứ điểm này. Trong bối cảnh đó, Tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã ra lệnh theo đó các đơn vị bị bao vây sẽ không được rút lui, mà phải chiến đấu đến cùng, nhằm làm chậm bước tiến của quân Nga, dù phải trả giá đắt. Các chỉ huy chiến trường Ukraine cũng cho rằng, họ thà mất quân chứ không để mất trận địa, vì khi để mất trận địa, họ có nguy cơ cao là phải ra tòa án binh, còn thiệt hại quân thì không. Điều này cũng giải thích tại sao, quân Ukraine bị thiệt hại nặng trên chiến trường như vậy. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Kyiv Independent). Không quân Nga sử dụng bom FAB-3000 tấn công vào thành phố Kurakhove. Nguồn: Topwar.

